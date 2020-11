Offerte lavoro personale sanitario: le ricerche di Áncora Servizi nel Nord e Centro Italia

Áncora Servizi Cooperativa Sociale: profilo aziendale

Posizioni aperte

Offerte lavoro medici, infermieri e OSS in Lombardia

Infermieri – Castano Primo, Magnago e Busto Garolfo (MI). Si ricercano queste figure professionali per centri diurni per disabili adulti afferenti al A.S.S.T. Il personale selezionato verrà inserito all’interno dell’equipe multidisciplinare presente nelle strutture e svolgerà interventi finalizzati a favorire lo stato di salute e il benessere fisico degli ospiti del Centro attraverso la gestione dei farmaci e di tutte le attività sanitarie infermieristiche necessarie all’ospite.

Medico palliativista per Hospice – Milano. Per Hospice appartenente al Policlinico di Milano, inserito nella Rete locale delle Cure palliative area Milano sud si ricerca un medico. Il professionista ricercato è un laureato in Medicina e Chirurgia, abilitato e interessato ad intraprendere un percorso altamente formativo nelle Cure palliative, in collaborazione con l'equipe multidisciplinare di esperti operante in struttura. Requisiti richiesti: Laurea in Medicina e Chirurgia, Master in Cure Palliative e pregressa esperienza nel ruolo Partita Iva, disponibilità al lavoro su turni anche festivi e reperibilità H24. Verranno prese in considerazione anche candidature di Medici specializzati in Anestesia e Terapia del dolore.

ASA/OSS per servizio di integrazione scolastica – Como. La risorsa inserita si occuperà delle attività assistenziali rivolte a minori disabili frequentanti le scuole della provincia di Como. Si richiede titolo di qualifica professionale A.S.A. oppure O.S.S. come previsto dalla vigente normativa regionale. Sarà da considerarsi requisito preferenziale l'aver maturato esperienza nella mansione e/o in contesti similari ed essere automuniti. Richiesta forte flessibilità oraria e facilità di spostamento sul territorio.

Infermieri, Operatori Ausiliari Lazio

Infermieri – Roma. Si ricercano queste risorse per ambulatorio cure primarie. Il/la candidato/a ideale è in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione FNOPI e attestato BLS-D.

Operatore per Servizio di Ausiliariato – Spallanzani – Roma. Si ricerca per ampliamento del Servizio di ausiliariato occorrente alle esigenze dell'INMI L. Spallanzani Ausiliari per servizio di pulizie nei reparti. La risorsa individuata si occuperà di riordinare e allestire i locali adibiti ad attività sanitarie, provvederà alla raccolta e allontanamento del materiale sporco, al trasporto e approvvigionamento di materiale e relativa sistemazione dei magazzini e depositi. l' operatore si occuperà inoltre del trasporto salme dall'unità operativa alla camera mortuaria. La risorsa ideale è precisa e puntuale, flessibile e disponibile al lavoro su turni ed alla reperibilità notturna. Costituirà elemento preferenziale l'aver maturato esperienze pregresse in ambienti sanitari strutturati. Si richiede disponibilità immediata.

Infermieri – Roma. Si ricercano professionisti da inserire sul servizio sanitario presente all'interno del noto istituto penitenziario di Roma. Il/la candidato/a ideale è in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione FNOPI e attestato BLS-D. La ricerca è rivolta a professionisti in possesso di un curriculum lavorativo adeguato allo svolgimento del ruolo. Sarà da considerarsi requisiti preferenziale l'aver maturato esperienza anche di tirocinio all'interno di istituti di detenzione o carceri in genere. Il/la candidato/a ideale possiede competenze tecnico organizzative di base ed è in grado di svolgere in piena autonomia le prestazioni sanitarie affidategli. Serietà e senso di responsabilità, nonché precisione e puntualità completano il profilo.

Educatori e Fisioterapisti Veneto

Fisioterapista – Crespino (RO). Si ricerca questa figura per importate Residenza Anziani. Il professionista opererà all'interno di una qualificata struttura residenziale per anziani, si occuperà di predisporre programmi/attività di riabilitazione motoria, mantenimento e stimolazione delle abilità residue, individuali e di gruppo, coordinandosi con lo staff di medici, infermieri e oss per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei PAI. Si richiede: Laurea in Fisioterapista ed iscrizione al relativo Albo Professionale, preferibile pregressa esperienza nell'ambito di servizi socio sanitari complessi. Completano il profilo affidabilità, capacità di gestire i piani di lavoro in autonomia e flessibilità nel lavoro su turni. Si richiede disponibilità da novembre.

Educatore SED – Venezia. Si ricercano educatori da inserire all'interno del sevizio Educativo Domiciliare (SED) rivolto a minori e alle loro famiglie soggetti di progetti di cura, protezione e tutela. Il professionista farà parte del team di educatori operativo sul servizio e sarà responsabile di interventi individualizzati a domicilio, a favore di minori e famiglie in situazione di disagio. Si interfaccerà con il coordinamento della Cooperativa e con l'Assistente Sociale del Comune, al fine di raggiungere gli obietti previsti nei piani educativi individuali. Il ruolo richiede senso di responsabilità e pro attività, flessibilità nell'organizzazione dei piani di lavoro e motivazione ad operare nell'ambito dei servizi sociali per i minori. Il candidato ideale è in possesso del titolo di Educatore ottenuto con Laurea triennale in Scienze dell'Educazione, laurea in Educatore professionale sanitario e/o Laurea in Pedagogia. Gradita esperienza in ambito socio-educativo con minori.

Come candidarsi

Áncora Servizi è una Cooperativa Sociale attiva nei settori socio-assistenziale, sanitario ed educativo. In questo articolo vi indichiamo le numerose ricerche in corso per OSS, medici, infermieri fisioterapisti in vari ambiti e come candidarsi alle offerte direttamente su portale Euspert.Áncora Servizi è una Cooperativa sociale di servizi alla persona nata a Bologna nel 1994 che si occupa della gestione di servizi che vanno dal socio-assistenziale al sanitario fino a quello educativo dedicato a clienti sia del settore pubblico che privato. Questa Cooperativa Sociale vanta un organico di oltre 2000 persone occupate che prestano assistenza a più di 7000 utenti sia in strutture che a domicilio. Áncora Servizi opera non solo nel territorio dell’Emilia Romagna ma anche in quello del Nord e Centro Italia tra cui Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Lazio.Di seguito troverete le offerte di lavoro nella sanità di Áncora Servizi suddivise per regioni.Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Áncora Servizi – offerte lavoro sanità . Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).