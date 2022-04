Offerte lavoro settore edile: le ricerche di Unindustria Servizi in Emilia Romagna e Veneto

Unindustria Servizi Srl è alla ricerca di diverse risorse nel settore edile. Scopriamo di seguito le ultime offerte di lavoro pubblicate su Euspert.





Se stai cercando un lavoro nel settore edile, Unindustria Servizi Srl ha in corso numerose ricerche riguardanti diversi profili professionali tra cui Direttori Tecnici di cantiere e Capo cantiere in diverse città del Veneto e dell’Emilia Romagna. Andiamo dunque a scoprire le offerte di lavoro in corso di Unindustria Servizi e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo di Unindustria Servizi Srl

Unindustria Servizi è un’azienda fondata da alcuni imprenditori che ha come obiettivo quello di sostenere le industrie attraverso un’attenta scelta dei partners. Unindustria offre servizi concorrenziali mantenendo un elevato standard qualitativo e la cui filosofia è orientata all’innovazione, qualità e accessibilità.

Posizioni aperte

Di seguito le ricerche in corso di Unindustria Servizi.

Direttore Tecnico di Cantiere – Emilia Romagna

Si ricercano, per azienda operante nel settore Construction, queste figure professionali. I candidati hanno maturato esperienza pluriennale nel ruolo occupandosi di tipologie realizzative relative sia a nuove costruzioni che ad interventi di ristrutturazione. Le risorse selezionate si occuperanno di:

gestione operativa di uno o più cantieri;

gestione del budget assegnato, provvedendo alla corretta contabilizzazione delle lavorazioni in cantiere;

gestione procedure per il mantenimento di tempi e standard di qualità;

pianificazione, coordinamento e controllo delle attività di collaboratori / subappaltatori;

gestione fornitori e controllo delle consegne di cantiere;

gestione rapporti con la direzione lavori del committente per la conduzione della commessa.

Requisiti richiesti:

Laurea in Ingegneria edile o equivalente;

Conoscenza dei principali strumenti informatici;

Capacità di coordinamento risorse interne e collaboratori esterni;

Orientamento al risultato, capacità decisionale, precisione, determinazione e autorevolezza.

Luogo di lavoro: Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Mantova.

Capo cantiere edile – Emilia Romagna e Veneto

Unindustria Servizi ricerca queste risorse per azienda operante nel settore edilizia, per implementazione del proprio organico. I candidati hanno maturato esperienza pregressa nella mansione nell’ambito costruzioni industriali, hanno buone capacità di conduzione del cantiere edile e sono in grado di gestire e coordinare il personale di cantiere, sovrintendono all’esecuzione dei lavori, supervisionando le attività svolte dai fornitori e dalle imprese appaltatrici in cantiere, prestando particolare attenzione che le attività vengano svolte secondo i requisiti contrattuali, pianificando ed organizzando le risorse al fine di rispettare i programmi produttivi stabiliti. Inoltre si dovranno coordinare con il Direttore dei Lavori al fine di garantire la buona esecuzione delle attività; verificare il rispetto delle norme di sicurezza; gestire i rapporti con il cliente in cantiere e seguire e gestire le forniture dei materiali relative al cantiere.

Requisiti richiesti:

diploma di geometra;

attestato di Preposto alla sicurezza;

disponibilità alle trasferte su tutto il territorio nazionale.

Luogo di lavoro: Reggio Emilia, Bologna, Forlì Cesena, Modena, Padova

Atre offerte di lavoro

Technical Sales Engineer – Modena, Vicenza

Manutentore Elettromeccanico – Vicenza

Social Media Sales & Marketing – Modena

Tencico di Commessa, Impianti meccanici – Modena

Tecnico Assicurativo Rama Elementari – Modena

Senior Account Executive – Modena, Reggio Emilia, Bologna

Come candidarsi in Unindustria Servizi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro settore edile direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Unindustria Servizi Srl. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

