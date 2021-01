Scavolini lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Posizioni aperte in Scavolini, azienda leader nel settore dell’arredo cucine, living room e bagno. Ecco dove poterle consultare e come candidarsi.

Scavolini, la più amata dagli italiani! Chi non ricorda questo celeberrimo motto? Magari anche grazie alla grande personalità ed interpretazione di Lorella Cuccarini? L’azienda Scavolini ha continuato a crescere e sempre meglio va la sua politica di assunzioni. Se ti interessa quindi lavorare in una tra le più affermate e conosciute aziende che opera nel settore delle cucine e non solo, Scavolini fa al caso vostro. Tante e differenti le figure professionali attualmente ricercate dal Gruppo, offrendo spazio ai giovani ed all’innovazione. L’azienda leader nel settore, ha una storia ed una tradizione di 50 anni alle spalle, esportando i suoi prodotti anche all’estero. Vediamo le opportunità occupazionali e come candidarsi alle posizioni aperte.

Profilo e valori aziendali

Scavolini è l’azienda leader in Italia che opera nel settore dei mobili da cucina da oltre 50 anni. Si tratta di un’azienda affermata non solo sul territorio italiano ma anche all’estero, infatti, esporta i suoi prodotti in più di 50 Paesi. A partire dal 2012 il Gruppo si è esteso sempre di più, conquistando anche il settore relativo all’arredo bagno, con ottimi risultati e traguardi raggiunti.

Tradizione, innovazione, attenzione alla qualità dei prodotti ed alla loro lavorazione sono solo alcuni fattori che hanno fatto diventare questo brand famoso ed apprezzato non solo sul mercato italiano ma anche sui mercati esteri. La piena soddisfazione dei clienti è la vera forza del Gruppo. Soddisfare i clienti significa creare una vasta gamma di prodotti conformi alle loro aspettative. La Mission aziendale è quella di lavorare ogni giorno per migliorare la qualità della vita domestica, avendo cura non solo dell’aspetto funzionale ma anche di quello estetico.

La Vision aziendale punta a far diventare Scavolini non solo la cucina più amata dagli italiani, ma anche quella più amata dalle famiglie del mondo. Scavolini nel suo lavoro quotidiano è attenta all’ambiente, alla salute, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre che al benessere dei dipendenti, andando a valorizzare i rapporti sociali. I valori che hanno fatto e continuano a fare grande l’azienda sono: innovazione, qualità, rigore, meticolosità, efficienza, etica, ecologia, sicurezza, coinvolgimento, responsabilità e partecipazione.

Cenni storici

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961, fondata dai fratelli Elvino e Valter Scavolini. Inizialmente si trattava di un piccolo laboratorio artigianale che produceva soprattutto cucine componibili. I prodotti furono subito apprezzati dai clienti, così i fratelli Scavolini decisero di investire ancora di più nel settore, dando un grande impulso alla loro attività. Negli anni tra il 1970 e 1979, l’azienda rafforzò sempre di più la rete distributiva e quella commerciale, andando ad adoperare nuove forme di tecnologia avanzata, con designer specializzati nel settore. In questo modo la visibilità aziendale aumentò, tanto che nel 1975 nacque la prima campagna nazionale del Gruppo.

Arrivano così gli anni ’80 periodo molto fiorente e significativo, in quanto nel 1984 la Scavolini conquistò la leadership del mercato a livello nazionale, diventando a tutti gli effetti “la cucina più amata dagli italiani”. Nel corso degli anni ’90, l’azienda perfezionò ancora una volta l’assetto produttivo, distributivo e commerciale. Nello specifico venne creato il sito internet, acquistò Ernestomeda e fondò il Gruppo Scavolini per andare a diversificare l’offerta.

Fu nel 1996 che l’azienda ricevette un alto riconoscimento, la Certificazione di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001. Dal 2000 al 2009 il Gruppo potenziò anche la sua presenza sui mercati esteri, curando il canale Internet e la creazione di cataloghi e riviste attinenti ai prodotti creati. Grazie alla sua politica aziendale, Scavolini riceve il Merit Award. Nel 2012 il Gruppo conquistò il settore dell’arredo bagno, presentando la Scavolini bagno, un nuovo brand che nel corso di pochi anni ha raggiunto ottimi risultati.

Ambiente di lavoro in Scavolini

Lavorare in Scavolini significa avere la possibilità di inserirsi in un Gruppo affermato e solido sul territorio, con una storia di tradizione ed innovazione alle spalle. Interessanti e concrete opportunità di crescita sia personale che professionale si aprono ogni giorno. Il benessere e la soddisfazione non solo dei clienti, ma anche dei dipendenti è un valore saldo dell’azienda stessa.

Essere immersi in un ambiente lavorativo giovane, dinamico, con ottima comunicazione e rapporti interpersonali tra colleghi e con i dirigenti è un aspetto da non sottovalutare. Formazione sul campo, esperienza, disponibilità, collaborazione tra i dipendenti fa in modo di creare un ambiente familiare, dove ognuno è un tassello indispensabile per il successo aziendale. I problemi si risolvono insieme con spirito di collaborazione e condivisione.

Il mitico spot pubblicitario degli anni ’80:

Le posizioni aperte in Scavolini

Periodicamente il Gruppo è alla ricerca di nuove ed interessanti figure professionali. Al momento, le posizioni aperte sono rivolte ad Operai con varie mansioni:

Operaio addetto a macchine controllo numerico

La figura professionale in questione sarà inserita nel reparto produzione. Per ricoprire tale mansione sono necessari i seguenti requisiti:

Pregressa esperienza maturata nel settore del legno;

Esperienza maturata nella conduzione di macchine CNC per la lavorazione del legno;

Ottima manualità e precisione;

Domicilio in zone limitrofe;

Flessibilità e disponibilità all’orario di lavoro

Operaio specializzato settore legno

La risorsa ricercata verrà inserita nel comparto produttivo. Si richiedono i seguenti requisiti:

Esperienza maturata nell’assemblaggio mobili;

Ottima manualità e precisione;

Residenza in zone limitrofe;

Flessibilità e disponibilità all’orario di lavoro.

Opinioni sul lavoro in Scavolini

Ecco a voi alcune opinioni e recensioni da parte di dipendenti ed ex dipendenti in Scavolini.

“Lavoro interessante con buone occasioni di crescita”. Annalisa I. attuale dipendente nel Gruppo Scavolini nel ruolo di addetta al magazzino dice: “la mia esperienza con il Gruppo è positiva. Ormai lavoro qui da diversi anni ed ho constatato personalmente la serietà dell’azienda. Il lavoro offre opportunità di crescita e sviluppo per ogni dipendente che se lo meriti. Inoltre, si tratta di un lavoro dinamico, dove non ci si annoia mai”.

“Un buon ambiente di lavoro”. Domenico C. ex dipendente nel ruolo di operaio: “mi sono da subito trovato immerso in un ambiente di lavoro costruttivo, interessante che unisce innovazione e tradizione. Il mio rapporto con i colleghi è stato in linea di massima buono, tranne qualche piccolo episodio che comunque non è stato per me rilevante. Solitamente il team di lavoro è unito, completamente concentrato al raggiungimento dei risultati prefissati”.

“Orari di lavoro accettabili”. Nicola L. operaio specializzato: “si lavora su turni che tutto sommato non sono allucinanti, con ritmi sostenibili. Personalmente non mi lamento dello stipendio, in quanto credo sia ben equiparato al mio lavoro, così come alle responsabilità che ognuno di noi ha all’interno dei vari settori aziendali. In linea generale lo considero un buon posto di lavoro”.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte in Scavolini sono consultabili sul sito aziendale nella sezione Lavora con Noi. Qui è possibile oltre a candidarsi per le attuali opportunità lavorative a disposizione, anche inviare una candidatura spontanea per eventuali nuove posizioni, che si apriranno in futuro.

Prima di accedere al Lavora con noi, bisogna indicare il proprio indirizzo e mail nell’apposito spazio e premere il pulsante invia. Una volta fatto ciò, sull’indirizzo mail che avete indicato, arriverà un link di conferma, grazie al quale potrete accedere alla sezione stessa, caricando il vostro CV e candidandovi alle varie posizioni aperte. Inoltre sarà sempre possibile modificare ed aggiornare il proprio CV, in maniera tale da renderlo sempre più attraente ed efficace.