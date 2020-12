Randstad ricerca 110 figure interne per le proprie filiali in tutta Italia e si avvale del supporto di Euspert Bianco Lavoro

Randstad, cerca 110 account manager da assumere nelle proprie filiali in tutta Italia. Ecco quali saranno le sue mansioni, i requisiti e come candidarsi

Randstad Italia, una delle più importanti agenzie per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale, è attualmente alla ricerca di 110 account manager da inserire nelle proprie filiali in tutta Italia. Di seguito indichiamo, le mansioni che andrà a svolgere questa figura professionale, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Randstad ricerca 110 Account Manager

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e più di 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Marco Ceresa Amministratore Delegato Randstad Italia

Marco Ceresa, Amministratore delegato di Randstad Italia afferma che, nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia e dal conseguente lockdown, il mercato del lavoro non si è fermato e continua comunque a offrire opportunità. Se da un lato alcuni settori sono riusciti a non fermarsi, altri hanno invece avuto un vero e proprio boom di richieste durante l’emergenza. Per questo motivo Randstad vuole individuarli “investire nel talento e sostenere la ripartenza del Paese: assumeremo tra le migliori risorse dei diversi territori 110 profili specializzati per la ricerca e selezione dei candidati più adatti alle esigenze delle imprese. Cerchiamo candidati con un mix di competenze tecniche e soft, come flessibilità, tenacia, resilienza, proattività, atteggiamento aperto all’innovazione, capacità multitasking, spinta commerciale e sana ambizione. Profili in grado di fare davvero la differenza per una professione importante e bellissima: trovare lavoro alle altre persone” ha dichiarato Ceresa.

A questo proposito Randstad si sta anche avvalendo dell’importante supporto della di Euspert Bianco Lavoro per la ricerca di 110 Account Manager da inserire nelle filiali di tutto il territorio Nazionale e, più nello specifico, in queste Regioni:

23 in Lombardia;

16 in Emilia – Romagna;

13 in Piemonte;

13 in Veneto.

5 in Puglia;

4 in Campania;

4 in Abruzzo;

2 in Sicilia;

5 nelle Marche;

4 nel Lazio;

2 in Toscana;

2 in Umbria.

Requisiti richiesti e mansioni

L’Account Manager è il consulente HR che sarà il punto di riferimento sia per le aziende che per i candidati delle oltre 300 filiali Randstad sparse su tutto il territorio nazionale. Questa figura professionale si occuperà delle seguenti mansioni:

l’acquisizione e la gestione delle aziende clienti;

reclutamento e selezione, con l’analisi della mansione richiesta dalle aziende, la scelta dei canali di reclutamento, la selezione e la valutazione dei candidati;

amministrativa, con la gestione dei lavoratori inseriti all’interno delle aziende clienti.

I requisiti richiesti per potersi candidare sono:

Laurea in ambito umanistico, giuridico ed economico;

esperienza in ambito HR oppure attività di consulenza/sales a contatto col pubblico;

automuniti.

Sono inoltre richieste le seguenti soft skills:

flessibilità,

resilienza,

capacità di lavorare per obiettivi e all’interno di un team,

doti relazionali e commerciali,

proattività.

Il contratto di assunzione previsto è a tempo determinato, con volontà di investimento nei profili che saranno inseriti. I nuovi assunti saranno accompagnati nell’inserimento e nella crescita professionale da un programma di formazione e affiancamento in azienda.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Potrete candidarvi sulla pagina dedicata: offerta lavoro Account Manager Randstad dove potrete inserire i vostri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Randstad Italia valuterà anche i corsisti dell Master HR organizzato da Euspert Business School e Bianco Lavoro Academy, un percorso formativo in cui è prevista l’iscrizione al Registro delle persone certificate HR.