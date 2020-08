Pensioni settembre 2020: arrivano i conguagli Irpef. Novità importo assegni

In arrivo il conguaglio Irpef. Novità pensioni ed assegni previdenziali. Ecco cosa cambia a settembre 2020 per tanti pensionati

A settembre 2020 arrivano delle novità sulle pensioni ed in particolare sull’ammontare degli assegni previdenziali. Parliamo dei conguagli Irpef l’appuntamento fiscale che i contribuenti hanno con il Fisco, in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Vediamo cosa cambia e per chi.

Pensioni e conguagli Irpef

Settembre potrebbe comportare per molti contribuenti un cambiamento dell’importo delle pensioni ed assegni previdenziali. Arriva il conguaglio Irpef, un importante appuntamento con il Fisco, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Questi cambiamenti interesseranno anche alcune pensioni nel mese di ottobre. Ed ancora, i lavoratori a reddito fisso, versano o ricevono debiti e crediti grazie al proprio datore di lavoro, mentre per le pensioni l’Inps si fa sostituto d’imposta rimborsando o addebitando la somma dovuta. I pensionati riceveranno direttamente nel cedolino le detrazioni relative a spese mediche, rimborsi o bonus fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

Pensioni e conguagli 2020

Come funzionano i conguagli pensioni? Ebbene, l’Inps ha il compito di trattenere o pagare ai vari pensionati quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che il corrente anno ha visto un generale mutamento delle scadenza fiscali a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Di conseguenza ci sono modifiche anche in relazione ai conguagli. In situazioni normali, la dichiarazione dei redditi andava fatta entro e non oltre il 23 luglio, mentre quest’ anno la pandemia ha scalato la scadenza in questione al 30 di settembre. Alcuni contribuenti vedranno modifiche sulle pensioni di agosto. In particolare, coloro che hanno presentato il modello 730 entro il mese di luglio, troveranno il conguaglio nel cedolino del mese di settembre 2020, mentre per gli altri il conguaglio sarà presente nel cedolino di ottobre.

Ed ancora, i contribuenti che non hanno dichiarato nulla, continueranno a percepire il normale assegno previdenziale mensile. Ricordiamo che il meccanismo alla base dei conguagli pensioni rimarrà lo stesso, non ci sono modifiche di funzionamento a causa della pandemia.

Conguagli pensioni, il meccanismo non cambia

Come già detto, il meccanismo che regola i conguagli Irpef non cambia. In particolare tutto dipende dal modello 730 che riporta eventuali crediti o debiti dei contribuenti nei confronti del Fisco. Proprio grazie al conguaglio, l’Agenzia delle Entrate andrà a pagare i rimborsi e si occuperà di eventuali maggiorazioni di imposte dovute. I contribuenti hanno la possibilità di richiedere la rateizzazione dei pagamenti, in maniera da semplificare il tutto. I pensionati di solito hanno la possibilità di pagare in 3 rate, dal mese di settembre a novembre. Il consiglio resta sempre quello di controllare attentamente quanto è stato dichiarato nel modello 730 . I pensionati potranno tranquillamente verificare il cedolino elaborato e messo in pagamento, accedendo al sito Inps con le proprie credenziali d’accesso o Spid. Qui è possibile verificare e distinguere tra l’assegno pensioni di normale importo ed il conguaglio Irpef 2020 sia in caso di rimborso che di trattenuta.

Nuove scadenze per il modello 730 e la dichiarazione dei redditi

La pandemia da Coronavirus ha letteralmente modificato e stravolto il normale calendario fiscale che i contribuenti devono rispettare per non incorrere in multe. Quest’anno per la presentazione dei documenti necessari alla dichiarazione dei redditi, c’è tempo fino al 30 settembre 2020. Così, sono molti i pensionati che hanno deciso di aspettare fino alla fine per procedere con la dichiarazione, in maniera tale da vedersi arrivare il conguaglio Irpef con eventuali trattenute e diminuzione delle pensioni il più tardi possibile. Tuttavia non c’è una data precisa in cui tutti riceveranno il conguaglio, perchè dipende dalla data di presentazione della dichiarazione redditi. In particolare, come il Mef stesso afferma, il conguaglio generalmente arriva il primo mese successivo a quando si è fatta la dichiarazione , ossia quando il sostituto d’imposta ha ricevuto il risultato della dichiarazione stessa.