Come aprire un Home Restaurant, un ristorante in casa propria: tutto quello che c’è da sapere

Aprire un Home Restaurant, ossia un piccolissimo ristorante in casa propria. Una piccola iniziativa di business proprio alla portata di tutti. Vediamo come fare e il kit di supporto da scaricare

Amate invitare amici a cena e coccolarli con “manicaretti” gustosi? Il progetto di aprire un Home Restaurant potrebbe fare al caso vostro. Di cosa stiamo parlando? Della tendenza, d’importazione britannica – la prima a sperimentare questa formula, è stata la fotografa londinese, Kerstin Rodgers, in arte Miss Marmitelover – che prevede di trasformare la propria casa in un ristorante, con tanto di coperti e ospiti paganti. Si tratta di una attività che può essere un hobby oppure un vero e proprio lavoro. Anzi il più delle volte si trasforma da un semplice “secondo lavoro” in un lavoro redditizio a tempo pieno.

Cos’è e come funziona un Home Restaurant

Per aprire un Home Restaurant, non serve molto: basta essere bravi ai fornelli, avere un forte senso di ospitalità e amare la convivialità. E disporre, ovviamente, di spazi sufficientemente ampi perché gli ospiti che arriveranno a casa vostra, dovranno essere accolti e serviti come si deve. Il resto sta tutto nell’amore e nella cura che metterete nella preparazione dei piatti (quasi sempre tipici, realizzati con materie a km 0) e nella capacità di comunicare e rapportarvi con i commensali paganti. Che potrebbero essere turisti o persone del luogo, alla ricerca di una dimensione intima ed autentica da condividere.

L’idea vi alletta sempre di più? Per fugare ogni dubbio, potreste dare un’occhiata a uno dei tanti siti che, anche in Italia, promuovono eventi di social eating (letteralmente, mangiare sociale). E che mettono in collegamento i ristoratori domestici (o gestori di Home Restaurant) con gli ospiti disposti a pagare per mangiare a casa di uno sconosciuto.

Tra i siti più famosi, segnaliamo: “Gnammo”, che vanta più di 5 mila cuochi e 13.356 eventi organizzati in 413 città italiane.

A fare la differenza non è solo la qualità del cibo portato in tavola, ma anche la location e il tipo di intrattenimento offerto. C’è chi si limita a fare quattro chiacchiere con gli ospiti e chi sceglie di allietare i loro pasti con un sottofondo musicale particolare o con piccoli spettacoli estemporanei.

Burocrazia, costi e guadagni per aprire un ristorante in casa

E veniamo alle questioni più pratiche: cosa serve per aprire un Home Restaurant in Italia? A riguardo della normativa vigente per l’apertura di un Home Restaurant in Italia non vi è ancora una vera è propria Legge che lo regolamenti. Da sottolineare, però, che esiste un disegno di legge approvato alla Camera ma ancora fermo in Senato per l’attività di chef a domicilio. La nuova normativa sull’home food ha stabilito i seguenti requisiti minimi:

non superare i 500 coperti all’anno con un guadagno complessivo inferiore ai 5mila euro

obbligo di effettuare pagamenti con moneta elettronica per la tracciabilità

Di conseguenza, fino a quando il legislatore non si pronuncerà nuovamente a questo proposito, bisognerà fare riferimento a quanto indicato dallo stesso: chiunque decida di avviare un ristorante in casa dovrà rispettare le medesime disposizioni di coloro che si occupano di somministrazione di cibi e bevande. L’iter da seguire sarà lo stesso previsto per coloro che aprono ristoranti, bar e fast food e quindi: ottenere la SCIA per tutelare il consumatore finale e mettere a norma i locali. La procedura da seguire sarà la seguente:

ottenimento dei requisiti professionali. Questi possono essere: diploma di chef in un istituto alberghiero o titolo equipollente; aver lavorato per almeno 2 anni nel campo della ristorazione negli ultimi 5 anni; corso per la somministrazione di cibi e bevande; corso di formazione per alimentaristi

i locali all’interno del quale avverrà l’home restaurant dovranno essere messi a norma anche attraverso l’installazione di una canna fumaria esterna

corrette operazioni di imballaggio e conservazione degli alimenti.

Siete sempre più convinti ad aprire un Home Restaurant? Bene, mettetevi all’opera, ricordandovi che a fare la differenza sarà – oltre alla qualità del cibo – il calore che saprete portare a tavola. I costi per iniziare (e proseguire) sono decisamente meno elevati di quelli per aprire, ad esempio, un ristorante: oltre ai soldi necessari per fare la spesa, e mettere a norma i locali, non ci sono, infatti, altre uscite particolari da mettere in preventivo. Mentre i ricavi potranno aiutarvi a pagare più agevolmente le bollette di casa. Di quella casa che – è bene precisarlo – dovrete imparare a condividere con avventori occasionali. Siete pronti e disposti a farlo?

Se invece l’attività diventa più importante le regole cambiano. Ed in ogni caso vi consigliamo il kit di seguito.

Il kit di supporto per aprire un Home Restaurant

Chi volesse saperne di più sull’argomento, può consultare il Kit Creaimpresa: “Come aprire un Home Restaurant- Ristorante in casa”, da noi analizzato e giudicato veramente valido. Un prezioso strumento che vi aiuterà a comprendere come avviare e gestire, con successo, la vostra attività domestica, fornendovi indicazioni aggiornate sulle attrezzature, gli investimenti e i possibili guadagni iniziali.