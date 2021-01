Total lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Total cerca diverse figure professionali da inserire in azienda. Ecco i profili ricercati e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Total? La compagnia Oil&Gas tra i leader mondiali del settore cerca periodicamente personale, soprattutto tecnico, da inserire nelle proprie sedi. Andiamo a scoprire quali sono le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Total, oltre a qualche informazione sull’azienda.

Total profilo aziendale

Total, società attiva a livello mondiale nel campo dell’energia, è oggi la quarta compagnia Oil&Gas al mondo e tra i maggiori produttori di energia a bassa emissione di carbonio. Il Gruppo è presente in 130 Paesi e ha 98.000 collaboratori. Opera su tutta la filiera energetica, dalla ricerca di nuove risorse fino alla distribuzione al consumatore.

Total è presente in Italia da 60 anni. Il Gruppo si occupa delle distribuzione di carburanti per il trasporto pesante (attraverso la società AS24) e per l’aviazione, lubrificanti, additivi, fluidi speciali e relativi servizi (attraverso Total Italia srl, Total Aviazione srl, Total Petrolchemicals). Opera inoltre nel giacimento Tempa Rossa, attualmente in fase di sviluppo, con la società Total E&P Italia e ha interessi in cinque altri blocchi esplorativi (in quattro dei quali è operatore), tutti nell’Appennino meridionale. Altre società controllate da Total sono attive in Italia nella distribuzione: Hutchinson (materiali chimici), Saft (batterie), SunPower (pannelli solari) e Cray Valley (materiali chimici).

Lavorare in Total

Lavorare in Total significa entrare in un ambiente internazionale e in continua evoluzione. Al momento l’azienda è impegnata nello sviluppo di numerosi progetti tra cui Tempa Rossa, uno dei giacimenti petroliferi più importanti d’Europa e tra i primi 280 del mondo (studio di Goldman Sachs 2010). La Filiale italiana è in rapido sviluppo e ti apre le porte alla varietà dei percorsi del Gruppo: oltre 500 mestieri, 130 Paesi di attività con circa 98.000 collaboratori.

Ecco perché lavorare in Total e quali sono i vantaggi che l’azienda può offrire ai candidati:

sfide tecnologiche

sviluppo di carriera

formazione professionale

opportunità internazionali

alti potenziali

ambiente collaborativo

valorizzazione delle diversità

Total lavora con noi, posizioni aperte

Al momento, queste sono le offerte di lavoro in Total per personale da inserire a Corleto Perticara (PZ). Ecco le figure ricercate:

IT Business Analyst

Si ricerca questa risorsa che abbia i seguenti requisiti:

Laurea in ingegneria con competenze informatiche o esperienza equivalente

3-5 anni di esperienza

Conoscenza delle pratiche di Project Management

Conoscenza di SQL

Ottima conoscenza della lingua inglese

Ottime capacità logico-analitiche

Problem solving, intraprendenza ed autonomia

Predisposizione alla collaborazione ed al confronto

Ingegnere di Perforazione e Completamento

I requisiti richiesti sono:

Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica, preferenziale la Laurea o il Master post-universitario in Ingegneria Energetica o del Petrolio.

Preferenziale l’esperienza già maturata in ambito Oil & Gas.

Technical Safety Engineer

Si ricerca questa risorsa che abbia i seguenti requisiti:

Laurea specialistica in ingegneria; formazioni in ambito Sicurezza Oil & Gas saranno considerate un plus

Almeno 3 anni di esperienza nel settore Oil &Gas. Precedente esperienza su Tempa Rossa sarà considerato un plus.

Conoscenza approfondita della legislazione italiana in materia HSE

Buona conoscenza della lingua inglese (apprezzata la conoscenza della lingua francese).

Proattività.

Responsabilità.

Elevata attitudine al lavoro in team.

Processo di selezione in Total

La Selezione presso Total è un processo che coinvolge i Responsabili Reclutamento della Filiale, i consulenti esterni e i manager della Direzione presso cui il candidato prescelto verrà inserito. Dopo aver compilato online il formulario di Careers, il processo si articola in 5 step:

Colloquio individuale dei candidati preselezionati con i consulenti esterni Colloquio individuale con il Responsabile Reclutamento della Filiale Assessment attraverso teste interviste per la valutazione delle capacità e potenzialità del candidato Colloquio individuale con il Manager della Direzione interessata, il Direttore Risorse Umane e il Gestionnaire de Carrière della Filiale Eventuali colloqui individuali con il Direttore Generale della Filiale e con i Capi Mestiere e i Gestionnaires de Carrière della Casa madre

Total lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le offerte di lavoro Total vi rimandiamo alla pagina aziendale Total – sezione Lavora con noi. Per candidarsi, effettuare la registrazione e creare un account per l’invio del curriculum vitae.