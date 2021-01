Pirelli lavora con noi, posizioni aperte 2021 e come candidarsi

Pirelli offre numerose offerte di lavoro e stage per laureati in informatica, ingegneria, economia e giurisprudenza. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi in azienda

Hai conseguito una Laurea in Ingegneria e sei alla ricerca di un lavoro o uno stage nel settore automobilistico? Allora Pirelli fa al caso tuo perché è periodicamente alla ricerca di giovani brillanti da inserire in azienda per stage formativi e non solo. Se sei appassionato del settore, potrai avere anche la possibilità di entrare in contatto diretto con il mondo della Formula1 e del Motorsport, lavorando per i dipartimenti ad essi dedicati. Insomma, un ambiente decisamente adrenalinico e stimolante in cui lavorare, non trovi? Andiamo quindi a conoscere qualcosa in più su Pirelli, azienda tra i principali produttori mondiali di pneumatici, e a scoprire quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Pirelli, profilo aziendale

Fondata nel 1872, Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici. La sua produzione si concentra sul segmento Consumer, dove, grazie al suo posizionamento distintivo sull’alto di gamma, detiene posizioni di leadership a livello internazionale nelle fasce di mercato Premium e Prestige. Presente in 13 paesi con 19 stabilimenti, il gruppo ha un’ampia presenza commerciale in oltre 160 paesi, tra mercati maturi ed emergenti. Pirelli si distingue per una lunga tradizione industriale da sempre coniugata con capacità di innovazione, qualità del prodotto e forza del brand. Da sempre fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, i suoi investimenti in tale area ammontano annualmente a circa il 6% del suo fatturato. Con un portafoglio di circa 5.000 brevetti, il suo principale centro di Ricerca & Sviluppo è situato in Italia, presso l’headquarter del gruppo a Milano, oltre a 10 centri applicativi nel mondo che impiegano complessivamente circa 1.400 ricercatori di cui 400 a Milano.

L’azienda è presente anche nelle competizioni sportive dal 1907, come fornitore esclusivo del Campionato mondiale di Superbike e di prestigiosi campionati monomarca come il Ferrari Challenge, il Lamborghini Blancpain Super Trofeo e il trofeo Maserati, ma soprattutto del campionato di Formula 1, di cui è fornitore esclusivo dal 2011.

Lavorare in Pirelli

Lavorare in Pirelli significa quindi entrare a far parte di un’azienda globale che opera in 4 continenti, con 19 stabilimenti nel mondo e 38.000 dipendenti. Vediamo quali sono i punti fondamentali che distinguono Pirelli sul piano aziendale e dell’ambiente di lavoro.

Formazione

Pirelli considera la formazione del suo staff una risorsa fondamentale per il successo e la competitività dell’azienda. Per creare e offrire un processo di apprendimento e crescita permanente ha ideato “Training@Pirelli”, una struttura di formazione globale volta a garantire l’uniformità del modello educativo, dei messaggi, dei contenuti e delle esperienze proposti ai dipendenti di tutto il mondo.

Tre sono i “pilastri” che lo compongono:

Professional Academy: formazione di qualità a tutti i dipendenti, per l’approfondimento delle competenze tecniche di una funzione aziendale specifica School of Management: destinata alla formazione manageriale dei quadri e dei dirigenti di ogni parte del mondo Local Education: opportunità di apprendimento che coprono necessità specifiche (competenze linguistiche, creazione del team, formazione quotidiana, ecc.), diversificata in ogni paese

Opportunità per giovani

Pirelli offre periodicamente ai neolaureati opportunità di inserimento in azienda. E’infatti lo stage in una delle diverse funzioni aziendali che spesso rappresenta il primo passo per entrare a far parte di Pirelli. La durata e le caratteristiche di queste esperienze cambiano a seconda dei paesi e dei sistemi universitari ma tutte riflettono i valori di meritocrazia, empowerment e sviluppo personale che fanno di Pirelli un ottimo inizio di carriera. Una volta assunti, i giovani partecipano a WarmingUp@Pirelli, un percorso che ha lo scopo di fornire un percorso di crescita e di sviluppo che li accompagnerà nei primi due anni in azienda. Non mancano le opportunità di inserimento anche direttamente con contratti a tempo indeterminato.

Mobilità internazionale

Particolare attenzione merita la politica sulla mobilità internazionale di Pirelli, considerata come strumento di sviluppo professionale e leadership all’interno dell’azienda: circa metà dell’attuale management e senior management di Pirelli ha vissuto nell’arco della propria carriera professionale interna una o più esperienze significative di espatrio quale valore strategico dell’internazionalità nello sviluppo della leadership. Alcuni dati che testimoniano l’importanza della mobilità internazionale in Pirelli: la popolazione espatriata complessiva a fine 2013 è pari a circa 240 persone ed è composta per il 73% da non dirigenti, per il 15% circa da donne, da 17 diverse nazionalità e da destinazioni verso 32 diversi Paesi in tutti i cinque continenti.

Pirelli lavora con noi, posizioni aperte

Ecco quali sono le ultime offerte di lavoro in Pirelli rivolte a profili junior/senior da inserire in diverse aree aziendali.

Buyer R&D – Milano

Lean Manufacturing Improvement Engineer – Six Sigma – Milano

Outdoor Objective Tests Manager – Milano

R&D Standards Development Projects Coordinator – Milano

Algorithm Development Engineer – Milano

Sales Account – Emilia Romagna

Project Manager R&D – Milano

Outbound Logistics Specialist – Milano

Tyre Innovation Technologist – Milano

Physical Laboratory Researcher – R&D Sector – Milano

Embedded Software Developer – Milano

Qui invece trovate le numerose opportunità di stage in Pirelli, rivolti a giovani neolaureati in varie discipline, senza esperienza:

Internship – Compounding Technlogist

Internship – R&D Product Car (Settimo Torinese) 1

Internship – Projects & Communities (R&D Digital Workplace)

Internship – R&D Tire Testing (Settimo Torinese)

Internship – R&D Product (Settimo Torinese)

Internship – Jr Analyst Credit Department

Internship – Business Controlling Moto

Internship – Pricing Italia

Internship – HR Generalist

Internship – Market Analyst Micromobility

Internship – Purchasing Marketing & Communication

Internship – Buyer Motorsport

Internship – Network Planning Specialist

Internship – Product development technologist moto

Internship – Purchasing External Components, Reinforcement Material & Fillers

Internship – Sales OE Moto

Internship – Pre-development technologist

Physical Laboratory Researcher – R&D Sector

Opinioni sul lavoro in Pirelli

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Pirelli:

“Lavoro appassionante in un’ottima azienda!”. Queste le parole di Giacomo M., che lavora in Pirelli da oltre 10 anni in ambito Ricerca e Sviluppo: “In Pirelli ho l’opportunità di lavorare su progetti davvero innovativi, che difficilmente avrei l’opportunità di seguire in altre aziende, e con un team internazionale composto da professionisti eccellenti. Il confronto con loro è quotidiano, siamo un team affiatato e lavoriamo con entusiasmo ed energia”.

“Appassionante, team qualificato e azienda innovativa”. Maurizio G., lavora nel reparto Manutenzione e ci racconta questo del suo lavoro: “Ogni giorno in Pirelli è diverso dall’altro, non ci si annoia mai! Affronto ogni giorno delle problematiche diverse e questo per me rappresenta una sfida, non un ostacolo. L’azienda offre i mezzi per poter risolvere problematiche ed emergenze. Lavoro con un team altamente specializzato e qualificato. E’ un lavoro che mi appassiona!”.

“Azienda leader, è stato un onore lavorare per loro!”. Marcello T., Ex Dirigente ora in pensione, parla cosi di Pirelli e della sua esperienza decennale in azienda: “La mia esperienza in Pirelli è stata davvero importante e costruttiva. Ho seguito progetti innovativi, team internazionali e ho preso parte a processi decisionale che hanno introdotto cambiamenti significativi dell’azienda. Inoltre, la mia professionalità è decisamente aumentata. Ho potuto terminare la mia carriera lavorativa in una delle aziende italiane leader nel mondo, cosa che mi ha dato enorme soddisfazione ed orgoglio”.

Come candidarsi in Pirelli

Alla pagina Carriere del sito web aziendale puoi consultare tutte le opportunità di lavoro e stage in Pirelli. Previa registrazione, puoi inviare la candidatura per una dei ruoli ricercati. Se cerchi invece un’opportunità di lavoro all’estero, alla stessa pagina puoi consultare anche le offerte di lavoro negli altri Paesi in cui Pirelli è presente.