Vimar lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

L’azienda Vimar forse non ti dirà nulla ma è possibile che in casa tu abbia diversi prodotti provenienti proprio da questa azienda: prese elettriche, ad esempio! Sì perché stiamo parlando di una delle aziende italiane leader nella produzione di materiale elettronico. Vimar ha sede a Marostica, la bellissima cittadina in provincia di Vicenza, ma è conosciuta in tutto il mondo e presente con unità produttive, di assemblaggio e sedi commerciali in numerosi paesi esteri. La ricerca di personale è orientata principalmente su figure tecniche, ingegneristiche e commerciali con varie esperienze e competenze. Andiamo allora a conoscere meglio quali sono le offerte di lavoro Vimar ma anche a fornire qualche informazioni sull’azienda e su come candidarsi.

Azienda Vimar, profilo

Vimar nasce a Marostica nel 1945, dove tuttora ha sede, e rappresenta il marchio di riferimento nelle forniture elettriche su tutto il territorio nazionale, sia per il settore residenziale che nel terziario, dove è presente con sistemi dedicati. La rete commerciale ha una presenza capillare, per garantire tempestività, supporto e consulenza a tutti gli operatori del mercato.

L’Headquarters dell’azienda, come dicevamo, è a Marostica, dove troviamo anche una Unità Produttiva. Nel resto d’Italia l’azienda è presente con le seguenti sedi:

Campodarsego con Ufficio Commerciale e Unità Produttiva

Vimercate con Ufficio Commerciale

Palermo con Ufficio Commerciale

Mason v.no con Unità Produttiva

Gemona con centro Ricerca e Sviluppo

Vicenza con Magazzino Spedizione

Vimar è presente anche sulla scena internazionale, con unità produttive e di assemblaggio per i mercati esteri e sedi commerciali in tutto il mondo. Le sedi Vimar all’estero si trovanoin Arabia Saudita, Cile, Cina, Grecia, Messico, Siria e Venezuela.

Settore a parte, quella della nautica, dove Vimar è leader mondiale nelle forniture elettriche per grandi navi e nautica da diporto. A conferma di una qualità produttiva che in questo settore viene sottoposta a condizioni ambientali e d’uso particolarmente gravose, senza dimenticare il meglio in fatto di design.

Lavorare in Vimar

Lavorare in Vimar significa entrare a far parte di un team giovane e innovato che vede le risorse umane come il fattore strategico del successo stesso dell’azienda. Ai candidati sono richieste doti e competenze specifiche, non solo dal punto di vista professionale ma anche personale:

capacità di lavorare in team

velocità nell’apprendimento e nello svolgimento delle proprie funzioni

flessibilità e coraggio

Il processo di selezione è minuzioso e dettagliato: i candidati vengono esaminati non solo dal punto di vista dell’eccellenza professionale, tecnica ed accademica, ma anche per la compatibilità con i principi e i valori tipici di Vimar, come la mentalità internazionale e esperienza multiculturale.

Posizioni aperte

Al momento ci sono ben 8 le posizioni aperte. Eccole nel dettaglio:

Cloud computing engineer

La figura ricercata si occuperà delle seguenti mansioni:

Analizzare ed interpretare i requisiti di prodotto e trasformarli in requisiti per il cloud

Comprendere e discutere soluzioni tecniche in ambito Cloud

Definire e prioritizzare le attività di sviluppo e coordinare i rilasci di aggiornamento con le nuove feature

Analizzare le segnalazioni, definirne l’ambito di competenza e le dipendenze con i vari sottosistemi, coordinare le implementazioni correttive.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Conoscenza di servizi di back-end per applicazioni Cloud based

Conoscenza di tecnologie e servizi Public Cloud (AWS)

Conoscenza di tecnologie web backend, MQTT, DB relazionali, Java

Conoscenza dei principali Design Patterns architetturali

Capacità di realizzare documentazione/specifiche tecniche (capacità di sintesi e chiarezza)

Conoscenza della lingua inglese tecnica

Innovation and research engineer

Il titolare della posizione, inserito all’interno della divisione Architettura e Innovazione della Direzione Ricerca e Sviluppo Elettronica, dovrà collaborare allo sviluppo delle architetture di prodotto, in particolare nell’ambito delle soluzioni Cloud e Smart IOT, collaborare alla gestione dell’innovazione aziendale in termini di processi e prodotti, anche partecipando a progetti di ricerca finanziati.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Conoscenza di tecnologie e servizi Web Public Cloud

Conoscenza di principi e tecnologie di AI

Conoscenza dei principali Design Patterns architetturali

Capacità di realizzare documentazione/specifiche tecniche (capacità di sintesi e chiarezza);

Buona conoscenza della lingua inglese tecnica scritta e parlata;

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati

Product Owner sviluppo software e prodotti elettronici embedded

Il titolare della posizione, inserito all’interno della divisione Ricerca e Sviluppo Elettronica, si dovrà occupare del coordinamento e della gestione del team di lavoro interno e dei fornitori esterni, interfacciandosi con le diverse aree aziendali.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza nella gestione di gruppi di lavoro e fornitori

buona conoscenza della lingua inglese

conoscenza principi di programmazione (es. linguaggi C, C++, C#, Python, etc)

conoscenza elettronica di base (capacità di lettura schemi elettrici)

conoscenza delle metodologie di sviluppo agile

Altre posizioni aperte in Vimar

PROGETTISTA MECCANICO

PROGETTISTA HARDWARE E FIRMWARE

PROGETTISTA HARDWARE PCB

SENIOR FW ENGINEER

SVILUPPATORE APP MOBILE

Opinioni sul lavoro in Vimar

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Vimar:

“Azienda solida, buon posto di lavoro”. Queste le parole di Francesco P., Tecnico elettronico: “Da oltre 10 anni lavoro come tecnico qui in Vimar e posso dirvi che la mia è una esperienza molto positiva. Offro supporto tecnico al reparto ingegneristico e mi confronto quotidianamente con loro, c’è un buon rapporto di scambio e di collaborazione. Ho lavorato per progetti molto interessanti, è un continuo apprendere nuove tecnologie e mi piace molto”.

“Azienda tecnologica e innovativa”. Paolo L., Ingegnere inserito nel reparto R&D ci dice: “Lavoro in Vimar da diversi anni e ho sviluppato progetti davvero interessanti ed innovativi per il settore. L’azienda investe molto nell’innovazione, partendo da suoi prodotti storici per rivoluzionari e presentarli al mercato di oggi. Mi trovo molto bene con il mio team, che ho costruito negli anni: professionisti e personale qualificato, che mettono passione in quello che fanno”.

“Buon prodotto, ottima azienda settore”. Mario L., ex Tecnico commerciale, ci parla così della sua esperienza: “Ho seguito le vendite di Vimar per la mia regione, proponendo i prodotti ad aziende, studi e professionisti del settore. Avevo già avuto altre esperienze commerciali ma in Vimar è stato molto più semplice: il prodotto è conosciuto, molto buono e di “vendita facile” possiamo dire. L’azienda poi è seria e la collaborazione è stata davvero ottima. Ho scelto, dopo un tre anni, di lasciarla per mettermi in gioco e sperimentare nuovi settori”.

Come candidarsi in Vimar

Tutte le offerte di lavoro Vimar si possono consultare alla pagina web aziendale nella seziona Vimar Lavora con noi. Qui puoi creare il tuo profilo sulla piattaforma (i profili saranno memorizzati nel database aziendale per 24 mesi dalla data di presentazione o modifica) e caricare il CV per le candidature. La compilazione del form online rappresenta il principale canale di recruitment in Vimar. Se la tua candidatura sarà in linea con le opportunità di lavoro verrai contattato per avviare il processo di selezione entro 60 giorni (diversamente, superati quei giorni la ricerca è da considerarsi conclusa).