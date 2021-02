Anas lavora con noi: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

L’industria italiana è dominata da PMI, ovvero piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto socio economico del nostro Paese. Non mancano però anche realtà industriali importanti, che con la loro storia e il loro operato contribuiscono allo sviluppo del tessuto economico italiano. Una di queste realtà è proprio ANAS, oggi società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che si occupa della gestione delle strade e autostrade di proprietà dello Stato. L’azienda, che impiega 6mila risorse, offre opportunità di lavoro a Roma negli uffici della sede centrale ma anche su tutta la rete autostradale di competenza per tecnici, ingegneri ed operatori stradali. La ricerca di personale avviene tramite selezione pubblica. Di seguito trovi alcuni informazioni sull’azienda, le posizioni aperte al momento e come candidarti.

Profilo aziendale di Anas

L’ANAS – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è la società per azioni italiana che gestisce la rete stradale ed autostradale italiana. Anas è soggetta alla vigilanza tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, da gennaio 2018 l’intera partecipazione Anas è stata trasferita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) a FS Italiane. L’azienda si occupa della progettazione, costruzione e alla successiva manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade; gestisce la viabilità e la sicurezza stradale lungo l’intera rete di strade statali e autostrade in gestione diretta ed in coordinamento con gli altri enti coinvolti. In termini numerici, Anas conta oltre 6mila risorse, di cui gran parte cantonieri, ingegneri e architetti, 38 sedi aziendali su tutto il territorio italiano, vanta un patrimonio di oltre 29mila km di strade e autostrade e dispone di un piano di investimenti da 33 miliardi per il prossimo quinquennio.

Lavorare in Anas

In Anas viene selezionato personale altamente qualificato da inserire nei reparti tecnici (formati principalmente da ingegneri, architetti e geometri), in tutti gli uffici che garantiscono il buon funzionamento dell’azienda e presidi sulla rete stradale per garantire la viabilità e la sicurezza lungo le nostre arterie. L’azienda seleziona prevalentemente personale giovane, con un brillante curriculum di studi, che una volta assunto segue un preciso percorso formativo tecnico e/o amministrativo, secondo la mansione assegnata. Anas S.p.A. procede al reclutamento di personale principalmente attraverso selezione pubblica e annunci che trovi sul career website dell’azienda.

Operatori stagionali Anas

Annualmente Anas pubblica annunci per la selezione di Operatori stagionali da impiegare sulle Autostrade e altri tratti di competenza della società. Queste figure si occupano principalmente di attività di sgombero neve, di manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali e di garantire la circolazione degli autoveicoli e la sicurezza degli utenti della strada durante la prossima stagione invernale. A questa pagina ne diamo notizia di volta in volta.

Posizioni aperte

Vista la situazione non ci sono posizioni aperte in Anas. Provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena si riapriranno le ricerche in questa azienda. In ogni caso si attivano spesso Tirocini tra cui:

Tirocinio legale – Laureati in Giurisprudenza

L’azienda seleziona spesso personale interessato ad effettuare un tirocinio professionale presso la Direzione Legale di ANAS S.p.A.. Le risorse potranno svolgere la pratica in due differenti profili e aree di attività:

formazione di taglio teorico-pratico mediante l’affiancamento ad un avvocato Anas e partecipazione alla stesura di atti e pareri e allo svolgimento di ricerche giuridiche;

partecipazione ad udienze, soprattutto davanti ad uffici della magistratura civile e amministrativa, svolta in affiancamento agli avvocati Anas.

Questi i requisiti richiesti:

cittadinanza italiana o di un paese appartenente all’Unione Europea

aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione minima di 105/110

non essere iscritti all’albo dei praticanti avvocati da più di 6 mesi

capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (programmi di videoscrittura, strumenti per ricerche in banche dati giuridiche)

aver sostenuto esami specificamente indicati nel bando

non svolgere attività di lavoro subordinato o stage formativi

non avere cause pendenti o passate in giudicato con la società Anas

Opinioni sul lavoro in Anas

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Anas:

“Possibilità di fare carriera, ambiente di lavoro stimolante”. Così parla Bruno F., Ingegnere Civile neo assunto dopo un periodo di stage in azienda: “Lo stage in Anas è stato davvero formativo, ho potuto seguire sul campo un progetto davvero importante e ne ho visti sviluppare molti altri. I colleghi e il mio tutor mi hanno fornito un adeguato affiancamento e mi hanno fatto capire che c’è posto per chi ha talento e vuole fare carriera in azienda. Ora sono stato assunto e seguo un progetto in team con altri colleghi senior e junior. C’è sempre da imparare!”.

“Serietà e sicurezza prima di tutto”. Queste invece le parole di Giorgio L., attuale Capocantiere, che ci racconta: “Lavoro in Anas da quasi 10 anni e sono soddisfatto della mia scelta. Lavoro su progetti importanti e strategici. L’azienda, con grandi possibilità di investimenti, è sempre attenta alla sicurezza in cantiere e controlla con scrupolosità che le normative in materia vengano rispettate. Anche da questo si vede la serietà di una azienda”.

“Azienda seria”. Così Dario G., ex Operaio Anas, parla della sua esperienza: “Ho lavorato come operaio per diverse stagioni invernali, mi sono trovato bene con azienda e colleghi. Buono stipendio, pagamenti puntuali. E’ una azienda seria, la consiglio”.

Come candidarsi in Anas

Puoi consultare tutte le offerte di lavoro in Anas direttamente alla loro pagina aziendale. Se trovi un annuncio di tuo interesse e vuoi candidarti, è sufficiente effettuare la registrazione a portale e compilare il form online inserendo le seguenti informazioni: informativa privacy, dati anagrafici, dati personali, studi, esperienze lavorative, competenze ed eventuali altre informazioni. Poi quindi allegare il tuo Curriculum Vitae, la foto e altri documenti se necessari / richiesti. In alternativa, puoi anche inviare una candidatura spontanea compilando sempre l’apposito form online.