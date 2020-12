Offerte lavoro operai nel Nord e Centro Italia: le ricerche in corso di Adecco

Adecco, una Società di somministrazione lavoro presente su tutto il territorio nazionale che si occupa della ricerca e selezione del personale, sta ricercando personale da inserire in aziende del Nord e Centro Italia. Nello specifico oggi andiamo a segnalare le migliori offerte di lavoro come operai pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Adecco

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di più di 11mila aziende.

Posizioni Aperte come operai

Di seguito indichiamo le migliori offerte di lavoro come operai suddivise per regione pubblicate sul sito Euspert.

Saldatori, fabbri e operai in Lombardia

Saldatori a filo – Ponte San Pietro (BG) . Per azienda metalmeccanica che si occupa della lavorazione della lamiera in provincia di Bergamo si ricerca questa risorsa con esperienza la quale si occuperà, seguendo il disegno meccanico, dell’assemblaggio e della saldatura a filo di lamiere ed altri componenti. Requisiti richiesti: esperienza pregressa come saldatore a filo e, preferibilmente, anche a TIG; ottima conoscenza del disegno meccanico; disponibilità immediata.

. Per azienda metalmeccanica che si occupa della lavorazione della lamiera in provincia di Bergamo si ricerca questa risorsa con esperienza la quale si occuperà, seguendo il disegno meccanico, dell’assemblaggio e della saldatura a filo di lamiere ed altri componenti. Requisiti richiesti: esperienza pregressa come saldatore a filo e, preferibilmente, anche a TIG; ottima conoscenza del disegno meccanico; disponibilità immediata. Cablatore – Ponte San Pietro (BG) . Per azienda del settore Adecco ricerca Addetti al cablaggio/elettricisti che si dovranno occupare di montaggio e cablaggio componenti elettronici. Si richiede formazione in ambito tecnico e pregressa esperienza, anche breve, nel ruolo presso realtà industriali.

. Per azienda del settore Adecco ricerca Addetti al cablaggio/elettricisti che si dovranno occupare di montaggio e cablaggio componenti elettronici. Si richiede formazione in ambito tecnico e pregressa esperienza, anche breve, nel ruolo presso realtà industriali. Programmatore CNC Macchine Utensili – Tradate (VA) . Per azienda operante nel settore impiantistico ed energetico, si ricerca questa figura professionale. La risorsa selezionata, inserita all’interno di un contesto produttivo, riportando al Responsabile di Produzione, svolgerà le seguenti mansioni: Leggere e interpretare schemi meccanici di varia complessità; Inserire nel computer tutti i dati relativi al disegno o al prototipo del pezzo da produrre (pezzo unico e già collaudato); Realizzare il file di programma che sarà installato sulla macchina utensile dalla quale usciranno i pezzi in serie e utilizzare linguaggi di programmazione specifici; Intervenire durante il ciclo di lavorazione per modificare il programma; Attrezzaggio del macchinario, carico/scarico pezzi. Il profilo ideale ha maturato pregressa esperienza in realtà metalmeccaniche e nella Programmazione CNC. Richiesta: Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione (preferibile Selca e Heidenhain) di macchine utensili; Ottima capacità di lettura del disegno meccanico e capacità di utilizzo di strumenti di misura; Buona la conoscenza del disegno meccanico e delle relative simbologie.

. Per azienda operante nel settore impiantistico ed energetico, si ricerca questa figura professionale. La risorsa selezionata, inserita all’interno di un contesto produttivo, riportando al Responsabile di Produzione, svolgerà le seguenti mansioni: Leggere e interpretare schemi meccanici di varia complessità; Inserire nel computer tutti i dati relativi al disegno o al prototipo del pezzo da produrre (pezzo unico e già collaudato); Realizzare il file di programma che sarà installato sulla macchina utensile dalla quale usciranno i pezzi in serie e utilizzare linguaggi di programmazione specifici; Intervenire durante il ciclo di lavorazione per modificare il programma; Attrezzaggio del macchinario, carico/scarico pezzi. Il profilo ideale ha maturato pregressa esperienza in realtà metalmeccaniche e nella Programmazione CNC. Richiesta: Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione (preferibile Selca e Heidenhain) di macchine utensili; Ottima capacità di lettura del disegno meccanico e capacità di utilizzo di strumenti di misura; Buona la conoscenza del disegno meccanico e delle relative simbologie. Saldatore a TIG/Tubista – Tradate (VA) . Per azienda operante nel settore impiantistico ed energetico, si ricerca di un Saldatore a filo su ferro e acciaio. La risorsa selezionata, inserita all’interno di un contesto produttivo, riportando al Responsabile di Produzione, svolgerà le seguenti mansioni: Leggere e interpretare schemi meccanici di varia complessità; Scegliere strumenti e tecniche di saldatura: Saldatura a MIG; Posizionare e fissare i pezzi da unire con saldatura; Eseguire l’assemblaggio dei pezzi e verificarne la corretta esecuzione. Il profilo ideale ha maturato pregressa esperienza in realtà metalmeccaniche e nella Saldatura a MIG. Buona la conoscenza del disegno meccanico e delle relative simbologie.

. Per azienda operante nel settore impiantistico ed energetico, si ricerca di un Saldatore a filo su ferro e acciaio. La risorsa selezionata, inserita all’interno di un contesto produttivo, riportando al Responsabile di Produzione, svolgerà le seguenti mansioni: Leggere e interpretare schemi meccanici di varia complessità; Scegliere strumenti e tecniche di saldatura: Saldatura a MIG; Posizionare e fissare i pezzi da unire con saldatura; Eseguire l’assemblaggio dei pezzi e verificarne la corretta esecuzione. Il profilo ideale ha maturato pregressa esperienza in realtà metalmeccaniche e nella Saldatura a MIG. Buona la conoscenza del disegno meccanico e delle relative simbologie. Fabbro/Montatore – Pieve Emanuele (MI). Per piccola realtà metalmeccanica specializzata nella costruzione di carpenteria leggera e pesante per uso civile, edile e industriale, si ricerca questa figura la quale si occuperà di assemblaggio, piccole saldature e montaggio di serramenti, inferriate, cancelletti, strutture metalliche industriali presso la sede del cliente. Requisiti: Precedente esperienza di almeno 2/3 anni presso una carpenteria metallica come Montatore; ottima capacità di utilizzo di tutti gli strumenti necessari; disponibilità immediata.

Operai specializzati in Veneto

Operaio/a Metalmeccanico cromatura e taglio barre – Verona . Per azienda specializzata nella produzione di barre di acciaio si ricerca questa figura. La risorsa, inserita all’interno del reparto di cromatura e taglio barre di acciaio, verrà seguita e formata alla mansione. Verrà richiesto di effettuare lavorazioni bordo macchina e l’utilizzo di strumenti di lavoro come seghetti e rettifiche. Si richiede: preferibile esperienza pregressa (anche breve) nel settore metalmeccanico; preferibile conoscenza degli strumenti da lavoro (seghetti e rettifica per taglio barre); predisposizione ad un ruolo operativo/manuale.

. Per azienda specializzata nella produzione di barre di acciaio si ricerca questa figura. La risorsa, inserita all’interno del reparto di cromatura e taglio barre di acciaio, verrà seguita e formata alla mansione. Verrà richiesto di effettuare lavorazioni bordo macchina e l’utilizzo di strumenti di lavoro come seghetti e rettifiche. Si richiede: preferibile esperienza pregressa (anche breve) nel settore metalmeccanico; preferibile conoscenza degli strumenti da lavoro (seghetti e rettifica per taglio barre); predisposizione ad un ruolo operativo/manuale. Responsabile Reparto Verniciatura – Feltre (BL) . Per strutturata azienda con sede nel feltrino, si ricerca questa figura professionale la quale si occuperà del coordinamento dell’intero reparto, composto da 7 persone, della gestione dell’impianto semiautomatico di verniciatura (controllo e regolazione dei parametri, posizionamento dei profili e attività accessorie alla mansioni). Le competenze richieste sono: pregressa esperienza nel mondo della verniciatura di superfici o, preferibile, nella verniciatura a polvere; possesso di diploma in ambito tecnico (meccanico, chimico); buone capacità decisionali, comunicative e di orientamento alla qualità.

. Per strutturata azienda con sede nel feltrino, si ricerca questa figura professionale la quale si occuperà del coordinamento dell’intero reparto, composto da 7 persone, della gestione dell’impianto semiautomatico di verniciatura (controllo e regolazione dei parametri, posizionamento dei profili e attività accessorie alla mansioni). Le competenze richieste sono: pregressa esperienza nel mondo della verniciatura di superfici o, preferibile, nella verniciatura a polvere; possesso di diploma in ambito tecnico (meccanico, chimico); buone capacità decisionali, comunicative e di orientamento alla qualità. Frigorista – Conselve (PD) . Per consolidata azienda operante nel settore del condizionamento industriale si ricerca questa figura. La risorsa ideale possiede un diploma/qualifica in ambito termoidraulico, è in grado di leggere gli schemi idraulici e conosce la saldobrasatura. E’ gradita una pregressa esperienza nella mansione, in particolare nel settore del condizionamento industriale o in cantiere, e la disponibilità immediata.

. Per consolidata azienda operante nel settore del condizionamento industriale si ricerca questa figura. La risorsa ideale possiede un diploma/qualifica in ambito termoidraulico, è in grado di leggere gli schemi idraulici e conosce la saldobrasatura. E’ gradita una pregressa esperienza nella mansione, in particolare nel settore del condizionamento industriale o in cantiere, e la disponibilità immediata. Operaio Metalmeccanico Addetto Avvolgitrice Automatica – Verona. Per azienda operante nel settore metalmeccanico si seleziona questa figura professionale. La risorsa sarà inserita in produzione e dopo opportuno affiancamento diventerà autonoma nella conduzione del macchinario. Si richiede: qualifica o diploma meccanico / meccatronico / manutenzione e assistenza tecnica; predisposizione ad un ruolo operativo; disponibilità immediata; forte motivazione.

Montatori e operai in Emilia Romagna

Riparatore di Macchine Agricole – Gualtieri (RE) . Si ricerca per Officine Meccanica di Gualtieri, questa figura professionale. Il lavoro sarà sempre molto dinamico e utilizzerai principalmente strumenti come avvitatori, trapani, chiavi e cacciaviti. Si richiede esperienza come meccanico di almeno un anno.

. Si ricerca per Officine Meccanica di Gualtieri, questa figura professionale. Il lavoro sarà sempre molto dinamico e utilizzerai principalmente strumenti come avvitatori, trapani, chiavi e cacciaviti. Si richiede esperienza come meccanico di almeno un anno. Montatori meccanici – Soliera (Modena) . Si ricerca per per prestigiosa azienda del settore metalmeccanico specializzata nella produzione di macchinari industriali questa figura. Le risorse saranno inserite in produzione presso lo stabilimento aziendale e si occuperanno di montaggio a banco di complessi macchinari industriali e impianti automatici per centri di lavoro. Si occuperanno inoltre di formare e affiancare le giovani risorse che si avvicinano alla professione. Sono richieste buona lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura e precedente esperienza nel montaggio meccanico a banco, maturata presso aziende che producono macchinari complessi.

Costituirà requisito preferenziale la provenienza da aziende produttrici di macchinari agricoli o aziende del settore packaging e automazione. Formazione a indirizzo tecnico, insieme a precisione, buone doti relazionali e affidabilità completano il profilo.

. Si ricerca per per prestigiosa azienda del settore metalmeccanico specializzata nella produzione di macchinari industriali questa figura. Le risorse saranno inserite in produzione presso lo stabilimento aziendale e si occuperanno di montaggio a banco di complessi macchinari industriali e impianti automatici per centri di lavoro. Si occuperanno inoltre di formare e affiancare le giovani risorse che si avvicinano alla professione. Sono richieste buona lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura e precedente esperienza nel montaggio meccanico a banco, maturata presso aziende che producono macchinari complessi. Costituirà requisito preferenziale la provenienza da aziende produttrici di macchinari agricoli o aziende del settore packaging e automazione. Formazione a indirizzo tecnico, insieme a precisione, buone doti relazionali e affidabilità completano il profilo. Montatore meccanico – Bagnolo In Piano (RE) . Adecco ricerca queste risorsa per importante realtà metalmeccanica sita a Mancasale (Reggio Emilia), la quale si occuperà di montaggio e assemblaggio su linea di motori e decespugliatori, rispettando i parametri e le linee guida aziendali. Requisiti: esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare con orario giornaliero dal Lunedì al Venerdì; possesso di Attestato Sicurezza Generale; Certificato Vaccinazione Antitetanica in corso di validità.

. Adecco ricerca queste risorsa per importante realtà metalmeccanica sita a Mancasale (Reggio Emilia), la quale si occuperà di montaggio e assemblaggio su linea di motori e decespugliatori, rispettando i parametri e le linee guida aziendali. Requisiti: esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare con orario giornaliero dal Lunedì al Venerdì; possesso di Attestato Sicurezza Generale; Certificato Vaccinazione Antitetanica in corso di validità. Montatori Meccanici – Vignola (MO). Si ricercano per azienda operante nel settore metalmeccanico, queste figure le quali si occuperanno del montaggio meccanico a banco di componenti di grandi dimensioni per macchinari adibiti al settore agricolo. Si richiede una pregressa esperienza nel ruolo, disponibilità e flessibilità oraria, e disponibilità immediata.

Offerte lavoro Operai nelle Marche

Operaio Calzaturiero – Civitanova Marche (MC) . Si ricerca questa risorsa la quale si occuperà dell’incollaggio delle suole tramite l’utilizzo della pressa. Requisiti: almeno 2 anni di esperienza; disponibilità immediata; conoscenza delle calzature uomo/donna.

. Si ricerca questa risorsa la quale si occuperà dell’incollaggio delle suole tramite l’utilizzo della pressa. Requisiti: almeno 2 anni di esperienza; disponibilità immediata; conoscenza delle calzature uomo/donna. Piegatore lamiera – Fermo . Si ricerca questa risorsa con almeno 1 anno di esperienza la quale si occuperà della piegatura della lamiera per azienda metalmeccanica del Fermano. Requisiti: conoscenza del disegno meccanico; disponibilità a lavoro su turni.

. Si ricerca questa risorsa con almeno 1 anno di esperienza la quale si occuperà della piegatura della lamiera per azienda metalmeccanica del Fermano. Requisiti: conoscenza del disegno meccanico; disponibilità a lavoro su turni. Addetto alla spazzolatura – Porto Sant’Elpidio (FM) . Si ricerca questa figura la quale si occuperà della spazzolatura e di mansioni di manovia. Requisiti: almeno 1 anno di esperienza; disponibilità immediata e a tempo pieno.

. Si ricerca questa figura la quale si occuperà della spazzolatura e di mansioni di manovia. Requisiti: almeno 1 anno di esperienza; disponibilità immediata e a tempo pieno. Addetto alla fusione metalli – Montegiorgio (FM). Adecco ricerca di un operaio con esperienza in tale mansione il quale si occuperà della fusione di metalli leggeri per azienda operante nel settore delle minuterie metalliche. Requisiti: almeno 1 anno di esperienza; disponibilità a tempo pieno con orario spezzato; precisione e orientamento alla qualità.

Offerte lavoro operai Adecco: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai Adecco che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).