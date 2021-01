Gulliver supermercati lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Gulliver, la nota azienda italiana di supermercati, periodicamente apre le selezioni per l’assunzione di differenti profili e figure professionali. La catena di supermercati che conta 90 punti vendita in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria rappresenta un punto di forza del territorio stesso. Vediamo le posizioni aperte e come candidarsi.

Profilo aziendale di Gulliver

Gulliver è la famosa catena di supermercati che è diventata un punto di riferimento sul territorio del Nord Italia. Azienda seria ed affermata che periodicamente offre differenti opportunità di lavoro e di carriera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Si tratta di un’azienda italiana che ha unito tradizione ed innovazione, il tutto garantendo sempre la centralità del cliente e delle sue esigenze.

I valori su cui si basa la politica aziendale sono:

convenienza

correttezza

qualità.

Tutti valori che motivano ogni giorno il team, per migliorare sempre di più il loro operato. La catena di supermercati si distingue per la sua accoglienza al cliente, oltre che per la costante cura ed attenzione per ogni singolo reparto all’interno dei vari punti vendita.

Ad oggi sono 90 i supermercati Gulliver tra Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria. Ma andiamo a conoscere qualcosa in più sulla storia dell’azienda.

Cenni storici dell’azienda

La storia della nota catena di supermercati incomincia nel 1964 quando fu aperto il primo punto vendita a Voghera. Fu nel 1967 che venne creata la sede di Casalnoceto in provincia di Alessandria, con il rispettivo magazzino per la distribuzione della merce. Inizialmente l’azienda divenne parte del consorzio Vegè Italia. Il Gruppo, a differenza degli altri, decise di non sviluppare il commercio all’ingrosso ma di puntare tutte le sue forze sulla vendita al dettaglio. Questo, ha consentito al Gruppo di aprire nel corso degli anni, tanti punti vendita, caratterizzati dal binomio innovazione e tradizione. Ad oggi i supermercati Gulliver sono circa 90 sia tra quelli diretti che affiliati, tutti collocati nelle province di Asti, Alessandria, Pavia, Genova, Piacenza e Savona.

Ambiente di lavoro in Gulliver

Lavorare in Gulliver supermercati significa entrare a far parte di un team di professionisti che mettono tutta la loro passione ed esperienza nel lavoro svolto. Sarai immerso in un clima familiare, informale e semplice, dove potrai sempre sentirti a tuo agio e parte di una grande famiglia. Importante è la collaborazione con gli altri componenti della squadra. La comunicazione reciproca, il benessere dei dipendenti e la loro serenità sono aspetti fondamentali a cui punta l’azienda. Tutto questo si traduce in maggior attenzione al cliente con tutte le sue esigenze e bisogni. Infatti, se il dipendente si sente a suo agio lavora meglio, se lavora bene è in grado di accogliere e curare nel migliore dei modi il cliente in ogni momento della giornata.

Posizioni aperte Gulliver

Gulliver supermercati periodicamente ricerca nuove figure professionali da inserire nel suo organico, presso i differenti punti vendita presenti sul territorio nazionale. Vediamo le attuali posizioni aperte a cui è possibile inviare la propria candidature ed iniziare un nuovo percorso di crescita personale e professionale.

Tirocinante

Sono a disposizione opportunità di tirocinio presso il Gruppo. La ricerca è riservata ai giovani fino ai 30 anni di età. Il compito principale che l’aspirante tirocinante andrà a svolgere è quello di prelevare la merce dal magazzino e sistemarla sugli scaffali all’interno dei punti vendita. Il tutto facendo molta attenzione alla data di scadenza sulle confezioni e a come posizionare l’intera merce sugli scaffali stessi. Per ricoprire tale mansione non ci sono particolari requisiti richiesti, l’unico punto fermo resta quello connesso al limite di età.

Addetto/a al rifornimento scaffali/cassiere/a

Il compito di queste figure professionali è quello di prendere la merce dal magazzino e posizionarla sugli scaffali, in maniera tale che i clienti possano trovare con facilità i vari prodotti. Ovviamente il candidato si preoccuperà di controllare la scadenza della merce e di posizionarla in maniera ottimale nel punto vendita. L’addetto alla cassa avrà il compito di preoccuparsi in prima persona della registrazione dei prezzi dei prodotti, del pagamento di questi, del rilascio degli scontrini, delle operazioni di apertura e chiusura della cassa. Indispensabili le buone capacità e doti relazionali con i vari clienti.

Addetto/a vendita salumeria/gastronomia/panetteria

L’addetto vendita ha il compito di allestire e prendersi cura del banco oltre che servire il cliente. Indispensabile il periodico controllo della freschezza e qualità dei prodotti inseriti nei vari banchi. Si tratta di una mansione dove le ottime capacità relazionali sono indispensabili in quanto si è in continuo contatto con i clienti che si recano ai vari banconi per l’acquisto dei prodotti.

Addetto/a vendita ortofrutta

L’addetto al reparto ortofrutticolo ha il compito di allestire, curare e controllare il banco, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti ed alla loro freschezza. In questo modo i clienti possono trovare con facilità ed immediatezza i prodotti di cui hanno bisogno, sempre freschi e di qualità.

Addetto/a pescheria

L’addetto alla pescheria ha il compito di allestire e curare il banco, di controllare la freschezza e qualità dei prodotti e di servire i clienti con cortesia e gentilezza. Un ruolo in cui bisogna sempre ricordarsi di stare a contatto con il cliente, dando loro tutta l’attenzione necessaria.

Capo reparto macelleria/carni libero servizio

I capo reparto ha una notevole esperienza nel settore, con il compito di coordinare il lavoro di squadra in quel determinato reparto, andando a garantire la giusta e corretta organizzazione del personale, l’efficiente gestione dei vari ordini, garantire la freschezza e la qualità delle merci. I requisiti richiesti sono quelli di possedere ottime capacità relazionali, ottime capacità di gestire le relazioni con i clienti, ottima capacità di lavorare immerso in un ambiente lavorativo dinamico.

Capo reparto salumeria/gastronomia/panetteria

Il compito del caporeparto è quello di servire i clienti al banco, allestendo e prendendosi cura del bancone stesso e dei prodotti contenuti al suo interno. Il suo compito è anche quello di confezionare i prodotti stessi.

Capo negozio

Il capo negozio ha responsabilità economiche, gestionali ed operative all’interno del punto vendita. Per ricoprire questo ruolo è essenziale avere ottime capacità di comunicazione interpersonale, inclinazione alla gestione ed al lavoro di gruppo, spiccate doti di leadership con la capacità di inserirsi all’interno di un ambiente di lavoro dinamico.

Opinioni sul lavoro in Gulliver supermercati

Raccogliamo e vi proponiamo alcune opinioni su Gulliver supermercati, da parte di ex dipendenti e dipendenti attuali:

“Ambiente di lavoro stimolante” Luca B. ex dipendente nel ruolo di addetto alle vendite dice: “Ho lavorato in Gulliver per diversi anni, immerso in un’ambiente di lavoro informale, stimolante ed appagante. Personalmente ho avuto un buon rapporto con i colleghi, tranne qualche piccola eccezione. La parte più gratificante del mio lavoro è stata quella di servire i clienti con garbo e cortesia, rendendoli felici e costruendo con loro un rapporto di fiducia”.

“Lavoro stimolante con orari accettabili” Marta G. attuale dipendente nel ruolo di addetta al banco ortofrutta: “Mi piace l’ambiente in cui lavoro, lo trovo molto stimolante, in quanto ho la capacità di gestirlo ogni giorno. Il mio compito è quello di occuparmi del banco ortofrutta e servire i clienti. Ho la possibilità di gestire in autonomia l’allestimento del banco, controllando la qualità e la freschezza dei prodotti. Il sorriso dei clienti, quando soddisfi le loro richieste è qualcosa di indescrivibile. Gli orari di lavoro non sono stressanti ed in linea generale accettabili”.

“Stipendi in linea con il carico di lavoro” Giusy P. ex dipendente nel ruolo di cassiera: “Orari di lavoro non massacranti e stressanti con stipendi tutto sommato in linea con il carico di lavoro e gli orari svolti. Si lavora sia part-time che full-time. Unica pecca la durata dei contratti di lavoro, spesso troppo breve”.

Come candidarsi

La raccolta delle candidature per le varie posizioni aperte in Gulliver supermercati, avviene essenzialmente online. Basta andare sul sito aziendale, cliccare nella sezione lavora con noi. Si aprirà la lista completa delle attuali posizioni aperte a cui potersi candidare. Per ognuna di queste è possibile candidarsi compilando un form online con le informazioni sul candidato. Bisognerà allegare a questo modulo compilato online il CV completo ed aggiornato. L’azienda esaminerà tutte le candidature pervenute e sarai contattato per un colloquio nel caso in cui le tue competenze siano in linea con quelle ricercate.