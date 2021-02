Iper lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Iper lavora con noi, le posizioni aperte e come candidarsi nei supermercati e negli uffici in tutta Italia

State cercando un lavoro nel settore della gdo? Gli ipermercati Iper selezionano periodicamente personale con varie mansioni da inserire nei propri punti vendita in tutta Italia e negli uffici. Andiamo a vedere quali sono le figure attualmente ricercate, le informazioni sull’azienda e come candidarsi alle offerte di lavoro Iper.

Iper, profilo aziendale

Iper è un marchio facente parte del Gruppo Finiper, azienda che opera prevalentemente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Oltre agli ipermercati con l’insegna Iper, La grande i, ne fanno parte anche i supermercati UNES e attività immobiliari. L’attività nasce nel 1974 con Marco Brunelli che inaugura primo ipermercato italiano a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia e, nel 1985, apre a Cremona il primo centro commerciale italiano. Dopo 40anni di successi ed espansioni, Brunelli è ancora a capo dell’azienda, che dirige con successo.

Gli ipermercati a insegna Iper, La grande i sono presenti in 7 regioni italiane del Centro – Nord Italia con 27 punti vendita, che si contraddistinguono per l’elevata qualità dei prodotti freschi, il vasto assortimento alimentare e non, oltre all’estrema cura delle aree di vendita.

Formazione in Iper

Gli operatori addetti al settore alimentare seguono periodicamente, o all’ingresso in azienda, dei corsi di formazione e aggiornamento per imparare, per migliorare le competenze tecniche, trasmettere informazione e creare cultura alimentare.

Questi sono solo alcuni degli obiettivi della Scuola dei Mestieri di Iper, che accoglie gli allievi con vere aule, complete di banchi e lavagne, ma anche di tutte le attrezzature necessarie per partecipare ai corsi di formazione teorica, per comprendere i processi produttivi, conoscere le materie prime e costruire professionalità concrete. In questo modo si imparano i mestieri della tradizione: panettiere, pizzaiolo, agronomo, macellaio, pescivendolo, gastronomo, e molti altri.

La formazione prevede circa 5.000 ore e coinvolge quasi 900 “allievi” ogni anno. Seguono corsi di aggiornamento e imparano il “mestiere” guidati dai più esperti, insieme ai preziosi suggerimenti di “personalità” del mondo food su come:

modellare l’impasto di un croissant

distinguere un prosciutto crudo dal suo profumo

creare un panettone con le proprie mani e aspettare di poterlo sfornare

riconoscere il taglio delle carni

la gestione dell’esposizione in “movimento”

garantire il rispetto delle normative

effettuare ordini e analizzare risultati

Iper lavora con noi, posizioni aperte

Andiamo a vedere quali sono le posizioni aperte sia nei supermercati che negli uffici delle sedi Iper.

Acquisti

Junior Buyer Libero Servizio

Assistente Buyer Non Food

Junior Buyer Profumeria

Vendita

Addetto Vendita reparto Scatolame

Addetto Vendita Pet Food

Fiorista/Specialista Fiori e Piante

ICT e Sistemi informativi

IT Junior Program Manager

GRADIT – IT GRADUATE PROGRAM

Marketing

JUNIOR BUSINESS & SHOPPER ANALYST

AREA CATEGORY/SHOPPER ANALYST

Digital Graphic Designer

Customer Experience Expert

Brand Content Expert

Qualità

Addetto Assicurazione/Controllo Qualità Ittico – Ortofin Srl

Responsabile di Settore / Reparto

Capo Reparto Salumi e Formaggi

Capo Reparto Ortofrutta

Capo Reparto Macelleria

Capo Reparto Ortofrutta

Risorse Umane

HR internship – Training & Development

Sicurezza

Addetti Sicurezza/Vigilanza

Specialista Food ( Produzione e Trasformazione prodotto fresco)

Panettiere / Addetto Specialista Panetteria – Full Time

NUOVO PROGETTO IPER ROZZANO – Addetti Rosticceria

NUOVO PROGETTO IPER ROZZANO – Baristi / Addetti Caffetteria

NUOVO PROGETTO IPER ROZZANO – Addetti di Cucina/Aiuto Cuoco

Pizzaiolo / Addetto Specialista Pizzeria

NUOVO PROGETTO IPER area Milano Nord-Ovest – Cuoco/Specialista Food/Baristi

NUOVO PROGETTO IPER area Milano Nord-Ovest – Sommelier/Bartender

Panettiere

Specialista Salumi e Formaggi

Addetto / Specialista Pescheria

Processo di selezione in Iper

Vi siete candidati ad una offerta di lavoro in Iper e il vostro profilo è risultato di loro interesse. Ora cosa succede? ecco le varie fasi del processo di selezione del personale in Iper:

ricezione di una mail di convocazione per sostenere un primo colloquio conoscitivo in aziendal

partecipazione ad un assessment di gruppo: conoscenza più approfondita del candidato e valutazione delle sue soft skills.

secondo colloquio individuale: da effettuare con le Risorse Umane e un Responsabile di Funzione

proposta di inserimento nel team!

Come candidarsi in Iper

Per consultare nel dettaglio tutte le offerte di lavoro Iper vi rimandiamo alla pagina web aziendale Iper lavora con Noi. Per candidarsi, effettuare la registrazione compilando il form richiesto con i dati anagrafici, esperienze professionali, studi, competenze linguistiche e disponibilità lavorative. Allegare infine il curriculum vitae e la foto.