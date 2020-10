Apparound: la scale-up tutta italiana alla continua ricerca di talenti

Presentiamo una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS fair di Pisa il prossimo 10 ottobre 2020, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Apparound, fondata a Pisa nel 2008 grazie allo spirito imprenditoriale di Gianluca Cagiano, è nata per migliorare la produttività dei venditori offrendo soluzioni Cloud per la digitalizzazione dei processi di vendita. Creata come start-up in seno all’incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio si è poi affermata come Scale-Up innovativa. Conosciamo l’azienda più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è Apparound

Apparound azienda leader nel settore delle soluzioni per la forza vendita, nasce nel 2008 a Pisa e propone al mercato una soluzione innovativa volta a digitalizzare i processi di vendita. É utilizzabile su qualsiasi dispositivo (si chiamano Apparound non a caso…) anche in assenza di connessione a internet. L’app, basata su tecnologia cloud, supporta il venditore durante l’intero il ciclo di vendita: dalla presentazione del materiale di marketing sotto forma di contenuti digitali (brochure, video, ecc.), alla configurazione dell’offerta, fino ad arrivare alla chiusura della trattativa con la raccolta dell’ordine mediante firma elettronica. Il tutto in estrema semplicità con il solo utilizzo di un tablet o smartphone, o in alternativa sul proprio PC.

Apparound sarà presente al TECH JOBS fair 2020 di Pisa in programma sabato 10 ottobre. Registrati subito per poter ascoltare lo speech di presentazione di questa azienda e incontrare i recruiter presenti al desk alle Officine Garibaldi di Pisa.

Lavorare in Apparound

Gli “Apparounders” amano le nuove sfide. Con la loro app in continua evoluzione, hanno digitalizzato e rivoluzionato l’esperienza di decine di migliaia di venditori e clienti. Ai propri collaboratori, Apparound offre la possibilità di crescere professionalmente in un ambiente giovane, dinamico e informale, spinto dalla costante passione verso l’innovazione digitale. In questa azienda si ha l’occasione di far emergere il proprio talento attraverso la realizzazione di progetti complessi che coinvolgono migliaia di persone in tutto il globo.

Gli analisti di mercato valutano il settore all’interno del mondo IT, in forte crescita. Questo rappresenta una grande sfida in quanto i competitor di Apparound sono molto agguerriti. L’esigenza di proporre nuove soluzioni a problemi concreti è una sfida quotidiana, ma è anche vero che le condizioni cambiano continuamente, quindi lavorare “agili” e tenere basso il time to market sarà sempre più importante nelle sfide future.

L’innovazione tecnologica e professionale è quindi fondamentale per Apparound in quanto permette loro di sviluppare soluzioni sempre attuali. sia a riguardo di processi che di tecnologie. Particolare attenzione viene anche data al giusto equilibrio tra vita professionale e personale creando spazi all’inteno dell’azienda per poter permettere l’interazione, stringere legami e imparare sempre meglio come lavorare insieme.

Competenze e formazione

I valori di Apparound sono: Collaborate, Innovate e Achieve; quindi un’Apparounder (si sono denominati così) deve essere per prima cosa un ottimo Team Player che sia in grado di collaborare e che affronta le sfide di innovazione sia tecnologiche che di processo o approccio. Grande rilevanza è anche data alle doti di problem solving, comunicazione, capacità organizzative, creatività e proattività sono un must per lavorare in questa azienda Tech. Inoltre una delle competenze richieste per tutte le figure presenti in azienda è una buona conoscenza della lingua inglese.

La formazione richiesta per le figure chiave di Ricerca e Sviluppo è legata principalmente al mondo IT o affine con la ricerca e sviluppo di soluzioni innovative. Sia la formazione che l’aggiornamento continuo è una condizione necessaria per restare al passo con i tempi, per questo motivo vengono organizzati corsi di formazione interni con formatori professionisti o workshop esterni, proposti dall’HR.

Posizioni aperte e come candidarsi

Per il potenziamento dell’organico Apparound è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

Software Mobile Developer

Software Developer

Customare Delivery Manager

Luogo di lavoro: Pisa

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina Apparound su Euspert e seguire la procedura di candidatura.