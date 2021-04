Offerte lavoro settore edile nel Nord Italia: le ricerche in corso di Mister Job

L’Agenzia Mister Job ricerca diverse figure professionali da inserire in un’importante azienda del settore edile. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando un’occupazione nel settore edile, l’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in un’importante azienda presente in diverse zone del Nord Italia. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle posizioni aperte direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte e come candidarsi

Per Azienda operante nel settore della distribuzione dei materiali da costruzione e presente in tutto il Nord Italia, Mister Job ricerca diverse figure professionali. Grazie ad una solida rete di filiali e magazzini e ad un ampio parco mezzi, questa realtà organizzativa, nota S.p.A., fornisce ai propri clienti servizi di consulenza e di logistica in materia di soluzioni edili. Ecco le risorse ricercate.

Addetto/a alle vendite – Ponzano Veneto (TV)

La risorsa si occuperà di accoglienza, consulenza e supporto clienti nella scelta dei prodotti e nello specifico di:

Assistenza alla clientela;

allestimento negozio;

gestione prodotti su scaffali, approvvigionamento;

vendita prodotti;

controllo e gestione delle scorte;

controllo e gestione prezzi prodotti;

gestione operazioni di cassa;

emissione bolle di vendita.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo;

affidabilità;

ottime doti comunicative;

capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata.

Link per candidarsi all’offerta: Addetto/a vendite

Magazziniere – Carrellista – Ponzano Veneto (TV)

La figura richiesta si occuperà di gestire le operazioni di magazzino e nello specifico di:

movimentazione della merce in ingresso e in uscita con utilizzo del carrello elevatore frontale e retrattile;

attività di picking.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni;

patentino di conduzione carrello elevatore in corso di validità;

precisione;

disponibilità immediata.

Link per candidarsi all’offerta: Magazziniere/Carrellista

Magazziniere/Autista con patente C e CQC e Gruista – Este (PD) e Orgiano (VI)

La figura richiesta si occuperà di trasporto e consegna merci e nello specifico di:

effettuare consegne attraverso il mezzo aziendale e, a seconda delle necessità, occuparsi delle diverse attività di magazzino;

occuparsi delle operazioni di carico e scarico dei prodotti attraverso l’utilizzo della gru su mezzo e carello elevatore;

verificare l’integrità del carico dal punto di partenza al punto d’arrivo;

controllare la documentazione fiscale e amministrativa correlata.

Requisiti richiesti:

patente C e CQC in corso di validità;

patentino del muletto;

propensione alla guida della gru;

esperienza pregressa nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore;

precisione;

gestione dello stress;

disponibilità immediata.

Link per candidarsi: Magazziniere/Autista – Este (PD)

Link per candidarsi: Magazziniere/Autista – Orgiano (VI)

Pianificatore – Addetto all’ufficio traffico – Pordenone

La figura, inserita all’interno dell’ufficio traffico, si occuperà di:

pianificazione e programmazione dei trasporti per le sedi aziendali;

gestione del traffico in entrata ed in uscita;

supporto al mantenimento di buone relazioni con i vettori;

verifica dello stato di spedizione della merce verso il cliente finale;

ottimizzazione dei processi logistici.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore;

conoscenze tecniche relative al funzionamento di un impianto di logistica e distribuzione;

ottima conoscenza del pacchetto Office e dimestichezza nell’uso di Excel;

disponibilità immediata;

doti relazionali e comunicative.

Link per candidarsi: Pianificatore – Addetto all’ufficio traffico – Pordenone

Altre offerte di lavoro: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro di Mister Job direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

