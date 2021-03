Opportunità di lavoro con OVS: le posizioni aperte e come candidarsi

Il mese di marzo è ricco di tante opportunità di lavoro con OVS l’azienda alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team. Il famoso Gruppo è in continua crescita e sta cercando nuove figure professionali da impiegare sul territorio nazionale ed estero. Ecco le posizioni attualmente aperte, le sedi di lavoro e come inviare la candidatura.

Nuove offerte di lavoro con OVS

Anche se siamo nel pieno della terza ondata di coronavirus, il mercato del lavoro non si ferma e continua ad offrire diverse opportunità professionali. In particolare, il Gruppo OVS è alla ricerca di personale e di svariate figure professionali da inserire nel team. Si tratta di una realtà particolarmente affermata, in continua crescita, che periodicamente apre campagne di recruiting alla ricerca dei candidati giusti da assumere. La società precedentemente conosciuta come Oviesse fu fondata nel 1972 a Padova dove venne aperto il primo negozio di quella che sarebbe diventata una delle catene più affermate sul territorio. L’azienda operante nel settore della vendita di abbigliamento ed accessori, oggi ha oltre 500 punti vendita, anche oltre i confini nazionali. Non a caso negozi OVS si trovano anche in Germania, Russia, Svizzera e Serbia. Il numero dei suoi dipendenti si aggira intorno le 7 mila unità e la sua attuale sede centrale si trova a Venezia.

Lavorare in OVS

Lavorare in OVS significa mettersi in gioco, iniziare una nuova avventura ed esperienza professionale. Il Gruppo è solido offrendo opportunità di carriera e di crescita professionale. Anche i più giovani possono trovare spazio in questa realtà, con stage, tirocini e corsi di formazione. Al centro della filosofia aziendale c’è il cliente, la qualità dei prodotti messi a disposizione, ma anche i dipendenti ed il loro reale benessere. Un dipendente felice, realizzato, stimolato e stimato lavora meglio e migliora ogni giorno la sua performance professionale. Ecco perché sono tante le persone che sognano di entrare a far parte del team OVS. Tra le svariate sedi di lavoro ricordiamo: Venezia-Mestre e Piacenza.

Le posizioni aperte

Periodicamente OVS pubblica sul suo sito le posizioni aperte a cui potersi candidare, con i requisiti richiesti e le sedi di lavoro. Anche nel mese di marzo ci sono opportunità professionali da non perdere a cui è possibile inviare la candidatura in maniera autonoma ed immediata:

Business Controller : questa figura professionale è responsabile dell’elaborazione dei principali KPI di business ma anche di redazione del budget e forecasting. Il tutto è finalizzato all’elaborazione ed interpretazione del conto economico;

: questa figura professionale è responsabile dell’elaborazione dei principali KPI di business ma anche di redazione del budget e forecasting. Il tutto è finalizzato all’elaborazione ed interpretazione del conto economico; Operatori d’acquisto : i candidati che saranno selezionati per questa mansione andranno a supportare tutte le attività connesse alla gestione operativa degli ordini sia di acquisto che di distribuzione. Inoltre dovranno monitorare anche come procede e funziona il processo distributivo;

: i candidati che saranno selezionati per questa mansione andranno a supportare tutte le attività connesse alla gestione operativa degli ordini sia di acquisto che di distribuzione. Inoltre dovranno monitorare anche come procede e funziona il processo distributivo; Operatori import/export: i candidati avranno il compito di supportare la gestione operativa delle varie procedure amministrative e contabili di import/export e delle tecniche di commercio estero. Questo ha lo scopo di andare a garantire la completa continuità e funzionalità nella relazione tra fornitori e flusso delle merci;

i candidati avranno il compito di supportare la gestione operativa delle varie procedure amministrative e contabili di import/export e delle tecniche di commercio estero. Questo ha lo scopo di andare a garantire la completa continuità e funzionalità nella relazione tra fornitori e flusso delle merci; Logistic Engineer & Project Manager : il candidato a questa posizione sarà da supporto alla Direzione per le attività connesse ai Progetti di Supply Chain/Logistica;

: il candidato a questa posizione sarà da supporto alla Direzione per le attività connesse ai Progetti di Supply Chain/Logistica; Allievo Store Manager: inserimento dei candidati in vari percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze necessarie per diventare responsabili di negozio.

Queste sono alcune delle posizioni di lavoro a cui potersi candidare.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Tutte le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito del Gruppo OVS. Nella sezione “Lavora con noi” è possibile visualizzare le posizioni aperte, con i requisiti richiesti e le sedi di lavoro. Chi fosse interessato ha la possibilità di inviare la candidatura allegando il Curriculum completo ed aggiornato. Nello specifico, una volta selezionata la posizione di proprio interesse, bisogna cliccare sulla dicitura “Invia Candidatura” seguendo tutte le istruzioni minuziosamente indicate. Gli addetti alla selezione del personale analizzeranno tutti i CV pervenuti e si preoccuperanno di contattare i candidati per un primo colloquio conoscitivo.

