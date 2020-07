Come usare Twitter per cercare lavoro: alcuni consigli utili da seguire per chi intende utilizzare il famoso social network.

Anche Twitter si può rivelare un ottimo strumento per cercare lavoro: il social network dei cinguettii, infatti, grazie alle sue caratteristiche mette a disposizione numerose opportunità per chi desidera trovare un nuovo impiego.

Chiaramente, è necessario adottare degli accorgimenti particolari per raggiungere questo obiettivo, a cominciare dalla necessità di creare un account professionale, eventualmente separato rispetto a quello personale in cui si pubblicano foto delle vacanze e commenti sui programmi tv in onda il sabato sera.

Curare la propria immagine pubblica

Curare la propria immagine pubblica non è un dovere solo per chi ricopre ruoli di alto rango o per i manager, ma anche – in alcuni casi, soprattutto – per chi è alla ricerca di un lavoro: il motivo è facile da intuire, poiché si tratta di destare una buona impressione negli altri. A questo proposito, è bene ricordare che i profili di Twitter possono essere letti da chiunque (anche da chi non è iscritto al social), a meno che non vengano impostati come privati: ma, ovviamente, in questo caso servirebbero a ben poco.

Inserire informazioni brevi e di impatto

Sul proprio profilo è consigliabile inserire delle informazioni brevi e di impatto a proposito del proprio percorso, sia formativo che lavorativo, magari con link a un portfolio, a un blog, a articoli pubblicati online o a qualunque altro elemento si possa rintracciare sul web e consenta di definire in maniera chiara le proprie esperienze. Non è indispensabile inserire il proprio nome e cognome: anche un nickname va bene, a patto che sia serio e indicativo di determinate caratteristiche che si potrebbero rivelare utili a fini professionali.

La tua biografia deve essere concisa (meno di 160 caratteri ), quindi prenditi il ​​tuo tempo per scrivere qualcosa che lasci il segno, usando parole chiave per renderti ricercabile per i datori di lavoro. Puoi fare riferimento alle tue esperienze, alle attività extracurriculari , oltre che ai tuoi hobby.

Inizia a seguire le aziende che ti interessano

Una volta creato il profilo, il passo successivo consiste nel cominciare a seguire i brand e le aziende a cui si è interessati, diventando loro follower in modo tale da rimanere aggiornati nel caso in cui pubblichino annunci di lavoro. Per cercare lavoro su Twitter, però, non ci si può limitare a ricercare le inserzioni relative a eventuali posizioni aperte, ma è opportuno essere proattivi: il che vuol dire, per esempio, dialogare con le aziende, intervenire nelle discussioni per mettere in mostra la propria professionalità e la propria competenza, ovviamente evitando di risultare presuntuosi o arroganti.

Interagisci

L’interazione rappresenta la via più semplice per acquisire visibilità: essendo attivi su Twitter magari non si riuscirà a catturare l’attenzione delle società a cui si era pensato, ma magari lo si farà con altre aziende, da cui si potrebbe essere contattati in vista di un possibile colloquio. A differenza di LinkedIn e Facebook, Twitter ha aggiornamenti in tempo reale e costante interazione, quindi dovresti twittare almeno una volta al giorno per tenerti aggiornato.

Twitter, quindi, può essere uno degli strumenti – non l’unico, sia chiaro – da sfruttare se si è in cerca di un lavoro. La barra di ricerca e le ricerche avanzate sono molto utili da questo punto di vista, e ogni caratteristica messa a disposizione dal social deve essere sfruttata: la geolocalizzazione, per esempio, permette a chiunque di sapere dove vive il titolare del profilo. Insomma, non tutti potrebbero essere disposti a trasferirsi per lavoro, ed essere contattati da un’azienda di Berlino se si vive a Bari potrebbe non essere utile. Un mix di strategia e furbizia è quel che ci vuole per raggiungere i propri obiettivi.

