Come trovare lavoro stagionale in Romagna e candidarsi alle offerte

Come trovare lavoro stagionale in Romagna in maniera facile, veloce ed immediata. Alcune informazioni utili rilasciate dai Centri per l'impiego

Nonostante la crisi da Coronavirus e tutte le conseguenze apportate al sistema sanitario ed economico, la stagione estiva sta per avviarsi. Se siete alla ricerca di lavoro stagionale in Romagna, ecco alcune indicazioni e consigli utili per avviare la vostra ricerca ed inviare le vostre candidature.

Lavoro nel settore turistico

Il settore turistico è uno dei pilastri su cui si basa l’economia italiana. Purtroppo parliamo anche di una realtà profondamente colpita dalla crisi economica innescata dal Coronavirus. Il blocco totale delle attività si è fatto sentire in Italia e nel mondo intero, con perdita di fatturato per molte aziende. Ora, ci siamo avviati con molta cautela verso la Fase 2, quella che prova a far ripartire il Paese, tra nuove regole e precauzioni. Il pericolo è quello di avere una nuova e pesante ondata di contagi, che non possiamo assolutamente permetterci. Intanto, il Governo ha messo a disposizione dei fondi e degli aiuti economici destinati al turismo.

Inoltre, arriva anche il bonus vacanza, per incentivare le famiglie a trascorrere le proprie vacanze in Italia, cercando di far riavviare il settore. Ecco che anche in Romagna, sono aperte le selezioni per reclutare nuovo personale da assumere in questa nuova e particolare stagione turistica.

Lavorare in Romagna

La stagione estiva sta per avviarsi anche quest’ anno. Si tratterà di un’estate particolare, differente, sottoposta a nuove regole restrittive. Tuttavia, chi fosse interessato a lavorare per il periodo estivo, può incominciare a consultare le offerte di lavoro inserendo il proprio curriculum nella banca dati, completamente dedicata al lavoro nel settore turistico alberghiero. Si tratta di una banca dati a livello regionale attiva da ormai diversi anni sui siti dei Centri per l’impiego dell’Emilia Romagna. Un mezzo semplice, veloce ed immediato, che consente di guardare con attenzione alle tante offerte di lavoro stagionale.

Il servizio è completamente gratuito e ricopre varie località: Rimini, Riccione, Cattolica, Misano, Bellaria-Igea Marina, San Mauro, Savignano, Cesenatico, Gatteo, Cervia-Milano Marittima, Lidi Ferraresi, Lidi Ravennati. I Centri per l’impiego hanno caricato sui loro siti, dei tutorial per guidare passo passo i lavoratori nella ricerca delle offerte e nella candidatura ad esse.

Lavoro: come poter consultare le offerte di lavoro

In questo particolare periodo i Centri per l’impiego dell’Emilia Romagna, hanno pensato di caricare dei tutorial, per spiegare come fare a consultare le offerte di lavoro e come poter inviare la propria candidatura. Ad esempio, se siete interessati al lavoro stagionale a Rimini, basta andare sul sito del Centro per l’impiego di Rimini, scorrere nella pagina fino a che non trovate la dicitura “offerte lavoro stagionale”. Cliccando sopra, sarete indirizzati alla pagina della banca dati stagionale, con tutte le indicazioni ed informazioni utili. Qui è possibile cliccare su “offerte stagionali”, che vi indirizza alla pagina di ricerca. Potrete così avviare la ricerca, aggiungendo alcune informazioni, come la qualifica o mansione a cui siete interessati, il luogo di lavoro ecc. Una volta fatto questo, avviate la ricerca e si aprirà una lista di tutte le offerte di lavoro al momento disponibili. Cliccando sulle singole offerte di lavoro, potrete avere informazioni più dettagliate sul mestiere in questione.

Un altro modo per candidarsi è andare sul sito Euspert nella sezione delle offerte lavoro Turismo in Emilia Romagna e trovare quella che fa al caso proprio.

Come registrarsi e creare un account

Per registrarsi e creare un proprio account, bisogna prima di tutto andare sul sito dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia Romagna. Una volta qui, dovrete cliccare sulla dicitura “indicazioni per la prima registrazione nella banca dati stagionale”, dove si aprirà una pagine con delle informazioni utili da leggere per poi cliccare sul tasto “continua”. Leggete l’informativa sulla privacy, molto importante e poi incominciate ad inserire i vostri dati seguendo tutto l’iter indicato. In questo modo potrete caricare il vostro curriculum, che sarà consultato dai datori di lavoro alla ricerca di nuovo personale da assumere. Una volta creato il vostro account con user e password, potrete procedere inserendo il vostro curriculum sulla banca dati. Ricordiamo che accendendo alla vostra pagina e cliccando su “modifica”, potrete apportare aggiornamenti al vostro curriculum, rinnovando la sua scadenza ogni 15 giorni.

