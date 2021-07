Workforce organizza un corso gratuito di operatore di logistica e magazzino: come partecipare

Se sei interessato a lavorare come operatore di logistica e magazzino, l’Agenzia di lavoro Workforce Spa organizza un Corso gratuito su Zoom. Negli ultimi mesi il settore della logistica è cresciuto esponenzialmente e molte aziende chiedono frequentemente questa figura professionale, per questa ragione è stato organizzato un corso finalizzato a formare personale in questo ambito. Ecco di seguito tutte le informazioni a riguardo, i requisiti e come partecipare.

Profilo aziendale Workforce

Fondata nel 2000 da Eugenio Filograna, nome noto anche nel mondo politico per le battaglie sulla flessibilità del mercato del lavoro, col suo primo DDL “istituzione del Lavoro interinale”, anticipatorio del “Pacchetto Treu” (di cui è stato relatore in aula al Senato nel 1997) e della successiva “Legge Biagi”, oggi offre lavoro, ogni giorno, a circa 1000 persone ed ha migliaia di aziende clienti di piccole-medie e grandi dimensioni. Ogni anno il 35% dei lavoratori somministrati trova un’occupazione stabile presso le aziende clienti.

Corso gratuito di operatore di logistica e magazzino: moduli e durata

image by Kzenon

Centro Studi AMECO S.r.l , Ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia per i servizi al lavoro e per la formazione e presso Formatemp, su mandato dell’Agenzia di lavoro Workforce spa, organizza il corso gratuito di operatore di logistica e magazzino. Questo corso ha l’obiettivo di formare il corsista alla mansione di addetto al magazzino con la conoscenza di:

gestione del magazzino e dei relativi documenti di carico e scarico,

rilevazione dello stato delle merci/prodotti da stoccare, le tecniche di stoccaggio e conservazione delle merci fino alla spedizione,

movimentazione delle merci in area deposito o transito,

operare nella gestione e implementazione del piano logistico aziendale.

Moduli trattati

Il moduli che verranno trattati saranno i seguenti:

L’addetto al magazzino

Il Magazzino dei materiali (aspetti fisici, gestionali e organizzativi)

La logistica aziendale

La gestione delle scorte

Strategia tattica e operatività della logistica

La modulistica del magazzino

Imballaggio, Etichettatura e Confezionamento

Tipologie delle strutture per il posizionamento dei materiali

Team working e Team building

La distribuzione

La movimentazione delle merci

Mezzi di movimentazione

La gestione delle scorte

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Diritti e doveri dei lavoratori

Modalità di svolgimento del corso e durata

Il Corso si svolgerà secondo queste modalità:

Durata del corso: Dal 13/07//2021 al 06/08/2021 80 ore

Dal 13/07//2021 al 06/08/2021 80 ore Orario: 09.00-13.00 (e qualche pomeriggio 14.00/18.00)

Come iscriversi al corso gratuito di operatore di logistica e magazzino

Per iscrizioni, inviare via email il Curriculum Vitae, la carta identità e il codice fiscale ai seguenti contatti:

Referente : Luigia Spampinato

: Luigia Spampinato Telefono : 02 83394269

: 02 83394269 Email: varese@workforceonline.it

Il corso sarà in modalità webinar Zoom.

