Randstad ricerca personale sanitario in Veneto. Offerte di lavoro e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di personale sanitario da inserire in strutture dislocate in diverse province del Veneto. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in struttue dislocate in Veneto. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per personale sanitario pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro personale sanitario in Veneto: le ricerche in corso di Randstad

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Educatore – Conegliano (TV)

Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per una comunità di minori ricerca un Educatore sanitario che lavorerà in collaborazione con il personale assistenziale ed infermieristico all’interno del servizio residenziale. In particolare dovrà organizzare e gestire i progetti e servizi educativi e nell’ambito del quadro terapeutico all’interno della struttura, rispondendo ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell’autonomia, delle potenzialità e dei rapporti sociali con l’ambiente esterno.

Sono richiesti:

Possesso del diploma di laurea abilitante in educazione professionale socio sanitaria;

Almeno un anno di esperienza in ambito.

Operartore Socio Sanitario – Treviso

L’OSS selezionato si occuperà, in affiancamento al personale sanitario, di assistenza ad anziani parzialmente e non autosufficienti. In particolare si occuperà di:

igiene personale, del letto e delle apparecchiature;

assistenza nell’alimentazione e nella vestizione;

aiuto nell’espletamento dei bisogni fisiologici;

posizionamento e mobilizzazioni del paziente.

Sono richiesti:

qualifica regionale da 1000 ore come operatore socio sanitario;

empatia e capacità di rilevare i bisogni primari della persona;

residenza nel territorio di interesse;

automunito.

Operatore Socio Sanitario – Padova

Randstad Medical, la divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, ricerca questa figura professionale per una RSA sita in Padova. L’OSS si occuperà, in affiancamento al personale sanitario, di assistenza ad anziani parzialmente e non autosufficienti e, più nello specifico di:

igiene personale, del letto e delle apparecchiature;

assistenza nell’alimentazione e nella vestizione;

aiuto nell’espletamento dei bisogni fisiologici;

posizionamento e mobilizzazioni del paziente.

Sono richiesti:

qualifica regionale da 1000 ore come operatore socio sanitario;

esperienza nella mansione;

empatia e capacità di rilevare i bisogni primari della persona;

residenza nel territorio di interesse;

automunito;

disponibilità immediata.

Educatore Professionale – Rovigo

Randstad Medical, ricerca per il Sed (servizio educativo domiciliare) del comune di Rovigo questa figura professionale. La risorsa lavorerà, in collaborazione con il personale assistenziale, all’interno delle realtà domiciliari locali e si occuperà di interventi riabilitativi ed educativi sui minori. Organizzerà e gestirà i progetti e i servizi educativi nell’ambito del quadro terapeutico domiciliare promosso dall’azienda, rispondendo ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell’autonomia, delle potenzialità e dei rapporti sociali con l’ambiente esterno. Prenderà in carico gli utenti del servizio definendo il bisogno individuale e il percorso di reinserimento sociale e raccogliendo dati su potenzialità e capacità individuali.

Si richiede:

Titolo di studio: classe di laurea L-19;

Esperienza pregressa di un anno nel Sed;

Automunito/a.

Operatore socio sanitario – Feltre (BL)

Randstad Medical, ricerca un OSS per comunità residenziale per persone disabili e minori in situazioni di disagio. La risorsa svolgerà attività di cura ed assistenza alle persone eseguendo interventi igienico-sanitari, in particolare: aiuto nelle operazioni di cura, vestizione e alimentazione interventi di natura igienico-sanitaria rilevamento dei parametri vitali interventi di carattere socio-sanitario attività di animazione e di socializzazione.

Si richiedono i seguenti requisiti:

attestato di qualifica operatore socio sanitario riconosciuto dalla Regione di 1000 ore;

gradita esperienza pregressa in contesto residenziale;

disponibilità a lavorare su 3 turni tempo pieno, compresi festivi e weekend.

La struttura offre la possibilità di alloggio.

Assistente alla poltrona – Venezia

Randstad Medical ricerca per importante clinica odontoiatrica in provincia di Venezia questa figura professionale. In particolare, la risorsa inserita si occuperà di:

processo di sterilizzazione degli strumenti;

igienizzazione e sanificazione dello studio;

preparazione della postazione;

assistenza ai medici durante le visite dei pazienti;

assistenza e supporto ai pazienti;

attività segretariali.

Requisiti richiesti:

attestato Aso;

buona conoscenza dello strumentario;

buone doti relazionali;

disponibilità e flessibilità.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro personale sanitario in Veneto che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro