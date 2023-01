Business Coaching: scopri cosa è e perché è utile

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di Business Coaching, ma di cosa si tratta davvero e come diventare un business coach di successo? Scopriamolo assieme.

I docenti del Master Coaching di Bianco Lavoro definiscono il business coaching come la relazione proficua tra un imprenditore e un coach qualificato o accreditato. Si tratta in altre parole di un processo di crescita aziendale e del business evolutivo, in cui il business coach aiuta il cliente o coachee ad avere una visione strategica del business per raggiungere gli obiettivi aziendali. Non solo.

Cosa è il business coaching

Grazie alle sessioni di business coaching si possono fissare obiettivi migliori e obiettivi SMART e individuare la strada migliore per raggiungerli, in modo da prendere decisioni efficaci. Ecco, allora, come la capacità del migliore business coach sta nel porsi come guida, supporto e figura di riferimento per il successo di ogni azienda.

Una serie di sessioni di coaching permettono all’imprenditore di sviluppare le competenze e acquisire le risorse necessarie per creare e gestire un’impresa di successo.

Tutti i vantaggi di fare business coaching online

Chi si iscrive al Master Coaching online di Bianco Lavoro ha l’obiettivo di fare business coaching online. si tratta di avere la possibilità di dialogare ed entrare in relazione con numerosi coachee a cui fornire supporto continuo per il raggiungimento dei loro obiettivi.

L’attività del business coach è complessa e articolata e non comprende solo l’analisi di tematiche legate al business, ma anche questioni personali come la realizzazione professionale. Ecco, allora, come fare business coaching significhi avere accesso ad una professione realmente utile all’imprenditore ed efficace a patto di formarsi in modo adeguato scegliendo un master certificato in business coaching.

Solo così si diventerà professionisti di coaching capaci di aiutare l’imprenditore nella gestione dell’azienda, a partire dalla visione dell’attività e dalla definizione degli obiettivi e della strada per raggiungerli. Specializzarsi come business coach e diventare business coach significa affiancare l’imprenditore in diversi aspetti del processo di decision making, tra i quali ci sono:

Efficacia organizzativa;

Miglioramento del pensiero strategico;

Gestione della carriera e cambiamenti personali;

Transazione professionale;

Gestione delle prestazioni;

Gestione efficace dei conflitti;

Allineamento delle risorse umane ai valori e alla visione aziendale.

Queste sono solo alcune delle aree di intervento di chi decide di diventare business coach, un professionista capace di supportare l’imprenditore con feedback e consigli per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azienda. Tra gli ambiti di azione del business coach ci possono essere: lancio di una startup, di un’impresa o di un nuovo brand, inserimento di nuovo personale in azienda, cambio generazionale dei lavoratori, miglioramento della comunicazione tra clienti e collaboratori, rafforzamento delle skills individuali dei collaboratori, riduzione degli sprechi di risorsa e ottimizzazione della gestione del tempo, gestione delle crisi aziendali, licenziamenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni del personale.

HR Coaching Pros: l’associazione di coach di Bianco Lavoro

Professionista.coach rappresenta un network di coach selezionati ed è gestito dall’Associazione HR Coaching Pros. L’Associazione ha dimostrato di saper lavorare con professionalità e competenza e di credere in determinati valori. Chi si rivolge ai coach dell’associazione ha una garanzia di qualità e la sicurezza di raggiungere gli obiettivi e i risultati desiderati sia in ambito personale, sia in ambito professionale.

Se il tuo obiettivo è quello di diventare business coach e offrire la tua consulenza ed esperienza a imprenditori e aziende non devi fare altro che iscriverti al Master Coaching e all’associazione HR Coaching Pro. Ti attendo una carriera ricca di soddisfazioni personali e professionali!