De Longhi lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in De Longhi? L’azienda italiana leader nel settore elettrodomestici ricerca personale per le varie sedi italiane e brand del Gruppo. Andiamo a conoscere meglio l’azienda, quali opportunità offre e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro De Longhi.

De Longhi, profilo aziendale

De Longhi è una azienda italiana fondata dalla famiglia De’Longhi nel 1902 inizialmente come laboratorio di produzione di piccoli pezzi industriali. Storicamente nota come importante produttore di radiatori elettrici portatili e condizionatori d’aria, la società si è espansa fino a includere quasi ogni categoria di elettrodomestici, nell’ambito della cucina, dal caffè alla preparazione dei cibi e alla cottura, oltre che della pulizia domestica e della stiratura. Il Gruppo De Longhi oggi comprende anche i brand Kenwood, Braun e Ariete ed è presente in 33 paesi con filiali commerciali e vende i sui prodotti sui mercati di tutto il mondo

Marchi del Gruppo e sedi

De Longhi S.p.a. leader mondiale in fatto di elettrodomestici, si distingue per essere il marchio essere numero 1 al mondo nelle macchine per caffè espresso. L’azienda ha sede a Treviso e possiede altri brand famosi:

Kenwood: azienda inglese diventata leader mondiale nel settore degli elettrodomestici per la preparazione dei cibi, è entrata a far parte del Gruppo De’Longhi nel 2001. La sede Kenwood è ad oggi a Havant in UK.

azienda inglese diventata leader mondiale nel settore degli elettrodomestici per la preparazione dei cibi, è entrata a far parte del Gruppo De’Longhi nel 2001. La sede Kenwood è ad oggi a Havant in UK. Braun : prestigioso marchio tedesco che abbraccia diverse categorie di prodotti, dal personal care ai prodotti per la casa agli orologi. Indiscusso numero 1 al mondo nei mixer ad immersione, è oggi protagonista di una continua crescita nella preparazione cibi e nello stiro. Braun, parte del Gruppo De Longhi dal 2013, ha sede a Neu-Isenburg in Germania.

: prestigioso marchio tedesco che abbraccia diverse categorie di prodotti, dal personal care ai prodotti per la casa agli orologi. Indiscusso numero 1 al mondo nei mixer ad immersione, è oggi protagonista di una continua crescita nella preparazione cibi e nello stiro. Braun, parte del Gruppo De Longhi dal 2013, ha sede a Neu-Isenburg in Germania. Ariete: azienda che offre pratiche soluzioni elettroniche per la casa nei settori della cucina, della stiratura e della cura dei bambini. Annessa nel 2001 nel Gruppo De Longhi Ariete, ha avuto una significativa espansione nel mercato globale. L’azienda ha sede a Campi Bisenzio (FI).

Aree di inserimento De Longhi

Per chi fosse interessato ad una carriera in De Longhi, queste sono le aree di inserimento:

Amministrazione, Finanza e Controllo

Ufficio legale, Internal Audit

Sales

Investor Relations

IT

Marketing

Risorse Umane

Logistica – stabilimenti in provincia di Treviso

Produzione – stabilimenti in provincia di Treviso

Ricerca & Sviluppo

Qualità

Design

De Longhi lavora con noi, posizioni aperte

Ecco le offerte di lavoro al momento disponibili in De Longhi:

INGEGNERE LOGISTICO – Treviso

Il team europeo di De’Longhi Logistics è alla ricerca di un ingegnere logistico innovativo, pratico e orientato al cliente per guidare progetti di miglioramento e standardizzazione nei processi logistici europei, supportando i magazzini locali e gli HUB centrali nella costruzione di nuova eccellenza operativa mentre si realizza una trasformazione digitale.

Requisiti richiesti:

MBA, MSc o MEng (Logistica, Supply Chain, Ingegneria, Matematica o equivalente) preferito

Minimo 2 anni di esperienza in un ruolo di sviluppo di processi simile, idealmente in un ambiente industriale, logistico o di produzione / produzione frenetico

Ottime capacità di Project Management

Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese

Abilità avanzate di analisi dei dati e un esperto nell’utilizzo di strumenti di supporto, ad esempio Minitab, JMP, MS Excel, MS Access

SAP (EWM, MM) preferito

Il lavoro richiederà viaggi frequenti.

INGEGNERE DI AFFIDABILITÀ E VALIDAZIONE – Treviso

Si ricerca questa risorsa la quale avrà il compito di supportare il miglioramento continuo della qualità e dell’affidabilità di componenti e apparecchiature nuove ed esistenti, attraverso una valutazione approfondita di parti e prodotti.

Requisiti minimi richiesti:

Laurea triennale o superiore in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria dei Materiali o settore correlato (o esperienza equivalente).

Esperienza nel campo dell’affidabilità del consumatore.

Progettazione ed esecuzione di esperimenti, setup, analisi e interpretazione.

Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana (sia orale che scritta).

ECOMMERCE PERFORMANCE ADVERTISING SPECIALIST – Treviso

Si ricerca questa figura professionale che abbia un’esperienza minima di 5 anni nella pubblicità digitale. Requisiti minimi richiesti:

Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale in inglese

Conoscenza approfondita degli annunci Google: campagne di ricerca, display e video

Conoscenza approfondita degli annunci Facebook e Instagram, inclusa l’impostazione e la gestione del manager aziendale di Facebook

Esperienza diretta nel monitoraggio, ottimizzazione e analisi dei dati di campagne

Buona conoscenza di Google Analytics per analizzare i dati ei risultati delle campagne su reti diverse

Forte conoscenza di Excel e Powerpoint

Comprensione del più ampio panorama del marketing digitale (Affiliati, SEO, Marketing automation )

Esperienza diretta nello sviluppo e nell’erogazione di formazione in aula e online

Altre offerte di lavoro

DIGITAL MANAGER

SUPPORTO IMPIANTO IT

SPECIALISTA IN APPLICAZIONI PRODUTTIVE

RESPONSABILE ACQUISTI INDIRETTI DI GRUPPO

SVILUPPATORE SAP JUNIOR

GESTORE DEL PROGRAMMA

RESPONSABILE UFFICIO E OSPITALITÀ

INGEGNERE SVILUPPO FORNITORI

RESPONSABILE MARKETING DIGITALE

Analista HRIS

SPECIALISTA DI MARKETING DIGITALE

INGEGNERE ELETTRONICO JUNIOR – FIRMWARE

SPECIALISTA DELL’AUTOMAZIONE DEL MARKETING

PROJECT MANAGER R&D

INGEGNERE DI PROCESSO

ESPERTO INGEGNERIA DI PROCESSO

SUPPORTO FISCALE

De Longhi lavora con noi, come candidarsi

Per consultare in dettaglio tutte le posizioni aperte in De Longhi vi rimandiamo alla pagina del gruppo dove trovate le offerte di lavoro in azienda. Sono presenti sia le opportunità nelle varie sedi italiane che all’estero. Per candidarsi, effettuare la registrazione compilando il form online e allegando il Curriculum Vitae aggiornato.