Conad lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Conad cerca addetti vendita, capireparto e farmacisti e altre figure in varie zone d’Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Conad? Se state cercando un lavoro nel settore della gdo, Conad è alla ricerca di personale da inserire nei supermercati in varie zone d’Italia. Andiamo a conoscere quali sono le posizioni aperte, ma anche le opportunità di inserimento e come candidarsi alle offerte di lavoro Conad.

Conad, profilo aziendale

Conad, ovvero Consorzio Nazionale Dettaglianti, è la più ampia organizzazione in Italia di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio, leader nel canale dei supermercati. Sotto il profilo societario, è un consorzio che aggrega 7 grandi cooperative territoriali, le quali complessivamente associano 2.664 dettaglianti, dando vita a un originale modello distributivo fondato sulla figura del commerciante cooperatore.

Sul piano operativo, l’organizzazione si struttura su tre livelli:

i soci titolari dei punti vendita, associati in cooperativa le cooperative, che operano nelle diverse aree del Paese supportando gli imprenditori associati e coordinando l’attività commerciale a livello territoriale, con servizi amministrativi, commerciali, logistici e finanziari il Consorzio nazionale, che agisce da centrale di acquisto e servizi, con la responsabilità della pianificazione strategica, dell’attività di marketing e comunicazione per tutto il sistema, nonché della produzione, promozione e sviluppo della marca del distributore

Conad, come organizzazione, opera attraverso otto grandi gruppi cooperativi, centri di acquisto e di distribuzione:

Nordiconad

DAO

Conad Centro Nord

Commercianti Indipendenti Associati

Conad Del Tirreno

PAC 2000A

Conad Adriatico

Conad Sicilia

Lavorare in Conad

L’inserimento più tipico, diciamo, è quello nei supermercati, dove si ricoprono i ruoli classici del settore gdo – addetto vendita, cassiere, addetto reparti freschi, addetto logistica e magazzino, farmacista – che prevedono un lavoro dinamico e a contatto con la clientela.

Ma lavorare in Conad non significa solamente l’inserimento nei punti vendita ma anche nello staff di una delle sedi cooperative o per il Consorzio. Ecco quali sono le funzioni di sede:

amministrazione

commerciale

marketing e comunicazione

gestione e controllo dei processi distributivi

Conad lavora con noi, posizioni aperte

Al momento le posizioni aperte in Conad sono tutte all’interno dei supermercati. Ecco i profili ricercati in DAO:

Farmacista a Rovereto-Schio_Peschiera. La risorsa si occuperà di tutte le attività tipiche del negozio: accoglienza, consulenza e servizio al cliente; gestione della vendita; sistemazione delle merci e gestione magazzino. Requisiti richiesti: Laurea in Farmacia (o CTF), abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo; buona predisposizione al contratto con il pubblico; esperienza, anche breve, nella mansione; disponibilità su turni e nei giorni festivi.

Ecco i profili ricercati in Conad Centro Nord:

Impiegato amministrazione e contabilità – Brescia . Inserita presso la società del gruppo, con sede a Brescia e operante nel settore della consulenza contabile/amministrativa, la persona ricercata si occuperà in autonomia della gestione contabile di un pacchetto di punti vendita.

. Inserita presso la società del gruppo, con sede a Brescia e operante nel settore della consulenza contabile/amministrativa, la persona ricercata si occuperà in autonomia della gestione contabile di un pacchetto di punti vendita. Macellaio – Reggiolo (RE). La risorsa si occuperà prevalentemente dell’allestimento e riassortimento del banco, della preparazione di confezionati, del servizio di assistenza alla clientela e di vendita al banco.

La risorsa si occuperà prevalentemente dell’allestimento e riassortimento del banco, della preparazione di confezionati, del servizio di assistenza alla clientela e di vendita al banco. A ddetti vendita reparto pescheria – Reggiolo (RE) . Si richiedono: abilità nell’utilizzo di coltelli e affettatrici; minima conoscenza della materia prima; disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e nei weekend; dinamicità e passione per la vendita diretta; minima esperienza in mansioni analoghe.

. Si richiedono: abilità nell’utilizzo di coltelli e affettatrici; minima conoscenza della materia prima; disponibilità a lavorare su turni, nei festivi e nei weekend; dinamicità e passione per la vendita diretta; minima esperienza in mansioni analoghe. Tirocinio Addetto vendite – TOSCOLANO MADERNO (BS) . Il/la tirocinante verrà inserito/a presso il reparto generi vari del punto vendita e verrà formato/a sulle attività di gestione delle merci all’interno del punto vendita: ordini, rimanenze; scarti; organizzazione display espositivi; organizzazione espositiva merce in offerta; variazione prezzi.

. Il/la tirocinante verrà inserito/a presso il reparto generi vari del punto vendita e verrà formato/a sulle attività di gestione delle merci all’interno del punto vendita: ordini, rimanenze; scarti; organizzazione display espositivi; organizzazione espositiva merce in offerta; variazione prezzi. Capo reparto salumeria/Gastronomia – TOSCOLANO MADERNO (BS). La figura deve aver maturato almeno 2 anni di esperienza nel ruolo e dev’essere in grado di gestire il reparto contribuendo al raggiungimento degli obiettivi economici e di redditività; deve assicurare gli standard di servizio al Cliente; deve saper gestire le Risorse Umane in termini di organizzazione delle attività e di motivazione e sviluppo delle competenze dei collaboratori.

La figura deve aver maturato almeno 2 anni di esperienza nel ruolo e dev’essere in grado di gestire il reparto contribuendo al raggiungimento degli obiettivi economici e di redditività; deve assicurare gli standard di servizio al Cliente; deve saper gestire le Risorse Umane in termini di organizzazione delle attività e di motivazione e sviluppo delle competenze dei collaboratori. Addetti vendita – TURBIGO (MI). Si ricercano queste figure che abbiano esperienza nei reparti di Salumeria/Gastronomia e Ortofrutta.

Conad lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le posizioni aperte collegarsi alla pagina web aziendale di Conad, alla sezione Lavora con noi. Per candidarsi, registrarsi al sito compilando il form di candidatura con i dati richiesti in ambito anagrafica, istruzione, esperienze lavorative, esperienze di vendita, aspettative. Infine, allegare il proprio curriculum vitae e la foto, che consigliamo sempre di aggiungere.