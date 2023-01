Assunzioni 2023 Pubblica Amministrazione: 10.000 quelle straordinarie

Saranno oltre 10.000 le assunzioni straordinarie nella pubblica amministrazione per il 2023. Si aggiungono a quelle già previste, oltre 150.000.

Condividi questo bel contenuto





Sono quasi 170.000 le assunzioni previste nella Pubblica Amministrazione nel 2023, come riporta il sito di Sky tg24. Di queste, circa 10.000 saranno per così dire straordinarie, volute dalla Legge di Bilancio approntata dal Governo in carica a fine 2022. Le istituzioni più interessate saranno l’Agenzia delle Entrate e tre ministeri, quello degli Esteri, quello dell’Agricoltura e quello della Giustizia, ma vediamo più nel dettaglio: precisamente le assunzioni straordinarie saranno 10.454, ma probabilmente il numero è destinato a crescere grazie all’istituzione di fondi appositi per il reclutamento di nuove risorse.

Dove si può essere assunti

L’Agenzia delle Entrate cerca ben 3900 funzionari, i Carabinieri assumranno 28 operai a tempo determinato per la tutela degli animali sequestrati, più altri 120 persone destinate alla protezione dell’agroalimentare. Assunzioni anche nella Ragioneria dello Stato per 150 unità, che dovranno occuparsi principalmente del Pnrr. Per quanto riguarda le risorse che si divideranno tra ambasciate, consolati e uffici riguardanti la cultura stiamo parlando di una cosa come 3150 persone, mentre al Ministero degli Esteri saranno destinate altre 520 persone a tempo indeterminato. Il Ministero della Giustizia attende circa 900 persone, di cui 800 con funzioni non da dirigente, mentre gli altri 100 saranno funzionari e mediatori culturali. Tali assunzioni saranno fatte per via diretta. il “nuovo” Ministero del Made in Italy attende 15 funzionari e due dirigenti mentre quello della Sovranità alimentare sta cercando ben 300 funzionari.

Non ci saranno invece assunzioni straordinari al Ministero dell’Istruzione che invece prorogherà l’incarico fino al 2024 per una 90ina di ispettori e potrà utilizzare uno stanziamento di un milione di euro per i contratti del personale (docente e non). Significative anche le assunzioni alla Corte dei Conti che aspetta di assumere più di 300 persone divise tra dirigenti funzionari e assistenti tra il 2023 e il 2024. Mentre tra il 2023 e il 2026 sarà la Polizia Penitenziaria ad assumere circa mille persone.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro