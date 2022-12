Offerte di lavoro Ducati: posizioni aperte e come candidarsi

Offerte di lavoro con il Gruppo Ducati. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi. Opportunità anche per giovani senza esperienza, grazie a stage e tirocini della durata di 6 mesi.

Ci sono tante ed interessanti offerte di lavoro con il Gruppo Ducati. La famosa azienda motociclistica è alla ricerca di nuovo personale sia con esperienza che senza. Opportunità anche per giovani grazie a stage e percorsi formativi della durata di 6 mesi. Ecco le posizioni aperte e come candidare ad esse.

Offerte di lavoro Ducati

Il noto Gruppo Ducati, marchio leader nel settore motociclistico è alla ricerca di nuovo personale. Aperte le assunzioni per varie figure professionali con offerte di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. Interessanti opportunità anche per giovani senza esperienza, che attraverso stage di vario tipo saranno introdotti nella realtà aziendale con possibilità di carriera. Attualmente si ricercano laureati in Ingegneria, profili tecnici e candidati con formazione in altre discipline. Le sedi di lavoro sono sul territorio nazionale, tuttavia per determinate posizioni è richiesta la disponibilità a trasferte a livello internazionale. Richiesta la conoscenza della lingua inglese e di varie competenze informatiche.

Il Gruppo Ducati

La Ducati Motor Holding SpA è un marchio italiano con sede principale nella città di Bologna. Stiamo parlando di un’azienda famosa in tutto il mondo, diventata il simbolo per eccellenza del Made in Italy a livello internazionale, soprattutto nel settore motociclistico. La nota azienda motociclistica fu fondata nel 1926 specializzata nella produzione di varie tecnologie per la comunicazione radio. Tuttavia fu nel secondo dopoguerra che il Gruppo ampliò la propria produzione con motori per motocicli. Si tratta di una realtà professionale di notevole rilievo sia a livello nazionale che internazionale, la quale periodicamente offre opportunità di lavoro e possibilità di carriera in un settore in continua evoluzione.

Le figure professionali per la sede di Bologna

Vediamo quali sono le figure professionali attualmente ricercate per la sede Ducati di Bologna:

Calibratore Veicolo;

Buyer;

Data Center e Cloud Operation Specialist;

Control Systems Engineer;

Electric Energy Management Engineer;

Electric / Electronic Project Manager;

Electronic Cyber Security Engineer;

Electronic Compliance Engineer;

Functional Safety Engineer;

Facilities Maintenance Manager;

IT Financial Planning Expert;

IT B2B Business Analyst;

IT Logistic Business Analyst;

IT Logistic & Production Planning Business Analyst;

IT Service Manager;

Marketing & Communication Specialist;

PLM & CAD Business Analyst;

NVH Engineer;

Product Cost & R&D Controller;

Process Engineer;

Senior HR Payroll & Compensation Specialist;

Progettista Motore;

Senior Transportation Designer;

Senior HR Payroll & Compensation Specialist;

Tecnico Laboratorio Materiali;

Testing Electronic Engineer;

Value Analysis Engineer;

Web Solution Architect;

Vehicle Project Engineer.

Altre opportunità di lavoro ci sono a Roma come Venditore Abbigliamento e come Venditore Moto.

Le opportunità professionali per i giovani

La Ducati è alla continua ricerca di giovani talenti laureati e laureandi a cui offre la possibilità di svolgere differenti esperienze formative, che preparano la strada ad eventuali inserimenti professionali. Stiamo parlando di stage e tirocini della durata di 6 mesi all’interno delle varie arie aziendali. Ma quali sono i tirocini attualmente disponibili su Bologna? Eccone alcuni:

Finance Controlling Internship;

Tirocinio Addetto Logistica;

Tirocinio 3D Artist;

Tirocinio Assemblaggio Motori;

Tirocinio Buyer;

Tirocinio Assemblaggio Veicolo;

Tirocinio Electronic Project Management;

Tirocinio CRM;

Tirocinio Engine Project Management;

Tirocinio in Ambito Ricerca e Sviluppo – Sperimentazione Veicolo;

Tirocinio Health Safety & Fire Prevention;

Tirocinio Logistica;

Tirocinio Service Data Analyst;

Tirocinio Purchasing;

Tirocinio Tecnologo di Processo – Special Equipment;

Tirocinio Testing Dinamica Veicolo.

Questi sono alcuni tra i principali tirocini attivi a Bologna.

L’iter di selezione

Le Risorse Umane della Ducati in collaborazione con i manager aziendali, si occupano di tutto l’iter di selezione. Il primo step è lo screening dei curriculum che arrivano all’azienda tramite il sito web. I profili individuati sono poi contattati per un primo colloquio conoscitivo a cui segue un colloquio tecnico in cui si valuteranno le competenze e le capacità professionali dei candidati. Ed ancora, in fase di selezione è previsto l’utilizzo di questionari, i test di lingua e assessment individuali o di gruppo.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Sul sito del Gruppo Ducati sono pubblicate tutte le offerte di lavoro aggiornate che possono così essere facilmente consultabili. In questo modo i candidati hanno la possibilità di consultare le varie ricerche in corso, e decidere di inviare la propria candidatura inserendo il Cv nel database aziendale. Inoltre, è sempre possibile inviare in qualsiasi momento un’autocandidatura per eventuali prossime assunzioni.

