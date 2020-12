Lavoro: assunzioni San Carlo. Posizioni aperte e come candidarsi

Ci sono interessanti offerte di lavoro con il Gruppo San Carlo su tutto il territorio nazionale. Aperte le selezioni per agenti di commercio, magazzinieri e laureati in Economia o Ingegneria. Non è richiesta esperienza pregressa nel settore. Le posizioni aperte, come consultarle e candidarsi ad esse.

Nuove assunzioni San Carlo

San Carlo è la nota azienda italiana specializzata nella produzione di patatine fritte, grissini, crostini, snack, pani, aperitivi e dolci. Una realtà professionale che nel corso degli anni si è sviluppata sempre di più, offrendo ottimi prodotti e servizi ai clienti, regalando loro esperienze uniche ed irripetibili. Periodicamente il Gruppo è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team e far crescere con l’azienda. Tante le offerte di lavoro destinate a giovani e meno giovani, anche senza esperienza ma con tanta voglia di inserirsi ed affermarsi in questo particolare e competitivo settore produttivo. Attualmente si ricercano su tutto il territorio nazionale degli agenti di commercio, magazzinieri e laureati in Economia o Ingegneria, anche alla prima esperienza. Questi saranno avviati verso specifici percorsi di formazione e d’inserimento.

Il Gruppo San Carlo

San Carlo Gruppo Alimentare SpA è una tra le più importanti aziende italiane specializzata nella produzione di patatine, grissini, crostini, pane, snack, aperitivi e dolci. L’azienda fu fondata a Milano nel 1936 da Francesco Vitaloni, che a suo tempo aprì la famosa Rosticceria San Carlo. Da quel momento, la realtà professionale si è sviluppata sempre di più, affermandosi su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Oggi San Carlo produce ben 100 tonnellate di patatine fritte, ha 4 stabilimenti produttivi, 167 depositi con 1.300 venditori e mezzi per la produzione, impiegando circa 2.200 collaboratori. Il Gruppo periodicamente avvia campagne di recruiting alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team. L’ambiente di lavoro è dinamico e si basa sullo spirito di collaborazione tra i dipendenti. I nuovi assunti sono subito avviati a specifici programmi di inserimento che consentono loro di conoscere in maniera approfondita l’azienda stessa.

Offerte di lavoro San Carlo

Le offerte di lavoro in San Carlo sono rivolte a giovani e meno giovani anche senza esperienza. L’importante è essere animati dalla voglia di lavorare ed affermarsi in uno dei settori più competitivi presenti sul mercato. Tra le figure professionali attualmente ricercate dal Gruppo, troviamo gli agenti di commercio. Non è richiesta l’esperienza nel settore, in quanto i nuovi assunti saranno avviati alla formazione grazie all’aiuto e supporto dei responsabili commerciali. Importante però è possedere la patente di guida B. Il contratto offerto per questo ruolo è a tempo indeterminato, con sedi di lavoro su tutto il territorio nazionale. In Particolare le sedi lavorative sono nelle province di: Milano, Cremona, Torino, Varese, Bergamo, Brescia, Monza, Forlì, Piacenza, Mantova, Rovigo, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Belluno, Firenze, Pistoia, Rieti, Latina, Salerno, Cagliari e Sassari.

Aperte anche le selezioni per la figura professionale di magazziniere a Cormano nella provincia di Milano. Il compito di questa figura professionale è quello di preoccuparsi dello stoccaggio della merce e della preparazione delle consegne. I requisiti richiesti sono: affidabilità, conoscenze informatiche ed il patentino per la guida del muletto.

Lavoro: San Carlo alla ricerca di laureati

Il Gruppo San Carlo è alla ricerca di laureati in Economia o Ingegneria. In particolare si ricercano ingegneri di processo jr in possesso di una laurea triennale o specialistica in Ingegneria di produzione, Ingegneria dell’industria o titolo equivalente. I requisiti richiesti sono: conoscenze informatiche, competenza lingua inglese, la comprensione dei flussi produttivi, conoscenze elettroniche. Il lavoro è quello di ottimizzare e migliorare il rendimento della società con migliori metodi e sistemi di produzione. Sede di lavoro Novara. Altra opportunità professionali per laureati è quella dell’addetto all’amministrazione logistica, andando a gestire operazioni logistiche e contabili in uno stage di sei mesi. In questo caso è richiesta la laurea in Economia aziendale o Ingegneria gestionale, con ottima conoscenza di tutti i principali strumenti informatici. Sede di lavoro Siziano in provincia di Pavia.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Sul sito San Carlo sono disponibili tutte le posizioni aperte da consultare attentamente. In particolare, gli interessati dovranno andare su “Offerte di lavoro”. Fatto questo, per accedere alle posizioni aperte, bisognerà cliccare su “forza vendita” per la posizione di agenti di commercio e magazziniere. Per quanto riguarda le opportunità di lavoro dei laureati, bisogna andare nel settore logistica, produzione e manutenzione. Qui è possibile inviare il Curriculum aggiornato in modalità telematica compilando l’apposito form dedicato alle candidature.