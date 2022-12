Randstad ricerca operai a Bergamo. Offerte di lavoro e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di operai da inserire in aziende dislocate a Bergamo e provincia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate a Bergamo e provincia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per operai pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro operai a Bergamo e provincia: le ricerche in corso di Randstad

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Progettista meccanico – Bergamo

Randstad Talent Selection, divisione specializzata nella ricerca e selezione dei migliori professionisti del mercato del lavoro, ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura professionale. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e dovrà svolgere le seguenti attività:

Realizzazione di gruppi meccanici (anche complessi) e/o macchine semplici, gestite a commessa;

Analisi delle esigenze del cliente (Specifiche)

Analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto, ai fini della preventivazione

Dimensionamento del progetto

Messa in tavola / modellazione del prodotto per la costruzione

Compilazione della distinta materiali

Analisi di mercato alla ricerca di nuove soluzioni tecniche ed innovative

Codifica ed archiviazione documentazione;

Controllo; verifica e rilascio del progetto secondo le procedure definite e condivise con il responsabile dell’ufficio tecnico;

Interfaccia con reparti di produzione e/o Fornitori

Interazione con ufficio Automazione.

Requisiti indispensabili richiesti:

Diploma di Perito Meccanico; Laurea in Ingegneria Meccanica o cultura equivalente

Esperienza di almeno 4 anni in ufficio di progettazione meccanica e nella gestione di commesse.

Buona competenze nella progettazione di macchinari industriali e impianti meccanici.

Buona conoscenza ed utilizzo di software di modellazione 2D/3D (preferibilmente INVENTOR) e distinta base gestione PLM; VAULT.

Conoscenza della Direttiva Macchine 2006/42, e principali Normative cogenti in ambito sicurezza.

Conoscenza nel predisporre documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico e Manuale d’uso e Manutenzione).

Capacità relazionale e di negoziazione (contatto diretto clienti/fornitori).

Buon utilizzo dei supporti informatici comunemente usati su base Windows (Word, Excel, ecc.).

Buona conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a brevi trasferte

Completano il profilo le capacità organizzative, propensione al raggiungimento dei risultati, il problem solving e ottime doti relazionali, utili a rapportarsi in modo costruttivo con fornitori e colleghi.

Saldatore a filo Junior – Castel Rozzone (BG)

Randstad ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un saldatore a filo il quale si occuperà di:

carico e scarico del robot di saldatura;

se necessario esecuzione manuale di alcuni punti di saldatura;

primo controllo qualità dei pezzi.

Requisiti:

doti di manualità e precisione;

conoscenza, anche di base, di una tecnica di saldatura.

Completano il profilo doti di affidabilità e flessibilità.

Progettista elettrico – Bergamo

Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura. La risorsa verrà inserita presso l’ufficio tecnico e si occuperà delle seguenti attività:

Progettazione di sistemi in bassa tensione, automazione di macchine;

Programmazione di pannelli operatore.

Requisiti indispensabili:

Padronanza in sviluppo software PLC Siemens S7

Conoscenza dei principali bus di comunicazione (Modbus RTU TCP IP e Seriale, Profinet-Profibus, BACnet)

Disponibilità ad effettuare saltuarie uscite sul campo per start-up/collaudi presso cliente

Altri requisiti:

conoscenza controllori elettronici Carel/Eliwell/Ascon

conoscenza ciclo frigorifero

Elettricista – Albino (BG)

Si seleziona per azienda del settore elettrico questa risorsa la quale si occuperà di:

installazione e manutenzione di impianti industriali;

collaudo di quadri elettrici di bassa/media tensione;

al bisogno, attività di installazione e manutenzione di impianti presso cantieri edili;

Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:

titolo di studio del settore elettrico;

pregressa esperienza lavorativa nel ruolo;

flessibilità oraria;

buona manualità;

disponibilità immediata.

Addetto alla produzione – settore metalmeccanico – Telgate (BG)

Randstad Italia Spa seleziona per azienda del settore metalmeccanico operatori di produzione. Lavoro con orario a giornata, possibilità di svolgere ore di straordinario.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro operai a Bergamo e provincia che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).