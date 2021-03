Eurospin lavora con noi, posizioni aperte supermercati e sede

Eurospin cerca macellai, gastronomi e addetti vendita. Numerose anche le ricerche in corso negli uffici / sedi dell’azienda nel veronese e nei centri logistici. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Eurospin, la spesa intelligente! Questo slogan lo hai sicuramente già sentito in tv o, molto più probabilmente, letto su uno dei tanti volantini di supermercati che ti sarà arrivato a casa. Uno slogan del tutto legittimo e veritiero, dato che il marchio Eurospin, famosa catena di negozi discount, è inserito nella classifica dei supermercati più convenienti in Italia! Non male come primato, no? E allora perché non provare a dare uno sguardo alle opportunità di lavoro che offre? I supermercati Eurospin si trovano su tutto il territorio italiano e non ti sarà quindi difficile trovarne uno vicino casa. Sono periodicamente alla ricerca di personale da inserire nei vari reparti, e aprono spesso nuovi punti vendita. Per un lavoro a Verona, invece, puoi consultare le posizioni aperte nella loro sede di San Martino Buon Albergo. Di seguito ti segnaliamo quali sono le offerte di lavoro disponibili e le informazioni su come candidarsi ad un ruolo in una delle realtà leader della grande distribuzione italiana.

Profilo aziendale di Eurospin

Eurospin è il più grande discount italiano con oltre 1.000 punti vendita in Italia e Slovenia. E’ una delle poche realtà economiche, nel settore distributivo, in continua espansione che mira a una rete di punti vendita sempre più capillare sul territorio. Nel 2013 il gruppo ha festeggiato i 20 anni di attività e successi: Eurospin è leader nel settore per numero di punti vendita, fatturato e numero clienti, e lavora quotidianamente per rafforzare il suo primato in Italia e diventare una delle realtà più significative in Europa, mantenendo costantemente prezzi bassi con prodotti di qualità.

Eurospin nasce nel 1993 da un gruppo di soci con una lunga esperienza nel settore della grande distribuzione come la risposta italiana alla crescente necessità di risparmio dei consumatori. Ha saputo adattare il format discount alle esigenze di prodotti di qualità nel rispetto del gusto e della tradizione. La formula si è rivelata vincente, per questo Eurospin è diventata una insegna di riferimento non solo per i clienti, ma anche per chi cerca un progetto imprenditoriale di successo. Negli anni, la rete dei punti vendita si è estesa a tutta Italia e alla vicina Slovenia. Eurospin Italia Spa dal 1993, anno della sua fondazione, è la capogruppo con funzioni di holding e gestisce le attività strategiche di acquisto, assicurazione qualità, ricerca e sviluppo, logistica, marketing, risorse umane e formazione, merchandising, controllo di gestione, elaborazione dati, progettazione, espansione.

Lavorare in Eurospin

Eurospin è un’azienda in continua evoluzione ed è per questo che richiede sempre l’inserimento di nuove risorse umane per ogni livello e mansione nei punti vendita, nei depositi di distribuzione e negli uffici della sede. La selezione per i punti vendita si svolge mediante colloqui individuali approfonditi, realizzati dalla rete vendita e con il supporto della Direzione del Personale. Dinamicità, flessibilità, professionalità e voglia di crescere sono le principali caratteristiche richieste ai candidati, mentre volontà, costanza e impegno sono i fattori vincenti per intraprendere una veloce ascesa professionale considerato che l’azienda privilegia un percorso di carriera interno. Il candidato ideale deve quindi possedere un forte spirito d’iniziativa, una spiccata capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e una predisposizione naturale al lavoro in team.

La formazione

Ogni dipendente Eurospin riceve, oltre ad un accurato e dettagliato affiancamento sul campo, una formazione di base standard sulle norme giuridico istituzionali aziendali, sulle norme di sicurezza 81/08, sulle norme igienico sanitarie e una formazione commerciale volta a motivare i dipendenti nel contatto quotidiano con il cliente. La formazione è prevista non solo per i neo assunti, ma per tutti i dipendenti, diversificata a seconda della mansione che si ricopre in azienda.

Un particolare programma è dedicato a coloro che vogliono diventare professionisti del settore distributivo, specializzati in ambito Gastronomia e Macelleria. All’interno della “Scuola dei Mestieri EuroSpin” si possono seguire dei percorsi professionali che prevedono un periodo di formazione on the job all’interno del “Punto Vendita Scuola”, attraverso l’affiancamento e il tutoraggio dei capi settori merceologici (gli “Esperti di Mestiere”). Inoltre saranno presenti giornate di formazione in aula, dove si potrà approfondire la conoscenza relativa alla teoria e alle specificità merceologiche. Al termine del percorso, è previsto l’inserimento delle risorse all’interno dei negozi.

Offerte di lavoro nei supermercati

Attualmente Eurospin ricercare personale per i punti vendita in tutta Italia. Tra i requisiti generali comuni a tutte le posizioni, l’azienda segnala la residenza nelle zone limitrofe ai punti vendita interessati dalla ricerca e l’essere automuniti, esperienza nel settore, massima serietà e disponibilità, predisposizione ai rapporti interpersonali.

Ecco le figure più ricercate:

Macellai – Addetti al banco : si occupano del taglio della carne e della completa gestione del banco vendita. E’ richiesta un’ottima conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche.

: si occupano del taglio della carne e della completa gestione del banco vendita. E’ richiesta un’ottima conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche. Gastronomi – Addetti al banco gastronomia : sono responsabili del servizio alla clientela, attraverso la preparazione e il taglio degli alimenti, l’allestimento dei banchi freschi, salumi e formaggi il corretto utilizzo delle attrezzature.

: sono responsabili del servizio alla clientela, attraverso la preparazione e il taglio degli alimenti, l’allestimento dei banchi freschi, salumi e formaggi il corretto utilizzo delle attrezzature. Addetti alla vendita : le risorse si occuperanno elle attività “classiche” di un punto vendita gdo, ovvero assistenza alla clientela, attività di cassa, sistemazione della merce negli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico, ecc.

: le risorse si occuperanno elle attività “classiche” di un punto vendita gdo, ovvero assistenza alla clientela, attività di cassa, sistemazione della merce negli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico, ecc. Barista : si occupa di assistenza alla clientela, attività di cassa, attività bar e della corretta tenuta del layout merceologico.

: si occupa di assistenza alla clientela, attività di cassa, attività bar e della corretta tenuta del layout merceologico. Assistente di Filiale : figura che garantisce la corretta gestione del punto vendita e il raggiungimento degli obiettivi commerciali. E’ quindi responsabile della gestione del personale presente all’interno del punto vendita, sia in termini di programmazione di orario che di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per candidarsi è richiesta esperienza di almeno 5 anni nel ruolo maturata all’interno della GDO.

: figura che garantisce la corretta gestione del punto vendita e il raggiungimento degli obiettivi commerciali. E’ quindi responsabile della gestione del personale presente all’interno del punto vendita, sia in termini di programmazione di orario che di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per candidarsi è richiesta esperienza di almeno 5 anni nel ruolo maturata all’interno della GDO. Vice Assistente di Filiale: figura che garantisce la corretta gestione del punto vendita e il raggiungimento degli obiettivi commerciali. E’ quindi di supporto al responsabile per la gestione del personale presente all’interno del punto vendita, sia in termini di programmazione di orario che di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per candidarsi è richiesta esperienza di almeno 5 anni nel ruolo maturata all’interno della GDO.

Per queste figure ci sono posizioni aperte nei supermercati in tutta Italia.

Offerte di lavoro negli uffici

Molto numerose, ad oggi, le posizioni aperte in sede e nei vari uffici Eurospin, ecco alcune delle posizioni aperte:

CAPO SETTORE MERCEOLOGICO MACELLERIA – ABRUZZO e MOLISE

INGEGNERE di PROCESSO – Verona

DISEGNATORE con ottima conoscenza AUTOCAD – Verona

IMPIEGATO/A UFFICIO – CATEGORIE PROTETTE – Verona

CAPO SETTORE MERCEOLOGICO ORTOFRUTTA – Lazio

IT LOGISTIC SPECIALIST AS400 – Verona

ESPANSIONISTA – Napoli

ADDETTO/A BOOKING AREA VIAGGI – Verona

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE/JUNIOR PAYROLL – Verona

BUSINESS ANALYST FOOD – Verona

IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO E SVILUPPO – Verona

TECNICO DI CANTIERE – Genova

IMPIEGATO CONTROLLO DI GESTIONE – Verona

HR RETAIL RECRUITER SPECIALIST – Verona

LAUREATI IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – Verona

Opinioni sul lavoro in Eurospin

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Eurospin:

Clara F., ex dipendente nel ruolo di Addetta alle Vendite/Cassiera definisce così la sua esperienza di 5 anni in Eurospin “Bella e formativa”. Prosegue: “Una tipica giornata di lavoro in Eurospin è faticosa ma allo stesso tempo soddisfacente. Ho imparato fin da subito ad usare il registratore di cassa e a rifornire gli scaffali con la merce mancante. I miei colleghi sono stati molto disponibili, c’era molto spirito di squadra e ci aiutavamo molto. La parte più difficile di questo lavoro è munirsi di pazienza e resistere allo stress. La parte più piacevole, lavorare in un ambiente dinamico e stare a contatto con il pubblico”.

Viviana S., attuale dipendente nel ruolo di Addetta vendita nel reparto Ortofrutta, parla di “Azienda solida, buon ambiente di lavoro”. Dice: “Come azienda è solida e garantisce lavoro a parecchie persone e pagamenti sempre puntuali. Può essere fatico, a volte, ma si lavora bene, pause “caffè” garantite!”.

“Ambiente di lavoro dinamico e piacevole”. Così Milena V., ex dipendente Eurospin nel ruolo di addetta vendita, definisce la sua esperienza. Parla di: “Ottima retribuzione, collaborazione tra i colleghi, si imparano metodologie di lavoro nuove e stimolanti, direttori e ispettori sempre presenti ad aiutarti. Possibilità di crescita personale”.

Come candidarsi in Eurospin

Per candidarti ad una delle posizioni aperte sopra elencate, consulta la pagina Eurospin dedicata alla sezione “lavora con noi”. Il portale non mostra immediatamente tutti gli annunci di lavoro ma è necessario selezionare le categorie disponibili, in questo caso Punti vendita, e la provincia di interesse. Compariranno così le posizioni aperte, dove presenti. E’ poi necessario compilare un form di candidatura: la prima parte richiede i dati personali, si passa poi alla sezione esperienze lavorative (richieste l’ultima e la penultima), lingue conosciute e livello (tra inglese, spagnolo, sloveno, francese e tedesco), richiesta la sede di lavoro desiderata e, infine, devi allegare il tuo curriculum vitae in uno di questi formati: txt (File di testo) .doc (Microsoft Word 97/2003).docx (Microsoft Word 2007).pdf (Adobe Acrobat). Al contrario, per candidarti spontaneamente come addetto alle vendite, commesso di reparto, assistente e vice assistente di filiale di punti vendita per i quali non ci sono ricerche di personale in corso l’azienda ti invita a portare il cv direttamente al punto vendita di interesse.

Colloquio Eurospin

Le selezioni per lavorare in Eurospin sono articolate in diverse fasi, che variano a seconda dei profili, delle mansioni e dell’esperienza del candidato. Per lavorare nei punti vendita, generalmente i candidati vengono selezionati sulla base di colloqui di lavoro individuali, che potranno svolgersi con il supporto della Direzione del Personale.

