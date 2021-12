Tasse e bonus: le scadenze del mese di dicembre

Alcune importanti scadenze tra tasse e bonus nel mese di dicembre. Ecco cosa bisogna conoscere e tenere a mente





Il mese di dicembre non è solo il periodo dell’anno tanto atteso per le festività di Natale, le luci, i colori ed il generale clima di festa che si respira ovunque. Dicembre è anche il mese in cui ci sono determinate scadenze relative a tasse e bonus da tenere in considerazione. Dall’Imu alle Partite Iva fino al termine della richiesta di determinati bonus, come quelli legati alla famiglia ed al tempo libero. Ecco cosa bisogna sapere e fissare nella mente.

Tasse e bonus in scadenza a dicembre

Il Natale si avvicina, così come la fine dell’anno. Se da una parte si respira già clima di festa, con le luci, le decorazioni, i mercatini ed i canti tipici del periodo natalizio, dall’altra bisogna ricordare che dicembre non è solo questo, ma anche il mese in cui ci sono svariate scadenze da tenere in considerazione. Sono molte le tasse ed i bonus che scadono proprio tra qualche giorno. Scadenze da tenere a mente soprattutto per i titolari di Partita Iva e non solo. Ecco cosa è bene tenere a mente.

Tasse in scadenza

Ecco alcune tasse da dover pagare nei prossimi giorni perchè in scadenza proprio nel mese di dicembre.

Il 6 di dicembre è il termine ultimo per il versamento della “Rottamazione Ter ”. Per la precisione si tratta di una serie di cartelle esattoriali per chi ha maturato debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e per la Definizione agevolata delle risorse UE che sono scaduti il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021. Ed ancora, parliamo anche di tutti quei debiti pregressi che dovevano essere saldati entro la data del 30 novembre 2021 ma per gli stessi è stata poi approvata una proroga al 6 dicembre 2021 . Va ricordato che sulle multe stradali non bisogna pagare gli interessi di mora e le varie maggiorazioni solitamente previste dalla legge. Allo stesso modo per i debiti che rientrano nella formula del Saldo e stralcio scadute il 31 marzo e 31 luglio 2020, 31 marzo e 31 luglio 2021 non ci sono interessi e mora.

Queste sono le principali scadenze del mese di dicembre di alcune importanti tasse da dover versare.

I bonus da richiedere entro il mese di dicembre

Il 31 dicembre scade la possibilità di richiedere alcuni bonus. In particolare ci riferiamo alle agevolazioni legate alla famiglia come: bonus bebè, asilo nido, mamma domani, ma anche il bonus vacanze. Di fatti, i bonus e le agevolazioni sulla famiglia, da gennaio 2022 saranno sostituiti dalla misura dell’assegno unico familiare. Tra le altre agevolazioni da richiedere entro il 31 dicembre, troviamo anche il bonus mobili ed elettrodomestici, con una detrazione che può arrivare al 50% su una spesa massima di 16 mila euro, bonus verde e facciate con agevolazioni che possono raggiungere il 90% delle spese effettuate su facciate esterne di condomini ed abitazioni varie.

I contributi a fondo perduto

Il 9 dicembre scade anche la possibilità di richiedere alcuni contributi a fondo perduto. In particolare ci riferiamo ai soggetti che tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018 hanno aperto una Partita Iva e l’attività d’impresa è stata avviata tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019. Sono queste alcune importanti date relative tasse e bonus in scadenza alla fine del mese di dicembre.