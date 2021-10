Addetti vendita Categorie Protette: le ricerche in corso di Mister Job e come candidarsi

Per azienda operante nel settore dell’abbigliamento donna, Mister Job seleziona addetti di vendita appartenenti alle Categorie Protette da inserire in diverse sedi italiane. Ecco come candidarsi

L’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca Addetti vendita appartenenti alle Categorie Protette da inserire nelle diverse sedi italiane di un’azienda operante nel settore dell’abbigliamento donna. Andiamo a scoprire i requisiti richiesti e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Offerte lavoro addetti vendita Categorie Protette: mansioni, requisiti e come candidarsi

L’addetto vendita, durante il suo orario di lavoro si occupa del punto vendita dell’azienda in cui è assunto. Solitamente si immagina che il suo ruolo si limiti al rapportarsi con i clienti, assisterli e consigliarli. Ma questa è solo una parte del suo lavoro. Ad un addetto vendita, infatti, possono essere affidate diverse responsabilità come, per esempio, quello di organizzare gli spazi e mantenere in ordine la merce esposta, ma anche di gestire il magazzino e i rapporti con i fornitori, di occuparsi dell’amministrazione del negozio oppure ancora di disporre un piano ad hoc finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di vendita. Ma vediamo nel dettaglio le mansioni e i requisiti richiesti da Mister Job e i link delle varie sedi di lavoro a cui potersi direttamente candidare.

Addetti vendita Categorie Protette: mansioni e requisiti

Le risorse selezionate si dovranno occupare di accoglienza, consulenza e supporto clienti nella scelta dei prodotti e nello specifico di:

Assistenza alla clientela;

Allestimento negozio;

Gestione prodotti su scaffali;

Approvvigionamento;

Vendita prodotti;

Controllo e gestione delle scorte;

Controllo e gestione prezzi prodotti;

Gestione operazioni di cassa;

Emissione bolle di vendita.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nel ruolo;

Affidabilità;

Ottime doti comunicative;

Capacità di lavorare in Team;

Disponibilità immediata.

Come candidarsi

Di seguito indichiamo i link per potersi candidare alle offerte di lavoro come addetti vendita Categorie Protette di Mister Job pubblicate sul portale Euspert:

Altre offerte di lavoro: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro Fashion Promotion Luxury direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

