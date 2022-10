Seacom al TECH JOBS fair Pisa 2022 accresce la propria rete: opportunità di carriera e come candidarsi

Seacom sarà presente al TECH JOBS fair Pisa 2022, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore tecnologico. Di seguito la presentazione di questa interessante realtà, le opportunità di lavoro e come candidarsi.

Seacom Srl, nata nel 1999 come Internet Service Provider, è una società di competenza, assistenza e sviluppo di integrazioni sulle soluzioni opensource Zimbra, Elastic, Processmaker, Kafka e Dremio che fornisce consulenza a tutte quelle imprese le quali hanno bisogno di attività di analisi, installazione, configurazione e migrazione di ogni singolo applicativo garantendo assistenza e supporto a più livelli. Conosciamo Seacom più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è Seacom Srl

Nata come Internet Service Provider nel 1999, Seacom rappresenta da sempre una guida per introdurre soluzioni opensource di livello enterprise nel mercato italiano. Questa società supporta a più livelli le aziende interessate a cogliere le opportunità della trasformazione digitale per crescere e diventare più competitive. Essa dispone di una divisione interna che si occupa dello sviluppo di software e integrazioni in modo da fornire soluzioni avanzate studiate sulle specifiche esigenze del cliente. Inoltre Seacom è membro e co-fondatore di RIOS, la Rete Italiana Opensource, un network di risorse e competenze utile a tutti coloro che ricercano un contatto qualificato nel complicato mondo del software libero.

Offerte lavoro Seacom e come candidarsi

Per il potenziamento dell’organico Seacom è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

Senior Sales Accountant

Junior Sales Accountant

Mid level front-end developer

Responsabile dello sviluppo – senior fullstack developer

Sistemista elastic stack

Big data engineer

Senior software engineer

Software Developer

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina Seacom su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione di Seacom

Alle 15:00 Nicola Pagni, Software Developer (Seacom), Carmelo Cutroneo, DevOps Cloud Native Engineer (Binario Etico) e Giulia Perri, Responsabile HR gruppo Seacom/BE presenteranno le due aziende del gruppo, Seacom e Binario Etico nell’area presentazioni dell’evento pisano.

Lo speech verterà sulla presentazione di entrambe le aziende del gruppo, quindi Seacom e Binario Etico. Oltre a una parte più tecnica dedicata alla narrazione delle attività svolte dalle aziende e dai prodotti in uso, ci sarà anche una parte a cura del reparto HR in cui verrà spiegata la strategia people del gruppo.

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre a Seacom, le aziende che troverai al TECH JOBS fair Pisa 2022 sono: Alkeria, Apparound, Paolino Bacci srl, Bc Soft, CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Traent, Zerynth, Wolters Kluwer.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

