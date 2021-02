Lavoro: aziende alla ricerca di diplomati e laureati

Anche in periodo di pandemia con tutti i problemi sul piano sanitario ed economico, continuano ad esserci aziende alla ricerca di nuovo personale, che offrono interessanti opportunità di lavoro. In particolare qui presentiamo alcune realtà professionali che ricercano giovani diplomati e laureti da inserire nel proprio team.

Opportunità di lavoro

Mettersi alla ricerca di un posto di lavoro non è facile, soprattutto se di mezzo c’è anche una crisi mondiale sia sanitaria che economica. Tuttavia non bisogna assolutamente abbandonare le speranze senza arrendersi ad un duro e faticoso destino. Nel variegato mondo del lavoro continuano ad esserci aziende e solide realtà professionali alla ricerca di nuovo personale. In particolare ci sono delle occasioni non solo per giovani laureati ma anche per diplomati. Le offerte professionali riguardano tutto il territorio nazionale, andando da Nord a Sud. Questo fa intravedere uno spiraglio di luce in un periodo davvero particolare che ormai stiamo vivendo da un anno. Avere un’occupazione è un diritto di tutti, soprattutto dei più giovani che devono gettare le basi per costruirsi una solida vita professionale e privata.

Alcune aziende che assumono diplomati e laureati

Come accennato in precedenza, ci sono delle aziende che offrono interessanti opportunità di lavoro non solo ai laureati ma anche ai diplomati. Con o senza esperienza questi giovani possono contare sulla professionalità di grandi realtà affermate su tutto il territorio. Un’occasione per poter fare il proprio ingresso nel mondo del lavoro, con possibilità di formazione interna all’azienda e di carriera. Ecco chi è alla ricerca di nuovo personale da impiegare su tutto il territorio nazionale.

Lavoro con la Nestlé

La multinazionale Nestlé che opera nel settore alimentare è una delle realtà professionali più affermata sia in Italia che all’estero. Infatti, le opportunità di lavoro vanno ben oltre i confini nazionali e per chi conosce l’inglese non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il Gruppo è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da inserire in team di lavoro sia in Italia che all’estero. Una buona occasione per tutti coloro che hanno il desiderio di fare un’esperienza professionale oltre confine mettendosi alla prova ed affrontando sfide stimolanti. Ci sono posizioni aperte anche in Italia a cui potersi candidare. Tra le tante spicca la ricerca di un Boutique Specialist, scientist specialist, senior product manager, e-commerce specialist e tante altre figure. In ogni modo per conoscere tutte le posizioni aperte bisogna consultare il sito della Nestlé dove periodicamente sono pubblicate tutte le offerte di lavoro.

Offerte di lavoro Decathlon

Anche la Decathlon, catena leader nel settore sportivo è alla ricerca di nuovo personale su tutto il territorio. In particolare si ricercano persone motivate, intraprendenti, che sappiano stare a contatto con il pubblico ed ovviamente amanti dello sport in generale. Il Gruppo ormai tra i più affermati ha più di cento negozi in Italia con tante interessanti opportunità di lavoro. Attualmente ci sono molti posti liberi all’interno del settore retail della vendita e contatto diretto con i clienti. Ma non è tutto in quanto si ricercano anche: sport advisor, sales assistant, department manager. Al Nord si concentrano invece le posizioni nel campo della logistica. Per consultare tutte le posizioni aperte basta andare sul sito della Decathlon dove nella sezione careers è possibile inserire ed inviare il proprio Cv.

Il Gruppo Kering

Il leader mondiale della moda Kering con firme come Bottega Veneta, Gucci, Pomellato è alla ricerca di personale. Si cercano giovani talenti, siano essi artigiani del lusso che menti brillanti per ricoprire le posizioni di lavoro aperte. Tra i posti vacanti al moneto ricordiamo: sales assistant intern, assemblaggio borse, digital designer, digital data analyst e tanti altri. Anche in questo caso per conoscere tutte le posizioni aperte a cui potersi candidare è importante consultare il sito del Gruppo. Ricordatevi di scrivere un ottimo Cv aggiornato e curato nei minimi dettagli, in maniera tale da aumentare le possibilità di essere presi in considerazione e contattati per un colloquio di lavoro.