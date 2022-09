Torna l’edizione in presenza del TECH JOBS fair Pisa

Dopo lo stop dovuto alla pandemia riprendono alla grande gli eventi targati TECH JOBS fair, le giornate di aggiornamento che dal 2018 fanno incontrare in Italia neolaureati, professionisti e aziende tech. Sabato 8 ottobre la tappa pisana nell’ambito dell’Internet Festival.

Condividi questo bel contenuto





In ottobre a Pisa torna l’Internet Festival e torna anche il TECH JOBS fair, la fiera delle professioni tech dove informatici e ingegneri si incontrano con le aziende tecnologiche dell’area costiera toscana. Quest’anno le presentazioni e gli incontri tra aziende e candidati si terranno nel bellissimo chiostro della Chiesa del Carmine, con accesso dalla piazzetta centrale di Corso Italia, una scelta dettata anche dalla prudenza per eventuali recrudescenze della pandemia.

L’area pisana è sempre più un polo di attrazione per nuove aziende tech che scelgono la città della Torre Pendente per la presenza di personale altamente qualificato formato dalle tre università cittadine e per la contaminazione con importanti aziende tech già presenti, spesso leader a livello internazionale nel proprio settore.



Quest’anno all’evento di Pisa saranno presenti anche alcune delle ultime aziende ‘scale-up’ che si sono insediate ultimamente in città. Le scale-up sono nuove aziende, ex start-up, che hanno ricevuto consistenti investimenti e che hanno necessità di crescere dal punto di vista del personale, assumendo molte persone qualificate.

Il TECH JOBS fair è l’evento in cui le aziende in cerca di personale qualificato tech si fanno conoscere e si mettono a disposizione di programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici con cui possono effettuare colloqui informali ai propri desk.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

una presentazione all’edizione di Pisa 2019 i colloqui all’edizione di Pisa 2019



L’agenda della giornata è in aggiornamento e potrà essere consultata a breve sul sito techjobsfair.it dove è già possibile registrarsi per partecipare.

Le aziende che hanno già confermato la loro presenza sono: Apparound, CCH Tagetik, Domotz, Hyntelo, ION group, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, Traent, Zerynth.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

E’ ancora possibile iscrivere nuove aziende a partecipare. Per avere informazioni su come iscrivere la tua azienda compila il form su it.euspert.com oppure invia un messaggio Whatsapp al 331 2991521