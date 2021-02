Offerte lavoro logistica e trasporti. Le ricerche in corso di Adecco nel Nord e Centro Italia

Adecco è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali del settore logistica e trasporti da inserire in diverse aziende del Nord e Centro Italia. Di seguito ti indichiamo le principali opportunità lavorative in questo settore pubblicate direttamente sul portale Euspert e come candidarti.

Adecco Group: profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di più di 11mila aziende.

Posizioni aperte nel settore logistica e trasporti

Quello della logistica e trasporti è un settore che non consce crisi. Le figure ricercate spaziano dai magazzinieri, agli autisti fino ad arrivare a personale impiegatizio che si occupa di tutta la gestione logistica aziendale. La figura del magazziniere è indispensabile per la corretta gestione e organizzazione del magazzino. I requisiti principali solitamente richiesti sono il possesso del patentino per il muletto, saper utilizzare i mezzi per l’entrata e l’uscita delle merci ed essere in grado di controllare l’entrata e l’uscita delle merci, la correttezza dei documenti di trasporto oltre al fatto di saper provvedere alla loro corretta compilazione attraverso i dispositivi informatici. Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso di Adecco suddivise per regione.

Offerte lavoro logistica in Veneto

Magazzinieri per Amazon – Provincia di Rovigo, Verona e Vicenza : Adecco Italia SpA ricerca per Amazon Magazzinieri, per i suoi centri logistici. Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. Requisiti: Età non inferiore ai 18 anni; Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario; Comprensione della lingua italiana; Puntualità; Precisione ed attenzione.

: La risorsa dovrà svolgere le seguenti principali mansioni: Controllare la qualità e quantità della merce in entrata; Programmare la produzione giornaliera dei materiali; Coordinare e controllare le risorse umane impegnate nel reparto produzione con organizzazione dei turni di lavoro; Occuparsi e coordinare la manutenzione dell’attrezzatura per gli impianti. Si richiede: Laurea in ingegneria gestionale (triennale) o preparazione equivalente; Capacità di relazione e coordinamento di altre risorse umane. Magazziniere con Patentino Muletto Retrattile – Verona: Si ricerca per azienda operante nell’ambito dei ricambi questa risorsa. Il/la candidato/a ideale, in possesso dell’attestato per l’utilizzo del carrello elevatore retrattile in corso di validità, ha maturato pregressa esperienza in magazzino con utilizzo del carrello retrattile ed è in grado di effettuare con precisione tutte le operazioni di prelievo e movimentazione merci.

Si ricerca per azienda operante nell’ambito dei ricambi questa risorsa. Il/la candidato/a ideale, in possesso dell’attestato per l’utilizzo del carrello elevatore retrattile in corso di validità, ha maturato pregressa esperienza in magazzino con utilizzo del carrello retrattile ed è in grado di effettuare con precisione tutte le operazioni di prelievo e movimentazione merci. Responsabile di Magazzino – Borgoricco (PD): La figura si dovrà occupare di gestione della squadra di magazzinieri (5 risorse), dei flussi di magazzino (ingresso e uscita, approvvigionamento delle linee, stoccaggio del materiale), controlla e corregge i dati gestionali con pc(giacenze, materiali in transito, prelievi e avanzamenti), redige apposita documentazione, supporta le operazioni di inventario. Requisiti: qualifica e/o diploma; almeno 5 anni di esperienza in aziende preferibilmente del settore legno/arredo con mansioni di magazziniere; ottima dimestichezza con il muletto frontale e bilaterale (retrattile) e relativo patentino; abitudine agli ausili informatici (pistola, palmare, pc); buon inglese (livello lavorativo B1/B2).

Lavoro logistica e trasporti in Emilia Romagna

Autista Patente CE E CQC – Piacenza : Per importante azienda nel settore logistica e trasporti operante su tutto il territorio nazionale, si ricerca DRIVER DI BILICO con esperienza almeno biennale. Requisiti fondamentali: possesso di PATENTE CE + CQC + CARTA CRONOGRAFICA; esperienza (minimo 2 anni). CV privi di questi requisiti non verranno presi in considerazione.

: Si ricerca la figura di un autista esperto per azienda del territorio specializzata nel trasporto e logistica di prodotti infiammabili e carburanti, e altri materiali. La risorsa svolgerà l’attività di autista per mezzi pesanti e autotreni, occupandosi del trasporto di merci generiche e merci infiammabili/carburanti. Si sposterà con viaggi in giornata. Requisiti richiesti: patente E e CQC; ADR per trasporti speciali; esperienza pregressa nella mansione; disponibilità a spostamenti sul territorio. Magazzinieri per Amazon – Ferrara e provincia di Bologna : Adecco Italia SpA ricerca per Amazon Magazzinieri, per i suoi centri logistici. Le posizioni prevedono lo svolgimento delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti. Requisiti: Età non inferiore ai 18 anni; Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario; Comprensione della lingua italiana; Puntualità; Precisione ed attenzione.

Offerte lavoro logistica in Lombardia

Retrattilista – Montebello Della Battaglia (PV): i candidati ideali dovranno essere in possesso del patentino per l’uso del carrello retrattile ed aver maturato comprovata esperienza nell’uso del mezzo. Completa il profilo la disponibilità a svolgere attività in fine linea e la disponibilità alle turnazioni.

i candidati ideali dovranno essere in possesso del patentino per l’uso del carrello retrattile ed aver maturato comprovata esperienza nell’uso del mezzo. Completa il profilo la disponibilità a svolgere attività in fine linea e la disponibilità alle turnazioni. Autista Patente C E Addetto Alla Raccolta Rifiuti – Vescovato (Cremona) : Si ricerca questa risorsa la quale si occuperà di: trasporto rifiuti per il territorio assegnato; raccolta rifiuti territorio assegnato. Requisiti: possesso patente C e CQC; minima esperienza pregressa nella guida di camion con patente C.

: Si ricerca questa risorsa la quale si occuperà di: trasporto rifiuti per il territorio assegnato; raccolta rifiuti territorio assegnato. Requisiti: possesso patente C e CQC; minima esperienza pregressa nella guida di camion con patente C. Magazziniere con Patentino del Muletto – Arsago Seprio (VA) : il candidato dovrà occuparsi della gestione logistica del magazzino e supporto alle operazioni tramite macchina taglio. Si richiede: disponibilità immediata; esperienza nella mansione; possesso del patentino del muletto in corso di validità.

: il candidato dovrà occuparsi della gestione logistica del magazzino e supporto alle operazioni tramite macchina taglio. Si richiede: disponibilità immediata; esperienza nella mansione; possesso del patentino del muletto in corso di validità. Autista Patente CE E CQC – Milano: per importante azienda nel settore logistica e trasporti operante su tutto il territorio nazionale, si ricerca Driver di bilico con esperienza almeno biennale. Requisiti fondamentali: possesso di PATENTE CE + CQC + CARTA CRONOGRAFICA; esperienza (minimo 2 anni). CV privi di questi requisiti non verranno presi in considerazione.

Come candidarsi

Potete consultare queste tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro logistica e trasporti Adecco che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.