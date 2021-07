FAO SCHWARZ apre a Milano: posizioni aperte e come candidarsi con Orienta

Se stai cercando lavoro come addetto vendita e dimostratore di giocattoli, l’Agenzia per il Lavoro Orienta Spa è alla ricerca di queste figure professionali da inserire nello storico negozio di giocattoli americano Fao Schwarz che aprirà prossimamente a Milano. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Orienta

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale. Orienta, grazie alla rete Eurotemps, è anche presente in tutta Europa per offrire servizi HR attraverso un network a livello internazionale.

FAO SCHWARZ apre a Milano: posizioni aperte e come candidarsi

Orienta S.p.A. ricerca per Prénatal Retail Group S.p.A. il Team di Addetti alla Vendita e Dimostratori di giocattoli che aprirà in Italia il Flagship Store FAO SCHWARZ. Nel cuore di Milano sorgerà il primo Store di 650 mq disposto su 3 piani: immaginazione, meraviglia e scoperta progettati per riprodurre la magia dei giocattoli. Qualità ed innovazione di prodotto, uniti a esperienze interattive ed a un servizio al Cliente eccellente: i giocattoli prendono vita per regalare emozioni indimenticabili ai bambini di tutte le età nel negozio di giocattoli più esperienziale del mondo. Vediamo tutti i dettagli.

Addetti alla vendita

Si ricercano persone entusiaste di lavorare per un progetto ambizioso ed esclusivo, coinvolgenti, carismatiche e che amino i giocattoli. Il candidato ideale possiede tali requisiti:

Spiccato orientamento al Cliente

Doti di iniziativa e proattività

Forte adattabilità e flessibilità

Orientamento al risultato

Elevata capacità di Team Working

Saper recitare, cantare o ballare, verrà considerato un plus. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

Link per candidarsi: Addetti Vendita

Corso di formazione professionalizzante per addetti alla vendita

La risorsa sarà coinvolta in un programma formativo di corsi di aggiornamento sui prodotti e sulle tecniche di vendita finalizzato ad implementare le proprie competenze professionali. Il corso di formazione professionalizzante si svolgerà a Milano, dal 26 al 30 Luglio, è previsto inoltre un secondo corso di formazione dal 13 al 17 Settembre.

Il corso sarà della durata di 5 giorni (per un totale di 36h) così suddivise:

Lunedì 11:00-18:00

Martedì, mercoledì e giovedì 9:00-18:00

Venerdì 09:00-13:00

Artisti e dimostratori di giocattoli

Si ricercano appassionati ed entusiasti perfomer per unirsi al team di dimostratori di giocattoli che avranno la possibilità di raggiungere e sviluppare le tue proprie doti nella vendita, nello spettacolo, nell’intrattenimento.

Responsabilità del Performer:

Creare una atmosfera divertente, coinvolgente e dinamica nello store mostrando le caratteristiche e le potenzialità dei giocattoli

Raggiungere gli obiettivi di vendita interagendo con i clienti in maniera divertente e giocosa

Requisiti:

Carismatico, ambizioso, divertente

Spiccato orientamento al Cliente

Doti di iniziativa e proattività

Forte adattabilità e flessibilità

Ottime doti comunicative

Abilità artistiche

È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Si offre un contratto PART TIME.

Link per candidarsi: Artisti e dimostratori di giocattoli

Se desideri lavorare in una realtà che vanta oltre 160 anni di storia e riconosciuta a livello globale come unica nel settore dei giochi questa è l’opportunità che fa per te.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro