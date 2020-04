Poste Italiane lavora con noi, assunzione postini maggio 2020

Nuove assunzioni di postini in tutta Italia a partire da maggio 2020: ecco le informazioni su requisiti e come candidarsi

Il postino è uno tra i lavori più ricercati e gli annunci di ricerca, quindi tra i più attesi del web! Se anche tu lo stavi aspettando, ti segnaliamo che Poste Italiane ha pubblicato proprio in questi giorni un nuovo annuncio di selezione di postini in tutta Italia. Le assunzioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, partiranno da maggio 2020, tenendo conto delle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. La regione/provincia di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Ecco tutte le informazioni sul profilo ricercato, i requisiti richiesti, le sedi di lavoro, l’iter di selezione e le indicazioni su come candidarsi al ruolo di postino con Poste Italiane lavora con noi.

Profilo aziendale Poste Italiane

Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia e opera nel recapito, nella logistica, nel settore del risparmio, nei servizi finanziari e assicurativi e offre i propri prodotti e servizi ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Conta una rete dei 12.845 uffici postali agli oltre 30 mila portalettere. Le piattaforme tecnologiche e logistiche avanzate, la presenza capillare e il profondo radicamento sul territorio nazionale le fanno avere un ruolo da protagonista nel processo di sviluppo economico e sociale dell’Italia grazie alla capacità di creare servizi avanzati basati sulle esigenze dei clienti e capaci di cogliere le trasformazioni sociali.

Requisiti richiesti per lavorare come postino

Per lavorare come postino è necessario essere in possesso di specifici requisiti, anche se non sono richieste conoscenze specialistiche (proprio per questo motivo le candidature saranno numerose). Il nostro consiglio è quello di prestare attenzione alle richieste specifiche dell’azienda e a precisare nel dettaglio tutte le informazioni richieste. Questi i requisiti richiesti da Poste Italiane per potersi candidare:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 (ricordatevi di segnalarlo perché non saranno prese in considerazione le candidature prive del voto del titolo di studio! Sarà inoltre necessario presentare idonea documentazione che attesta il titolo di studio e la votazione conseguita nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane)

patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale

idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza)

per la sola provincia di Bolzano, è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Sedi di lavoro

Ecco l’elenco delle Regioni/Province in cui Poste Italiane cerca i nuovi postini (portalettere) maggio 2020:

Piemonte : Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola.

: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola. Liguria : Imperia, Savona, Genova, La Spezia.

: Imperia, Savona, Genova, La Spezia. Trentino Alto Adige : Bolzano, Trento.

: Bolzano, Trento. Veneto : Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo; Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone

: Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo; Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone Lombardia : Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza Brianza.

: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza Brianza. Emilia Romagna : Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

: Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Marche : Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.

: Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo. Toscana : Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Prato, Grosseto.

: Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Prato, Grosseto. Umbria : Perugia, Terni.

: Perugia, Terni. Lazio : Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone.

: Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone. Abruzzo : L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti.

: L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti. Sardegna: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias.

Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias. Campania : Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno.

: Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno. Calabria : Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia.

: Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia. Molise : Campobasso, Isernia.

: Campobasso, Isernia. Puglia : Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Lecce.

: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Lecce. Basilicata : Potenza, Matera.

: Potenza, Matera. Sicilia : Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa.

: Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa. Valle d’Aosta: Aosta.

Iter di selezione postini

L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e potrà avvenire secondo due modalità:

convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico

una mail spedita dalla Società Giunti OS che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto via mail), potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede:

per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

per chi ha svolto il test via mail la verifica dello stesso (in forma breve), presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico.

Come candidarsi in Poste Italiane

E’ possibile candidarsi alle nuove selezioni Poste italiane maggio 2020 per postini direttamente alla pagina Poste Italiane lavora con noi dove trovate l’apposita piattaforma di eRecruiting dell’azienda. La scadenza per l’invio delle domande non è specificata. Ricordiamo che è possibile indicare una sola area territoriale di preferenza e che i CV saranno presi in considerazione soltanto se debitamente registrati nel database di Poste Italiane con la procedura prevista e non se inviati via mail. Possono anche ricandidarsi coloro che hanno risposto ad un annuncio in passato ma che non sono stati contattati da Poste Italiane.

Infine, vi consigliamo la lettura di un articolo su Poste Italiane dove trovate consigli utili, testimonianze e altre informazioni su lavorare in azienda.

