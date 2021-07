Lavoro: nuove assunzioni Ferrero, Barilla ed Enel. Posizioni aperte e come candidarsi

Arrivano interessanti offerte di lavoro con Ferrero, Barilla ed Enel. Si ricercano sia laureati che diplomati da inserire nelle varie sedi italiane. Ecco quali sono le posizioni aperte e come candidarsi ad esse.

Nuove offerte di lavoro

Ci sono nuove offerte di lavoro in Italia. Assunzioni di personale sia laureato che diplomato arrivano da tre eccellenti realtà professionali: Ferrero, Barilla ed Enel. Diventare parte dello staff di lavoro di tali Gruppi significa investire al meglio nel proprio futuro professionale, con la concreta possibilità di fare carriera ed esperienze lavorative anche all’estero. Si ricercano diverse figure da impiegare negli stabilimenti italiani. Periodicamente queste aziende pubblicano sui loro siti tutte le opportunità di lavoro, oltre a sezioni dove poter inviare auto-candidature in vista delle future assunzioni.

Ferrero: posizioni aperte e come candidarsi

Il Gruppo Ferrero è uno dei più famosi ed affermati. Essendo una multinazionale, possiede diverse sedi operative anche all’estero. Sono tante le offerte di lavoro che periodicamente sono pubblicate sul sito del Gruppo, nella sezione Ferrero Careers, Lavora con noi. Qui è possibile consultare attentamente tutte le offerte e candidarsi ad esse. Attualmente ci sono posizioni aperte nelle sedi di: Alba, S. Angelo dei Lombardi, Pozzuolo Martesana, Balvano, Potenza. Sul sito del Gruppo è possibile visualizzarle tutte le offerte e candidarsi ad esse.

Posizioni aperte sede di Alba

Le attuali offerte di lavoro per la sede Ferrero di Alba in Piemonte sono le seguenti:

Manutentore Meccanico ed Elettronico;

Operai di stabilimento;

Shift Operative Leader;

Consumer Shopper Understanding Specialist ;

Server and Storage Specialist;

Procurement Category Manager;

Asset&MRO portfolio and Masterdata Specialist;

Technical Patent Office Specialist;

Product integrity recipes specialist;

Brand Manager;

Master Data Architect Operations;

Legal Counsel;

R&D RM Milk & Eggs Manager;

Primary Packaging Manager;

Chemical Laboratory Analyst;

Responsabile di Turno di Manutenzione;

General Ledger;

candidati per internship (stage) in Accounting.

Trade&Shopper Marketing Specialist;

Posizioni aperte a S.Angelo dei Lombardi

Per la sede situata a S.Angelo dei Lombardi (Avellino) la Ferrero è alla ricerca delle seguenti figure professionali:

Addetti manutenzione Elettronica;

Operai di stabilimento,

Shift Operative Leader.

Posizioni aperte a Pozzuolo Martesana, Lombardia

Addetto Utilities;

Shift Operative Leader;

Tecnico Manutentore Elettronico;

Maintenance Op Team Responsible (RMT);

Addetto Magazzino Automatico;

Operai di stabilimento;

Manutentori meccanici.

Sede di Balvano in Basilicata

Industrial Supply Chain: Shift Warehouse Leader;

Junior Industrial Controller;

Junior Process Technology;

Operai di fabbrica.

La sede di Potenza ricerca: Addetto alla manutenzione elettrica.



Lavoro con Barilla: posizioni aperte

Il Gruppo Barilla è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team di lavoro. Attualmente si cercano profili specializzati nelle varie sedi. Per la precisione occorrono:

Sede di Parma : IT Security Plants Professional: Cybersecurity Regional Professional; Customer Service Analyst; Capoturno / Shift Leader; Cyber Security Professional; Mechanical Project Engineer e Automation Project Engineer;

: IT Security Plants Professional: Cybersecurity Regional Professional; Customer Service Analyst; Capoturno / Shift Leader; Cyber Security Professional; Mechanical Project Engineer e Automation Project Engineer; Sede di Novara : Process Improvement Line Leader;

: Process Improvement Line Leader; Cremona: Process Improvement Line Leader.

Per candidarsi bisogna andare sul sito del Gruppo nella sezione “Lavora con Noi”.

Lavoro con Enel: posizioni aperte

Il Gruppo Enel è alla ricerca di Neolaureati/Laureandi con Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale ed Economia. Questi verranno inseriti all’interno del team di lavoro attraverso stage e tirocini. Ed ancora, sono state pubblicate tre offerte di lavoro per figure professionali particolarmente specializzate: Global Project Leader; Asset Operation Manager; PV/EI TECHNICAL Leader. Le assunzioni in questione saranno con contratto a tempo indeterminato nelle sedi di Roma. Per candidarsi basta consultare il sito del Gruppo nella sezione “Lavora con Noi” ed inviare la propria candidatura alle posizioni aperte. Altra alternativa è quella di inoltrare una candidatura spontanea in vista di future assunzioni.

