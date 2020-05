Posizioni aperte nel mondo della Formula 1. Le figure ricercate e come candidarsi

Alcune delle migliori offerte di lavoro direttamente dal settore della Formula 1. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Interessanti opportunità di lavoro arrivano direttamente dal settore della Formula 1. Se anche tu sei appassionato di macchine, motori e velocità, non lasciarti sfuggire le occasioni professionali che il settore offre, anche in questo particolare periodo di stop. Di seguito alcune delle figure professionali più ricercate dai differenti team.

Lavoro e Formula 1

Anche in questo particolare periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus, il mondo della Formula 1 è alla ricerca di figure professionali. Si tratta di opportunità di lavoro davvero allettanti, soprattutto se amate le macchine, i motori, le piste e la velocità. Sono tanti i team e le squadre di Formula 1 che al momento sono alla ricerca di nuove figure professionali con specifiche competenze. Infatti, anche se al momento le gare e le competizioni sono ferme, la stagione comunque è destinata a ripartire più energica di prima. Ovviamente questo potrà avvenire solo quando ci saranno i presupposti giusti ed il Coronavirus non sarà più un pericolo.

Dall’altra parte, la Formula 1 sta andando incontro a cambiamenti ed evoluzioni, con l’introduzione di nuove macchine e nuovi regolamenti. Dunque, il settore apparentemente fermo in realtà è in fermento e si prepara alla ripartenza nel migliore dei modi, anche attraverso nuove assunzioni, per questo è importante restare aggiornati e prepararsi al meglio alla selezioni.

Opportunità di lavoro con Ferrari

Opportunità professionali arrivano direttamente da uno dei migliori team di Formula 1, ossi la Ferrari. Si tratta di un team eccezionale che ha fatto la storia, conquistando tante vittorie nel corso degli anni. A Maranello ci si da letteralmente da fare, lavorando sodo per restare sempre al top. Lavorare in Ferrari significa dimostrare un grande spirito di squadra, amore per le sfide ed ovviamente la passione per il raggiungimento degli obiettivi. Sono queste le caratteristiche che da sempre hanno caratterizzato il team che ha fatto della Ferrari una delle realtà più famose ed affermate nel settore. Tante le opportunità di lavoro, che potete consultare nel dettaglio sul sito Web. Tra quelle di maggior rilievo ricordiamo:

Plants & Infrastructures Project Manager

Manufacturing Internship (Maranello)

(Maranello) Manufacturing Engineer (Maranello)

(Maranello) Ferrari F1 Team / Program Manager ( Maranello)

Maranello) Personalizations Specialist (Maranello)

Queste sono solo alcune delle offerte di lavoro presenti sul sito web della Ferrari, dove è possibile anche inviare una candidatura spontanea.

Lavorare in Mercedes

Attualmente sono due le figure professionali ricercate dalla Mercedes, altra casa automobilistica che si è affermata nella Formula 1 e non solo. In particolare, il team Mercedes AMG F1 ha una pagina dedicata alla ricerca di nuove figure professionali, che potrete sempre consultare per restare aggiornati sulle attuali e future opportunità professionali. Al momento il team cerca:

CFD Aerodynamicist , ossia un esperto addetto allo studio e sviluppo della aerodinamica, con una preparazione anche aeronautica;

, ossia un esperto addetto allo studio e sviluppo della aerodinamica, con una preparazione anche aeronautica; un Tecnico della Galleria del vento, con determinate competenze ed esperienza nel settore.

Sono aperte anche autocandidature, nel caso di future assunzioni.

Le opportunità di lavoro con Renault F1 Team

Offerte di lavoro anche dalla storica squadra francese, la Renault F1 Team, che è a lavoro per migliorarsi sempre di più. Lavorare con il Team francese è una vera e propria opportunità di crescita professionale e personale, unendo la passione al lavoro. Al momento, sul sito Renault sono presenti due annunci, per la ricerca di due specifiche figure professionali da inserire nel team di lavoro. In particolare, la squadra è alla ricerca di:

uno Sviluppatore Software (aerodinamica), con conoscenze specifiche nel settore dell’aerodinamica;

(aerodinamica), con conoscenze specifiche nel settore dell’aerodinamica; uno Specialista in rete e sicurezza esperto di sistemi di infrastruttura di reti.

Lavorare nella Scuderia AlphaTauri

Il Team F1 in questione, rimane uno dei migliori e più affermati nel settore. Al momento sono ben 11 le posizioni aperte a cui potete tranquillamente candidarvi se rientrate nei requisiti richiesti. Le opportunità di lavoro non mancano, e vanno da quelle con specifiche competenze sulle vetture, come Head of Vehicle Dynamics, fino ad arrivare a competenze di carattere industriale, come il Group Leader Laminazione. Non mancano opportunità anche per gli specialisti della galleria del vento e software.Tuttavia vi consigliamo di tenere sott’occhio il sito ufficiale, in cui periodicamente sono pubblicate tutte le offerte di lavoro.

Opportunità di lavoro con la Williams

Lo storico team nel settore F1 e non solo, da sempre lavora per migliorarsi e dare il massimo. Negli ultimi tempi la Williams si è trasformata anche in un’azienda fornitrice, con due reparti: quello race e advanced engineering. Proprio in questi settori è possibile trovare interessanti offerte di lavoro, che periodicamente sono pubblicate sul sito della Williams. L’importante è avere grinta, competenze e tanta voglia di raggiungere gli obiettivi comuni.

Abbiamo presentato solo alcune opportunità professionali, ma tante altre sono disponibili presso le più importanti squadre e team F1. Tutto ciò che dovrete fare è accedere ai loro siti ufficiali, nella sezione opportunità di lavoro e potrete consultare tutte le opportunità professionali presenti e future.

