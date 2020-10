Formazione e sport. Binomio indissolubile

Lo sport risulta di assoluta rilevanza per il sistema Italia. Ecco perché diventa priorità, nel 2020, pensare ad una crescente professionalizzazione di chi eroga sport e di chi lo insegna.

Oggi più che mai, con una crescita esponenziale dell’offerta sportiva, la formazione aiuta gli operatori del mondo sportivo a migliorare la qualità dei propri servizi e quindi a garantirsi una fetta più o meno ampia di mercato. Lo sport rappresenta l’ 1,7 % del PIL del paese Italia. Lo sport è un’industria, un contenitore socio-economico, di assoluta rilevanza per il sistema Italia. Ecco perché diventa priorità, nel 2020, pensare ad una crescente professionalizzazione di chi eroga sport e di chi lo insegna.

L’importanza delle scuole di formazione

L’ improvvisazione nella pratica sportiva rischia di provocare gravi danni specialmente a livello dilettantistico e amatoriale dove, la carenza di qualità, può annidarsi e generare problemi. Proprio per professionalizzare istruttori e docenti sportivi esistono scuole che, nei più disparati settori, fanno formazione. ASI FITNESS ACADEMY è una di queste.

Intervista ad Alessio Tragni, titolare della ASI FITNESS ACADEMY

Scuola di formazione per salute e fitness nasce a Roma nel 2015, Titolare il giovanissimo personal trainer Alessio Tragni.

Come e quando nasca la vostra Academy?

La nostra academy, come idea, nasce circa quattro anni fa poi, è diventata operativa nel 2015. Sono cinque anni che siamo attivi. Nasce perché gran parte delle strutture che fanno attività formativa in ambito sportivo lo fanno in maniera teorica e spesso fine a se stessa. Il nostro progetto mette in contatto gli appassionati del settore con la realtà vera e propria del mondo del lavoro. Inseriamo, alla fine dei nostri Corsi, dei tirocini direttamente dentro ai centri fitness e alle strutture sportive. Questo consente agli studenti di interfacciarsi direttamente con quello che sarà il loro mondo del lavoro e in più da l’opportunità ai titolari delle strutture che operano in ambito sportivo di poter attingere, dai nostri corsi, per la selezione di istruttori di sala, personal trainer e docenti. Un vivaio in continua crescita ed evoluzione basato su alta professionalità e competenza.

Perché avete deciso di investire in formazione per lo sport?

Perché ci siamo resi conto, nel tempo, che tanti operatori del mondo dello sport hanno solo delle conoscenze base e spesso molto teoriche e poco pratiche. Il mondo dello sport deve cominciare a puntare su competenza, qualità e professionalità . Noi abbiamo selezionato un corpo docenti all’altezza della sfida e siamo certi che perseguendo su questa strada, con un atteggiamento volto sempre al miglioramento e alla crescita, raccoglieremo dei frutti.

Quali le figure più richieste dal mercato del lavoro? Quali le strutture in cui vengono maggiormente impiegati?

I personal trainer (PT) sono indubbiamente i più richiesti oggi. Questi hanno una conoscenza e delle skills multilaterali. Sono in grado di fare un po’ tutto ed hanno una capacità comunicativa molto forte. Riescono a proporre il loro servizio adattandolo al cliente che hanno davanti. Può succedere infatti che si debba lavorare con un cliente young oppure senior o un atleta professionista o la sig.ra Maria che magari ha solo l’esigenza di muoversi un po’ per stare meglio o addirittura frequentare un centro sportivo per creare occasioni di contatto e svago. Questo fa si che tale figura risulti complessa da formare ma indubbiamente utile all’interno di un qualsiasi contesto sportivo.

Molto richiesti sono anche gli operatori sportivi specializzati in una particolare disciplina. Per fare un esempio l’Istruttore di Funzionale è tra i più ricercati, da ormai una decina di anni, nel mondo del fitness, oppure l’Istruttore di Posturale. Altra nicchia che sta tornando in auge è quella dell’autentico body- bulding. Le strutture in cui vengono maggiormente impiegati sono i grandi centri fitness le catene del mondo del fitness che, con la nuova crisi dovuta alla diffussione di COVID-19, sono anche quelle che hanno saputo resistere meglio allo scossone economico e i piccoli centri di personal trainer o addirittura il lavoro “Home for Home” o casa per casa svolto dal personal trainer.

Di recente, anche per questioni legate alla diffusione di COVID-19, avete puntato sulle lezioni on- line per i vostri corsi. Pregi e difetti.

La scelta dello svolgimento dei corsi on-line era già in cantiere da tempo e la pandemia ci ha dato solo l’occasione giusta per spingere il piede sull’accelleratore ed iniziare. Dopo tutto, se l’Università di Cambridge, una delle Università più prestigiose al Mondo ha già dichiarato che anche per tutto il 2020 e non solo le lezioni verranno svolte tutte on-line vorrà pur dire qualcosa. Tutto il mondo si sta orientando su questo nuovo stile di lavoro e formazione e, a nostro avviso, il mondo sportivo non poteva di certo essere da meno. Il pregio maggiore è la capacità di raggiungere chiunque ed ovunque. L’azzeramento dei costi di trasporto e la comodità di seguire il corso direttamente da casa o in ufficio. Il difetto è legato all’impossibilità di svolgere prove pratiche in presenza e dover sostituire le stesse con immagini per quanto più possibile esplicative. E’ un metodo, quello dello streaming e dell’ on-line, che condizionerà la vita di tutti noi per i prossimi anni e non si tornerà indietro per cui è bene puntare sui pregi e ridurre il più possibile i difetti.

Quale consiglio per chi volesse diventare imprenditore nel mondo dello sport.

Chi vuole investire in questo mondo innanzitutto deve amarlo. Negli anni settanta o ottanta anche chi aveva solo del capitale ed intendeva investire in un centro fitness riusciva bene a realizzarsi e riusciva a creare strutture altamente competitive. Oggi non è più così. Adesso è necessario capire bene dove posizionarsi e come posizionarsi. A che mercato fare riferimento, se grande o di nicchia. Insomma il mio consiglio è quello di capire bene chi sei, cosa vuoi fare, dove vuoi arrivare e come vuoi arrivarci. Se dopo aver trovato risposte a queste domande ritieni ancora che sia la strada giusta da percorrere allora è il mondo dello sport e del fitness è quello giusto per te. Consapevole delle difficoltà ma sempre con determinazione e professionalità il successo non tarderà ad arrivare.