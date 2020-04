Come aprire un servizio Posta Privata Nazionale in franchising

Gli investimenti da fare, l'iter burocratico e cosa viene offerto dal franchisor di Posta Privata Nazionale

In questo contenuto ti illustriamo come aprire un servizio di posta privata Nazionale in franchising. Potrai così capire quali sono tutti i vantaggi e le offerte del settore, gli investimenti da fare e i potenziali guadagni di questo business ad oggi molto richiesto e adatto a chi è in cerca di una attività dinamica!

Aprire un servizio di posta privata: la liberalizzazione dei servizi postali

Grazie alla liberalizzazione dei servizi postali, sono nate numerose imprese che operano nel settore logistica e spedizioni che si sono affermate su tutto il territorio Nazionale, offrendo ai propri clienti un servizio a tutto tondo. Infatti, se da un lato si è visto un considerevole calo della corrispondenza cartacea dovuto a Internet, dall’altro sono aumentate le spedizioni di prodotti a seguito degli acquisti effettuati online. Di conseguenza i servizi di spedizione privati in Italia sono aumentati proprio in riferimento a questo fenomeno. Vediamo di seguito come aprire un servizio di posta privata Nazionale in franchising punto per punto e i vantaggi che può portare a livello economico l’avviamento di un’attività in proprio di questo genere.

Posta privata in franchising: requisiti dell’affiliato

Per aprire un’attività di poste privata non sono necessari particolari requisiti né avere esperienza nel medesimo settore. Quello che è necessario avere è spirito di intraprendenza, una buona organizzazione e voglia di imparare. Le persone da impiegare in questo genere di attività sono due:

Una addetta alla ricezione dei clienti in filiale

Una che si occuperà delle consegne

Il cliente tipo

I clienti a cui ci si può rivolgere aprendo un servizio di posta privata Nazionale sono di ogni genere e possono essere:

privata cittadini

liberi professionisti

enti locali e uffici comunali

aziende locali di distribuzione luce, acqua e gas

amministratori condominiali

aziende per il servizio di volantinaggio

Di conseguenza, anche in un piccolo Comune, un servizio di posta privata può avere un volume d’affari più che discreto.

Servizi offerti

Posta Privata Nazionale offre una serie di servizi che vanno oltre la sola consegna di pacchi e comprende anche servizi finanziari e assicurativi. Nello specifico, a questo riguardo, sono in grado di offrire:

Prestiti personali

Mutui

Leasing

Finanziamenti alle aziende

Fideiussioni

Polizze RCA

Assicurazioni (furto, incendio, abitazione e condominio) anche per professionisti e aziende

Oltre a questo, aprendo un Servizio di Posta Privata in franchising si potranno offrire ai propri clienti il pagamento di bollettini e utenze, fare ricariche telefoniche, stipulare contratti per luce e gas e infine avere un servizio CAF aggiuntivo.

Investimenti e iter burocratico

Affidandosi a Posta Privata Nazionale, l’investimento per aprire l’attività è suddiviso in tre tipologie:

Easy: con questa soluzione l’investimento sarà di 4.500 euro+Iva una tantum

una tantum Medio: con un investimento di 7.500 euro+Iva una tantum

una tantum Full: investimento di 10.000 euro+Iva una tantum

Ognuna di queste soluzioni ha un contratto che dura un anno che potrà essere rinnovato e non avrà alcun vincolo né penali. A seconda del pacchetto scelto il Servizio di Posta Privata Nazionale offre tutta una serie di servizi quali, ad esempio:

attivazione istruttorie presso la Banca d’Italia per il pagamento delle Utenze

Preparazione per le licenze ministeriali

Arredamento standard del locale

Esclusiva fino a 5 CAP

Computer con licenza, stampante e lettore ottico

Bilancia pesa pacchi

E molto altro ancora.

Per quanto riguarda l’iter burocratico per aprire un’attività di questo tipo in franchising, si verrà seguiti in ogni procedura dal franchisor. In ogni caso sarà necessario inviare una richiesta al Dipartimento delle Comunicazioni e avere l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel momento in cui si avrà il nullaosta si dovranno espletare tutte procedure per l’apertura di un’attività in proprio, quali: l’apertura della Partita IVA, l’iscrizione al Registro delle Imprese, e così via.

Per fare domanda per aprire un’attività in proprio con questo franchisor basterà compilare il modulo online sul sito ufficiale a questo link: Modulo Posta Privata Nazionale e provvederanno a fornirti tutte le informazioni del caso.

Per altre soluzioni in franchising di poste private, ti consigliamo la lettura del contenuto dedicato. In alternativa, puoi rivolgerti ad altri settori e trovare tra le tante altre proposte di attività in franchising quella te più adatta!