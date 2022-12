Offerte lavoro settore GDO in Lombardia: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di figure professionali del settore della Grande Distribuzione Organizzata da inserire in aziende dislocate in diverse province della Lombardia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Condividi questo bel contenuto





Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Lombardia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore della Grande Distribuzione Organizzata pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livellonazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad settore GDO in Lombardia

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Addetto alla vendita – Milano

Randstad seleziona addetti alle vendite per il periodo Natalizio, per un’importante azienda nel settore GDO, sita a Saronno. Il lavoro si strutturerà da lunedì alla domenica, part-time 20 ore. Il candidato si occuperà:

dell’allestimento del punto vendita (no carico-scarico).

operazioni di cassa.

La risorsa ideale ha i seguenti requisiti:

ha già maturato esperienza pregressa, anche breve, nel settore GDO.

Avere minime competenze di cassa.

dovrà essere automunita.

Addetto vendita – Castiglione delle Stiviere (MN)

Randstad ricerca questa risorsa per supermercato sito in zona la quale si occuperà di:

operazioni della cassa;

allestimento del banco vendita e prezzatura dei prodotti;

vendita diretta ed assistenza al cliente.

Requisiti:

Precedente esperienza nel carico e scarico;

Precedente esperienza nel ruolo di scaffalista;

Precedente breve esperienza in attività di cassa

Addetto vendita cassiere – Villa di Tirano – (SO)

Per azienda tra i leader di mercato con diversi supermercati e punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale si seleziona questa figura professionale. Il Cassiere avrà la responsabilità della cura e della gestione di tutte le attività della cassa e dei banchi assegnati. Nello specifico si occuperà di:

gestione della cassa;

allestimento del banco vendita e prezzatura dei prodotti;

vendita diretta ed assistenza al cliente.

Requisiti:

pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza diretta al cliente, in particolare nel settore della GDO e retail;

utilizzo della cassa;

forte orientamento al cliente;

ottime doti relazionali;

automunito;

domicilio in zone limitrofe al punto vendita;

disponibilità immediata e flessibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend.

La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto è richiesta una disponibilità immediata.

Capo negozio – Villa di Tirano (SO)

Per azienda leader nel settore GDO presente su tutto il territorio nazionale e, per l’apertura del nuovo punto vendita di Villa di Tirano, si seleziona questa risorsa. Il capo negozio avrà la responsabilità della gestione dell’organizzazione dei turni del personale, delle fattura, dei resi e degli ordini e supporto nella gestione di tutte le attività della cassa e dei banchi assegnati. Nello specifico si occuperà di:

organizzazione delle turnazioni;

gestione di ordini, resi, bolle e fatture;

operazioni della cassa;

allestimento del banco vendita e prezzatura dei prodotti;

vendita diretta ed assistenza al cliente.

Requisiti:

pregressa esperienza maturata nella vendita e nell’assistenza diretta al cliente, in particolare nel settore della GDO e retail;

utilizzo della cassa;

forte orientamento al cliente;

ottime doti relazionali;

automunito;

domicilio in zone limitrofe al punto vendita;

disponibilità immediata e flessibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend.

La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto è richiesta una disponibilità immediata.

Assistente di punto vendita – Castiglione delle Stiviere (MN)

Per azienda tra i leader di mercato con diversi supermercati e punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale Si seleziona questa risorsa. L’Assistente avrà la responsabilità della gestione dell’organizzazione dei turni del personale, delle fattura, dei resi e degli ordini e supporto nella gestione di tutte le attività della cassa e dei banchi assegnati. Nello specifico si occuperà di:

organizzazione delle turnazioni;

gestione di ordini, resi, bolle e fatture;

operazioni della cassa;

allestimento del banco vendita e prezzatura dei prodotti;

vendita diretta ed assistenza al cliente.

Requisiti:

pregressa esperienza maturata nella vendita – utilizzo della cassa;

forte orientamento al cliente;

automunito;

domicilio in zone limitrofe al punto vendita;

disponibilità immediata e flessibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nei weekend.

Scaffalista – Gallarate (VA)

La risorsa inserita si occuperà del caricamento dei prodotti sugli scaffali nei vari reparti, della gestione delle scadenze e della sistemazione della merce.

Requisiti richiesti:

Disponibilità immediata;

Flessibilità oraria;

Automuniti.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro GDO in Lombardia che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro