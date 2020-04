Aprire un’attività di Poste Private in Franchising

Come fare per avviare una attività di servizi postali in franchising, investimenti, guadagni e lista dei migliori franchisor. Pronto a scoprirlo?

Cassetta della posta, postini ed uffici postali sono tre elementi presenti in praticamente ogni paese italiano e parte dell’esperienza di ognuno di noi. A partire dal 1862 infatti fu istituito un servizio nazionale di posta, con lo scopo di unificare i diversi servizi postali presenti prima dell’unificazione.

Già dai primi anni di fondazione le poste non si occuparono però solo di spedizione, ma iniziarono una delle attività che continua a contraddistinguerle anche oggi, cioè quella dedicata al risparmio. Nel corso del tempo i servizi offerti dalle poste si sono sempre più diversificati e anche la struttura sociale delle poste nazionali è cambiata. Da ente pubblico infatti nel 1998 è stata fondata Poste Italiane S.p.A. , società per azioni quotata in Borsa, controllata per il 35% dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Il passaggio da ente statale a società per azioni ha differenziato ancora di più i servizi offerti dalle poste, che si sono trasformate in un’azienda di servizi postali, finanziari, assicurativi e di telefonia mobile.

Cosa offre un servizio di poste private

La trasformazione di Poste Italiane da fornitore di servizi postali e di risparmio ad un’azienda che offre servizi sempre più diversificati, ha fatto sì che anche il concetto di posta cambiasse per tutti noi. Infatti quando pensiamo ai servizi delle poste oggi, ci vengono in mente offerte anche molto diverse tra loro.

Il passaggio di Poste da azienda di stato a S.p.A. non ha però solo significato un’estensione dei servizi offerti, ma una vera e propria liberalizzazione dei servizi postali, che ha permesso l’apertura delle poste private, società che offrono servizi postali, finanziari e di comunicazione.

Molti di questi servizi postali privati sono veri e propri franchising in espansione in Italia e costituiscono quindi un’opportunità da valutare se sei interessato a questa forma di imprenditoria. Nei paragrafi che seguono ti daremo alcune informazioni utili sulle principali aziende di posta privata. Scopriamo però ora un aspetto da considerare prima di aprire un’attività in franchising, cioè a chi si rivolge un servizio di poste private.

Potenziali clienti: per chi è pensato un servizio di poste private

Il servizio di poste private si rivolge sostanzialmente a tutti, cioè a privati ed aziende che hanno la necessità dei servizi offerti dalle poste statali ma che per condizioni economiche, comodità e tempi di attesa preferiscono rivolgersi alla concorrenza privata.

Sono moltissime le possibilità date dai centri postali privati; tra queste citiamo ad esempio la spedizione di lettere e pacchi, il trasferimento di denaro, i servizi di stampa da file e servizi specifici per i clienti privati o le aziende, come la stampa in grande formato, servizi di tipografia o la vendita di prodotti ed accessori per ufficio.

La gamma dei servizi offerti tuttavia si differenzia anche a seconda dell’insegna di posta privata. Per questo ti rimandiamo ai siti internet di ogni azienda per conoscere nel dettaglio tutti i servizi offerti.

Ma quali sono le migliori poste private in franchising? Ecco un elenco dei franchisor postali più importanti, con alcuni dettagli indispensabili se stai pensando di aprire un’attività di poste private.

I migliori franchising postali

Ecco quindi una trattazione di quelli che secondo noi sono i migliori franchisor presenti al momento sul mercato. Per ognuno ti abbiamo indicato il link diretto al loro sito, in modo da poter approfondire tutti gli aspetti che ti interessano di più. Cominciamo da Posta Privata Nazionale, un nome che racchiude già l’obiettivo del servizio postale.

Tabella riassuntiva migliori franchisor

Marchi Investimento Vantaggi e caratteristiche La Posta Privata Nazionale da 4.500 euro Possibilità di CAP in esclusiva MBE – Mail Boxes Etc capitale necessario 30.000 euro possibilità di finanziamento Globo Express da 26.850 euro diversi programmi di affiliazione Poste Nazionali da 2.900 euro non richiede royalty sul fatturato Europoste Agency 3.500 euro investimento iniziale contenuto ParcelValue 6.800 euro non necessita di un punto vendita fisico

La Posta Privata Nazionale

La Posta Privata Nazionale nasce nel 2009, in seguito alla liberalizzazione del settore postale, con l’obiettivo di creare una vera e propria alternativa al servizio statale. L’idea alla base di questa azienda è quella di creare un network privato di punti di servizio fisici sul territorio nazionale, offrendo inoltre un servizio postale efficiente, conveniente e di maggiore qualità.

L’espansione della Posta Privata Nazionale si basa esclusivamente sul franchising, con l’opportunità per chiunque di aprire un punto di servizi postali. L’attività si svolge con l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed ogni punto servizi è autonomo rispetto alla rete. Il marchio garantisce però un’assistenza continua ad ogni punto servizi, secondo diversi format di affiliazione.

Ecco le caratteristiche principali dell’affiliazione in franchising di Posta Privata Nazionale:

Investimento iniziale: a partire da 4.500 euro una tantum

Punti vendita già attivi: circa 100 (più diverse nuove aperture già programmate)

Vantaggi: propone diversi programmi di affiliazione, con fee di ingresso diverse a seconda del tipo di affiliazione richiesta. Possibilità di CAP in esclusiva.

Franchising MBE – Mail Boxes Etc

Mail Boxes Etc (letteralmente posta, pacchi, eccetera), è un’azienda internazionale nata negli Stati Uniti, presente in circa 30 paesi ed operante in Italia dal 1993. Nasce per fornire una gamma di servizi pensati per i privati e le piccole/medie imprese, che si possono rivolgere a MBE per tutto ciò che riguarda la piccola logistica, la spedizione e la stampa. Mail Boxes Etc si propone quindi come un partner unico a cui affidare tutte le operazioni, con processi anche personalizzabili in base alle esigenze del cliente, privato o azienda.

Nonostante la presenza già affermata in Italia, Mail Boxes Etc è un marchio che potresti prendere in considerazione se vuoi aprire un servizio di posta privata in franchising. La notorietà del marchio e l’ampia gamma di servizi offerta ai franchisee costituiscono infatti un punto a favore del marchio. Di seguito gli aspetti principali da conoscere su MBE, ma se vuoi saperne ancora di più ti invitiamo a visitare la pagina ufficiale del marchio.

Ecco infine i punti più importanti da conoscere in merito all’affiliazione Mail Boxes Etc.:

Investimento iniziale: capitale necessario 30.000 euro (ti suggeriamo di contattare l’azienda per informazioni più precise)

Punti vendita già attivi: più di 500 in Italia, 1.600 nel mondo

Vantaggi: servizio di assistenza, marketing e comunicazione; possibilità di finanziamento per i nuovi affiliati.

Globo Express

Globo Express è un marchio nato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di spedizione e logistica di privati ed aziende. La gamma di servizi comprende infatti numerosi aspetti: dagli imballaggi alla micrologistica , passando per comunicazione , promozione ed e-commerce. Il progetto in franchising nasce nel 2015, dall’esperienza accumulata a partire dal 2006 dal fondatore. È presente con una rete di punti vendita affiliati in Italia, ma sta attualmente espandendo la propria rete in tutto il territorio nazionale.

Ecco le caratteristiche principali dell’affiliazione in franchising Globo Express:

Investimento iniziale: variabile a seconda della tipologia di affiliazione (ad esempio 26.850 euro per 40 metri quadri)

Punti vendita già attivi: 12 (più diverse nuove aperture già programmate)

Vantaggi: propone diversi programmi di affiliazione, con fee di ingresso diverse a seconda del tipo di affiliazione richiesta. Assistenza, affiancamento e formazione personalizzata. Specializzazione nei servizi per gli e-commerce.

Al Salone del franchising, Helena Hagan di Bianco Lavoro ha intervistato il fondatore di Globo Express. Ecco il video:

Poste Nazionali

Poste Nazionali è un altro noto marchio di poste private in franchising, presente su tutto il territorio nazionale. Oltre ai servizi di posta e spedizioni pacchi, offre la possibilità di effettuare pagamenti, servizi di tipografia, vendita di prodotti di cartoleria e per ufficio e servizi aggiuntivi, come ad esempio la vendita di biglietti per concerti ed eventi, servizi di volantinaggio e stampa di bollettini. Per saperne di più, vai sul sito Poste Nazionali.

Ecco i principali aspetti da conoscere su Poste Nazionali:

Investimento iniziale: a partire da 2.900 euro

Punti vendita già attivi: circa 20 (più 150 agenzie partner per la consegna della posta nazionale)

Vantaggi: ampia gamma di servi alla clientela; diversi pacchetti di affiliazione; non richiede royalty sul fatturato.

Europoste Agency

Europoste Agency si propone come rete in franchising di servizi postali, di pagamento, assicurativi e finanziari. Rappresenta quindi un vero e proprio punto multiservizi, da considerare se non vuoi occuparti in esclusiva del servizio postale.

Per saperne di più visita il sito Europoste. Di seguito riassumiamo le caratteristiche più salienti del franchisor:

Investimento iniziale: 3.500 euro

Punti vendita già attivi: circa 130

Vantaggi: investimento iniziale contenuto; servizi di diversa tipologia.

ParcelValue

ParcelValue è un marchio in franchising dedicato soprattutto alle piccole e medie imprese, per la spedizione di posta e merci. È un vero e proprio servizio di corriere in franchising, con una gestione tecnologica ed avanzata e il contatto diretto con il cliente aziendale.

Puoi trovare altre informazioni sul sito ParcelValue. Ecco invece altre informazioni importanti:

Investimento iniziale: 6.800 euro

Punti vendita già attivi: 15 (aziende affiliate)

Vantaggi: esclusiva territoriale; non necessita di un punto vendita fisico.

Quelle che abbiamo descritto in questa guida sono alcune tra le migliori soluzioni in franchising per le poste private. Lo scenario in Italia è tuttavia molto articolato e sempre in evoluzione: continua a seguirci per aggiornamenti o nuovi marchi in franchising.

Per altri settori e per essere sempre aggiornato su tutte le novità, trovi tutte le proposte di attività in franchising alla pagina dedicata e sempre aggiornata!