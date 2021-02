Rail Traction Company lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare nel settore del trasporto ferroviario? La Rail Traction Company Spa, società italiana che opera nel settore trasporto merci ferroviario, cerca spesso diplomati e laureati da inserire in azienda. Andiamo a conoscere meglio l’azienda e le ricerche in corso.

Rail Traction Company profilo aziendale

Rail Traction Company SpA è una società italiana fondata nel febbraio 2000 che opera nel settore del trasporto ferroviario nazionale ed internazionale di merci. RTC è stata la prima impresa ferroviaria privata ad effettuare un servizio di treni merci lungo l’asse del Brennero, assicurando servizi di trazione ferroviaria agli operatori logistici del trasporto merci che organizzano treni completi sia nel settore dell’intermodalità, che in quello di tipo tradizionale. Bolzano e Verona, nodi internazionali e nazionali del traffico ferroviario, rappresentano rispettivamente la sede legale e la sede operativa della società.

Formazione in azienda

La Rail Traction Company cura in prima persona la formazione del proprio personale e focalizza il suo massimo impegno sulla costruzione di percorsi formativi per mantenere standard elevati. L’inserimento nel percorso di formazione prevede un iniziale colloquio conoscitivo, test attitudinali e assessment center di gruppo, con l’obiettivo di valutare esperienze e competenze dei candidati.

L’ingresso in Azienda delle nuove risorse è seguito da istruttori, professionisti del settore accreditati a livello nazionale, costantemente aggiornati con corsi specifici. Durante la fase iniziale il personale apprenderà le nozioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenze dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro e dell’organizzazione aziendale. Terminata la fase di aula inizia il training on the job, processo di affiancamento costante, sia da parte degli istruttori che dei colleghi esperti, per approfondire e consolidare sul campo il bagaglio teorico acquisito.

L’azienda, infine, organizza la formazione continua per il personale in possesso delle abilitazioni ferroviarie, per gli addetti alle diverse funzioni aziendali e per le figure che svolgono o svolgeranno in futuro incarichi di diversa responsabilità.

Posizioni aperte Rail Traction Company

Vista l’attuale situazione purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Allievo Macchinista

Requisiti richiesti ai candidati:

Età non inferiore ai 18 anni

Diploma di Scuola Secondaria o in alternativa un diploma di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale

Padronanza della lingua italiana

Doti di analisi e decisionali, autonomia professionale, buone capacità mnemoniche e flessibilità

Addetto Sistemi di Gestione della Sicurezza Ferroviaria

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Supporto alla realizzazione e coordinamento dei programmi di miglioramento continuo, all’analisi e revisione dei processi e delle attività legate alla gestione del sistema sicurezza

Collaborazione alla redazione della documentazione necessaria per descrivere il Sistema Gestione Sicurezza e relativo aggiornamento

Collaborazione alla preparazione dei piani di sicurezza e qualità aziendali

Analisi dati relativi agli indicatori di sicurezza

Conduzione delle verifiche ispettive

Partecipazione allo sviluppo di un nuovo concetto di qualità e sicurezza

Supporto al Responsabile SGS, nella gestione e organizzazione di visite ispettive esterne

Requisiti richiesti ai candidati:

Laurea in Ingegneria Gestionale, Industriale, Ambientale, della Sicurezza Civile o affini

Preferibile esperienza precedente in ambito ferroviario

Buona conoscenza della lingua inglese

Conoscenza dell’architettura dei sistemi di gestione e dei metodi di analisi

Conoscenza dei sistemi di gestione della qualità‐sicurezza (SGS)

Nozioni di statistica, preferibilmente di assetto normativo europeo riguardo ai trasporti ferroviari, analisi del rischio, metodologie audit

Controller

La risorsa si occupa di assicurare la corretta allocazione dei costi, garantendo il controllo del sistema di budgeting. In particolare:

Implementazione e mantenimento del processo controllo dei costi e di budgeting (coerenza con il bilancio aziendale, analisi scostamenti e controllo corretta imputazione dei costi nei centri di competenza)

Garantire un sistema di contabilità industriale, al fine di rilevare efficienze produttive e costi di commessa

Realizzazione rapporti di sintesi mensili, trimestrali, semestrali

Analisi KPI

Requisiti richiesti ai candidati:

Laurea in Economia o materie affini

Buona conoscenza della lingua inglese

Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni

Disponibilità a trasferte sulla sede di Bolzano

Opportunità di stage

Rail Traction Company punta molto anche sui giovani offrendo loro la possibilità, in convenzione con i principali Atenei Italiani, di effettuare tirocini curriculari per la preparazione e lo sviluppo di progetti di Tesi di Laurea su tematiche inerenti il settore del trasporto ferroviario di merci o la gestione delle risorse umane e le relazioni industriali nelle aziende. Gli studenti che ne faranno richiesta potranno essere ospitati all’interno dei dipartimenti in base al percorso formativo di provenienza, e potranno vivere un’esperienza diretta e concreta all’interno dell’Azienda, supportati da un tutor di riferimento. Per proporre il proprio progetto di tesi/tirocinio, o conoscere eventuali tematiche di interesse aziendale, è possibile scrivere direttamente al seguente indirizzo e-mail: risorseumane@railtraction.it.

Come candidarsi in Rail Traction Company

Alla pagina web aziendale dedicata alla sezione Lavora con Noi – ricerche in corso potete consultare tutte le offerte di lavoro Rail Traction Company attualmente disponibili. Per candidarsi, cliccare su Invia Cv, selezionare l’annuncio di interesse e compilare il form online di candidatura. Una precisazione: è sempre necessario e doveroso effettuare una candidatura con la dovuta calma e inserendo con attenzione tutte le informazioni più opportune, ma in questo caso sappiate che richiederà forse un po’ più di tempo del solito, in quanto il form prevede la compilazione di 25 pagine!