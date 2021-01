La Doria lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

La Doria cerca costantemente personale operaio e tecnici qualità del settore alimentare. Ecco tutte le informazioni utili e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in questa azienda.

Cercate un lavoro nel settore alimentare? La Doria, azienda italiana leader nella produzione di polpa, pelati, legumi conservati, sughi pronti e succhi di frutta, è in crescita e ricerca costantemente personale da inserire nei propri stabilimenti produttivi situati in varie regioni d’Italia. Andiamo a conoscere quali sono le opportunità in azienda e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro La Doria.

La Doria profilo aziendale

La Doria è una azienda italiana fondata nel 1954 ad Angri, in provincia di Salerno, da Diodato Ferraioli. E’ oggi il primo produttore italiano di polpa, pelati, legumi conservati e sughi pronti, il secondo per i succhi di frutta e il primo nei succhi a marchio private label. L’azienda, in costante crescita, è anche leader nell’export verso Gran Bretagna, Germania, Paesi Scandinavi, Australia, Giappone ed esporta in molti altri paesi. Forte è infatti la vocazione internazionale dell’azienda, che trae il 77,4% dei ricavi dall’estero.

La Doria è operativa con 6 impianti distribuiti in diverse regioni d’Italia, ma la Campania resta centrale per le attività produttive e non solo: ad Angri si trova il quartier generale e il principale stabilimento:

Stabilimento di Parma: 81.000 mq dedicati alla produzione di sughi pronti.

Stabilimento di Faenza, Provincia Di Ravenna: 24.000 mq per la produzione di puree di frutta.

Stabilimento di Angri, Provincia Di Salerno 102.000 mq dedicati alla produzione di pomodoro, succhi e bevande di frutta, legumi, vegetali e pasta, scatole e coperchi in banda stagnata.

Stabilimento di Lavello, Provincia di Potenza: 270.000 mq dedicati alla produzione di pomodoro.

Stabilimento di Sarno, Provincia di Salerno: 195.000 mq dedicati alla produzione di pomodoro, succhi e bevande di frutta, legumi, vegetali e pasta, scatole in banda stagnata.

Stabilimento di Fisciano, Provincia di Salerno: 112.000 mq dedicati alla produzione di pomodoro, legumi, vegetali e pasta.

Opportunità per giovani in La Doria

La Doria crede fermamente nei giovani e nella loro voglia di fare (circa il 23% dei dipendenti sono under 35) e investe su di loro e sulla loro formazione. In particolare, propone un programma specifico a loro dedicato: Rosso d’estate. Il progetto è nato nel 2009 per selezionare, formare e specializzare i migliori allievi dell’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali del territorio dell’Agro Nocerino Sarnese e inserirli stabilmente in azienda.

La Doria lavora con noi, posizioni aperte

Vista l’attuale situazione, al momento il Gruppo La Doria non ha posizioni aperte. Sottolineiamo che comunque, si ricerca soprattutto personale operaio e tecnici qualità del settore alimentare. Solitamente quindi le figure maggiormente ricercate sono le seguenti:

Addetti controllo cernita: è richiesto il possesso di patentino del muletto in corso di validità.

è richiesto il possesso di patentino del muletto in corso di validità. Conduttori – operatori di linea

Addetto Controllo Qualità: è richiesta una precedente esperienza, anche breve, in area Controllo Qualità Alimentare e un Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari.

Nonostante al momento no ci siano posizioni aperte nel Gruppo La Doria, che comunque provvederemo ad aggiornare nel momento in cui si riapriranno le ricerche di personale, vi consigliamo di creare il vostro profilo e compilare il form con tutte le informazioni su di voi e sulle vostre esperienze lavorative.

Come candidarsi in La Doria

Coloro che sono interessati a lavorare in La Doria possono andare sul sito web dell’azienda e visionare le offerte di lavoro attive visitando la pagina dedicata alle opportunità di lavoro. Per candidarsi ad una delle offerte disponibili è necessario registrarsi, compilare l’apposito form con i dati personali ed allegare il curriculum vitae. Fate attenzione a questa richiesta specifica: è necessario inserire una foto nel form di candidatura. L’azienda offre anche la possibilità di inviare una candidatura spontanea, qualora non ci fosse una posizione aperta di interesse, ma non ammette altre tipologia di invio di candidature se non tramite form online.