Le migliori università italiane al mondo per facoltà: la classifica 2021

Lo studio e la formazione sono molto importanti per la realizzazione personale e professionale. Quali sono le migliori università italiane per facoltà? Ecco che arriva la classifica 2021 di QS World University Rankings, con ottimi risultati per La Sapienza, il Politecnico di Milano, la Bocconi e tante altre.

Studiare e formarsi all’università

Per i giovani continuare gli studi iscrivendosi all’università è rilevante per potersi affermare non solo personalmente ma anche professionalmente. Si tratta di investire in maniera ottimale e vincente sul proprio futuro, senza lasciare nulla al caso. Il mondo del lavoro e le grandi aziende guardano ai laureati con particolare interesse, soprattutto per ricoprire determinati ruoli professionali. Come scegliere le migliori università e corsi di studio? Una domanda che tanti giovani si pongono, cercando di trovare una risposta esaustiva. Per rispondere a tale quesito può essere utile la classifica 2021 di QS World University Rankings sulle migliori università al mondo per facoltà. Nella classifica ci sono anche gli atenei italiani, con particolare attenzione per La Sapienza di Roma e le università milanesi.

La classifica 2021 di QS World University Rankings

Anche quest’anno la classifica sulle migliori università per facoltà ha avuto un notevole rilievo. Gli atenei italiani hanno fatto il loro debutto nella classifica, raggiungendo ottime posizioni, a dimostrazione della qualità ed efficacia dei vari corsi di formazione. In particolare, la lista è stata creata per aree disciplinari e materie mettendo a confronto 1.440 atenei, ben 13.883 programmi universitari divisi in 51 differenti discipline e 5 aree di Facoltà. Quest’anno le università italiane si sono collocate molto bene, ottenendo riconoscimenti vari. Ecco come l’Italia si posiziona nella classifica e quali sono le migliori università a livello mondiale.

Le migliori università italiane per facoltà

Il nostro Paese si posiziona al 5° posto come miglior sistema universitario a livello europeo, nella valutazione relativa le performance universitarie in 48 discipline. In particolare, i migliori atenei italiani, quelli che sono stati premiati ed hanno ottenuto differenti riconoscimenti sono:

Università la Sapienza di Roma che ha persino superato Oxford per quanto riguarda gli Studi Classici e la Storia Antica;

che ha persino superato Oxford per quanto riguarda gli Studi Classici e la Storia Antica; Politecnico di Milano che si posiziona al 5° posto con la facoltà di Arte e Desogn, al 10° posto per Architettura;

la Bocconi a Milano che ha raggiunto la settima posizione con la facoltà di Business and Management, la quattordicesima con Accounting and Finance, la diciottesima posizione con Economics and Econometrics;

che ha raggiunto la settima posizione con la facoltà di Business and Management, la quattordicesima con Accounting and Finance, la diciottesima posizione con Economics and Econometrics; Politecnico di Torino ha conquistato la 15esima posizione in Ingegneria del petrolio, 33esima posizione in Ingegneria civile, 34esima in Architettura, 37esima in Ingegneria mineraria, 45esima in Ingegneria elettrica;

ha conquistato la 15esima posizione in Ingegneria del petrolio, 33esima posizione in Ingegneria civile, 34esima in Architettura, 37esima in Ingegneria mineraria, 45esima in Ingegneria elettrica; Università di Bologna con quattro riconoscimenti, posizionandosi 20esima negli Studi Classici, 39esima Odontoiatria, 40esima Lingue Moderne, 44esima in Agraria e Scienze Forestali;

con quattro riconoscimenti, posizionandosi 20esima negli Studi Classici, 39esima Odontoiatria, 40esima Lingue Moderne, 44esima in Agraria e Scienze Forestali; la Luiss di Roma che si colloca tra le prime 50 università a livello mondiale, posizionandosi in 48esima posizione con Politics & International Studies.

Una grande soddisfazione che finalmente premia il sistema di formazione superiore italiano.

Gli studi umanistici

Gli studi umanistici vanno per la maggiore, non a caso tra le 50 migliori istituzioni universitarie al mondo, ben 8 sono italiane con percorsi di studio classici e di storia antica. In particolare la Sapienza di Roma con gli Studi Classici e Storia Antica ha superato l’università di Oxford. Nella classifica delle migliori università italiane per corsi di studio, le facoltà scientifiche non guadagnano ottime posizioni.

Migliori università al mondo

Al primo posto mondiale il miglior ateneo è il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston e la Harvard. Queste hanno raggiunto il top della classifica QS World University Rankings delle migliori università con ben 13 programmi di studio sui 51 presi in considerazione. Il nostro Paese si posiziona al 12esimo posto con il migliore sistema di educazione superiore a livello mondiale superata da Germania, Paesi Bassi e Svizzera.