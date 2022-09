Offerte lavoro settore logistica e trasporti in Emilia Romagna: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca diverse figure professionali del settore logistica e trasporti da inserire in aziende dislocate in diverse province delll’Emilia Romagna. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Condividi questo bel contenuto





Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Emilia Romagna. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore logistica e trasporti pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad settore logistica e trasporti in Emilia Romagna

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Magazzinieri

Randstad Italia ricerca per importante azienda cliente del territorio dei Magazzinieri mulettisti da inserire in diverse provincie dell’Emillia Romagna e nello specifico a:

Bologna

Ferrara

Cento (FE)

Mirandola (MO)

Le risorse si occuperanno delle seguenti attività:

movimentazione delle merci con carrelli elevatori da inizio/fine linea a magazzino merci e prodotti finiti;

preparazione e rifornimento delle materie prime e materiali funzionali alle linee di produzione.

E’ gradita, ma non indispensabile, esperienza come magazziniere carrellista in contesti produttivi.

Requisiti richiesti:

possesso del patentino per la conduzione del muletto;

capacità di guida di muletto e conduzione del transpallet;

precisione, velocità e rispetto delle tempistiche di produzione;

utilizzo PC;

disponibilità a lavoro full time e turni.

Autista – Fiscaglia (FE)

Randstad Italia ricerca per importante azienda operante su tutto il territorio nazionale un autista con patente C E CQC. La risorsa verrà impiegata per i lavori di riorganizzazione delle reti di gas nel delta del Po.

E’ richiesta:

disponibilità al lavoro full time (lunedì – venerdì, eventualmente anche il sabato);

orario giornaliero.

Escavatorista – Fiscaglia (FE)

Randstad italia ricerca per importante azienda operante su tutto il territorio nazionale un escavatorista il quale si occuperà dei lavori di riorganizzazione delle reti di gas su scavi stradali e in trincea nella zona del delta del Po.

E’ richiesta:

disponibilità al lavoro full time (lunedì – venerdì, eventualmente anche il sabato)

orario giornaliero.

Magazziniere con uso del muletto – Bagno di Romagna (FC)

Randstad Italia Spa divisione Inhouse ricerca la figura di un magazziniere con uso del muletto per importante azienda del settore metalmeccanico. Il magazziniere dovrà essere munito di patentino del muletto e occuparsi del rifornimento delle linee di produzione e del carico e scarico della merce.

Impiegato customer service logistico – sostituzione maternità – Reggio Emilia

Randstad Logistics, ricerca per azienda questa figura professionale che, dopo un periodo di iniziale affiancamento, si occuperà in autonomia delle attività di inserimento ordini, verifica bolle, contatto con i clienti e verifica evasione commesse con il supporto di gestionali (nello specifico Zucchetti Ad Hoc).

E’ richiesta :

esperienza anche breve nella mansione;

conoscenza del gestionale Zucchetti Ad Hoc;

conoscenza dei sistemi informatici base.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Logistica e Trasporti in Emilia Romagna che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro