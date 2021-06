Offerte lavoro operai a Brescia e provincia: le ricerche in corso di MAW e come candidarsi

Men at Work, un’agenzia per il lavoro presente con le proprie filiali nel Nord e Centro Italia, è attualmente alla ricerca di numerose figure professionali da inserire come operai in diverse aziende di Brescia a provincia. Vediamo tutte le offerte di lavoro operai pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work: profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Offerte lavoro operai: posizioni aperte a Brescia e provincia

Quella dell’operaio è una figura sempre ricercata dalle aziende le cui richieste possono spaziare da figure più specializzate come il manutentore, addetti al controllo qualità, addetti al montaggio fino ad arrivare a quelle come operai generici. Di seguito indichiamo le ultime offerte di lavoro operaio pubblicate sul portale Euspert da Men At Work.

Addetti centri di lavoro – Gussago. Il candidato, inserito all’interno dell’officina meccanica, si occuperà della conduzione di centri di lavoro per la realizzazione di componenti meccanici e successivi controlli qualità con lettura del disegno meccanico e utilizzo dei principali strumenti di misura. Sono richiesti i seguenti requisiti: pregressa esperienza nella mansione, buona conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura. Si richiede inoltre disponibilità al lavoro su 3 turni e ad eventuali straordinarie, doti di flessibilità e orientamento al risultato.

Addetto alle trance – Monticelli Brusati. Il candidato si occuperà di carico e scarico macchine, assemblaggio e imballaggio. Si richiede esperienza nell'uso di macchine automatiche, massima serietà, flessibilità oraria e buona manualità. Si valutano figure disponibili sui tre turni e con esperienza in ambiti produttivi. Indispensabile provenienza dal settore metalmeccanico, preferibile possesso dell'attestato del muletto.

Pulitore di metalli – Monticelli Brusati. Si valutano candidati con esperienza nella limatura, sbavatura e sabbiatura di componenti meccanici. Il candidato ideale è autonomo nel suo lavoro, conosce tutte le lavorazioni del settore ed è disponibile a ricoprire diversi ruoli. Richiesta ampia disponibilità, flessibilità ed adattabilità nella mansione.

Addetto allo stampaggio di metalli – Paderno Franciacorta. Il candidato ideale è in possesso di titolo di studio ad indirizzo meccanico ed ha maturato esperienza nello stampaggio a freddo. Richiesta buona conoscenza e capacità di interpretazione del disegno meccanico, dei principali strumenti di misura e pregressa esperienza maturata nella mansione. Costituisce titolo preferenziale possesso del patentino del muletto in corso di validità, indispensabile disponibilità al lavoro su tre turni ed a ciclo continuo.

Addetto alle presse – Corte Franca. La risorsa verrà formata per lavorare in autonomia sulle macchine, si occuperà di carico e scarico componenti, conduzione e controllo macchinari. Si valutano candidati anche alle prime esperienze, con disponibilità al lavoro su turni, massima serietà, predisposizione al lavoro in officina, flessibilità oraria e buona manualità.

Addetti/e all'imballaggio e al confezionamento – Ospitaletto. Le risorse selezionate si occuperanno del montaggio a banco tramite l'uso di trapani, cacciaviti e avvitatori e con macchine semiautomatiche di componenti meccanici. Seguiranno inoltre la successiva fase di confezionamento, etichettatura, imballaggio e movimentazione con uso transpallet. Si valutano candidati con pregressa esperienza nella mansione, richiesta la disponibilità a lavorare a giornata o su due turni. Completano il profilo ottima manualità, velocità e precisione.

Le risorse selezionate si occuperanno del montaggio a banco tramite l’uso di trapani, cacciaviti e avvitatori e con macchine semiautomatiche di componenti meccanici. Seguiranno inoltre la successiva fase di confezionamento, etichettatura, imballaggio e movimentazione con uso transpallet. Si valutano candidati con pregressa esperienza nella mansione, richiesta la disponibilità a lavorare a giornata o su due turni. Completano il profilo ottima manualità, velocità e precisione. Addetti al montaggio meccanico – Castegnato . Si richiede esperienza nel montaggio/assemblaggio a banco e con macchine semiautomatiche di componenti meccanici, indispensabile ottima manualità, attenzione ed esperienza nell’utilizzo di trapano, cacciavite e avvitatore. Costituisce titolo preferenziale la provenienza dal settore meccanico e disponibilità immediata. Inserimento con orario a giornata e/o turni.

Addetto all'assemblaggio – Passirano. Si richiede esperienza nel montaggio/assemblaggio a banco e con macchine semiautomatiche di componenti meccanici, indispensabile ottima manualità, attenzione ed esperienza nell'utilizzo di trapano, cacciavite e avvitatore. Costituisce titolo preferenziale provenienza dal settore meccanico. Richiesta disponibilità immediata, inserimento con orario a giornata e/o turni.

. Si richiede esperienza nel montaggio/assemblaggio a banco e con macchine semiautomatiche di componenti meccanici, indispensabile ottima manualità, attenzione ed esperienza nell’utilizzo di trapano, cacciavite e avvitatore. Costituisce titolo preferenziale provenienza dal settore meccanico. Richiesta disponibilità immediata, inserimento con orario a giornata e/o turni. Operatori macchine utensili – Rodengo Saiano. Il candidato, inserito all’interno dell’officina meccanica, si occuperà della conduzione di centri di lavoro per la realizzazione di componenti meccanici e successivi controlli qualità con lettura del disegno meccanico e utilizzo dei principali strumenti di misura. Sono richiesti i seguenti requisiti: titolo di studio in ambito meccanico, buona conoscenza del disegno meccanico, pregressa esperienza nella mansione. Si richiede inoltre conoscenza dei principali strumenti di misura, flessibilità, orientamento al risultato, disponibilità al lavorare su tre turni.

Il candidato, inserito all’interno dell’officina meccanica, si occuperà della conduzione di centri di lavoro per la realizzazione di componenti meccanici e successivi controlli qualità con lettura del disegno meccanico e utilizzo dei principali strumenti di misura. Sono richiesti i seguenti requisiti: titolo di studio in ambito meccanico, buona conoscenza del disegno meccanico, pregressa esperienza nella mansione. Si richiede inoltre conoscenza dei principali strumenti di misura, flessibilità, orientamento al risultato, disponibilità al lavorare su tre turni. Attrezzista programmatori torni CNC – Brescia. Il candidato si occuperà dell’attrezzaggio e della programmazione bordo macchina di torni a controllo numerico. Sono richiesti i seguenti requisiti: diploma ad indirizzo tecnico meccanico, ottima conoscenza del disegno meccanico, esperienza pregressa nella mansione, autonomia nella programmazione e attrezzaggio di macchine CNC, conoscenza dei principali linguaggi di programmazione.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di Men at Work direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai a Brescia che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

