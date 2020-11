Forum Risorse Umane 2020: il successo della dodicesima edizione

Si è conclusa con successo la dodicesima edizione del Forum Risorse Umane 2020, l’appuntamento completamente dedicato ai temi del lavoro e del People Management. Quest’anno, a causa della pandemia, l’evento si è tenuto in straming live grazie alle nuove tecnologie digitali. Ecco i temi che sono stati affrontati nel corso delle tre giornate in calendario.

Forum Risorse Umane 2020

La dodicesima edizione del Forum Risorse Umane 2020 si è conclusa con un grande ed evidente successo. Si tratta di un appuntamento italiano che affronta le tematiche del lavoro e del People Management. Questa è stata un’edizione particolare, in quanto si è tenuta in straming live, a causa della pandemia da coronavirus. Tanti i partecipanti ed interessanti gli argomenti trattai nel corso delle tre giornate in calendario. In particolare, il 17 novembre è stato trattato il tema “Training &Recruiting”, il 18 novembre è stata la volta del “Welfare & Wellbeing Day” ed il 19 novembre del “Digital & Innovation Day”.

Forum Risorse Umane: Training &Recruiting Day

Uno degli argomenti accuratamente trattato nel corso del Forum Risorse Umane 2020 è stato quello della selezione del personale e della formazione. Si tratta di due realtà che nel corso degli ultimi anni hanno affrontato cambiamenti rilevanti, adattandosi sempre di più al digitale e alla digital accelaration. Oggi si sperimentano e si mettono in atto nuove modalità di selezione del personale e di formazione, sempre più connesse alla tecnologia, allo smart ed al digitale. I colloqui e le modalità di selezione online hanno semplificato tutto il processo. Le skills connesse al mondo digitale contribuiscono a rendere molto più agile il lavoro, facendo spazio a nuovi ed interessanti scenari, in cui le persone si confermano la parte centrale del processo. Così si sviluppano nuovi paradigmi di people engagement ed anche il self empowerment diventa un valore ed una ricchezza sempre più importante per le aziende e per la formazione stessa.

I valori e la cultura d’impresa e quelli del singolo individuo hanno rappresentato un importante punto di riferimento nel cambiamento e nel processo di trasformazione digitale. La formazione punta sulle competenze del singolo individuo, ma anche sul digitale ed intelligenza artificiale, che fanno emergere le potenzialità dei singoli individui.

Il Welfare &Wellbeing Day

Il Festival Risorse Umane 2020 ha affrontato anche il tema dell’evoluzione e cambio di paradigma che sta interessando il mondo del lavoro. Il benessere ed il senso di appartenenza ad una realtà aziendale migliora le prestazioni lavorative. Studi recenti hanno dimostrato come il rendimento di un dipendente migliora nel momento in cui questo si sente realmente parte di un progetto e di una missione comune. I bisogni e le esigenze dei dipendenti sono diventati fattori di notevole importanza per le aziende, grazie anche alla tecnologia si perfeziona il wellbeing dei lavoratori. Altro importante fattore è la vicinanza dei manager ai propri dipendenti, in un’ottica di organizzazione aziendale più aperta, flessibile e fatta di fiducia reciproca. Inoltre, bisogna puntare sempre di più al tema dell’inclusività con processi capaci di far sentire il dipendente unico e con valori che possono arricchire l’azienda stessa. Per fare questo si sono studiati nuovi percorsi e strategie di grande efficacia come, ad esempio, il corso online organizzato dalla Bianco Lavoro Academy “Il Manager dello Smart Working e del Remote Working”.

Forum Risorse Umane e Digital Innovation

Al Forum Risorse Umane non poteva certo mancare il tema della Digital Innovation, affrontato proprio durante l’ultima giornata dell’evento. La sfida è quella di investire nell’innovazione, digitalizzazione e tecnologie per trasformare le varie crisi in vere e proprie opportunità. Bisogna guardare oltre partendo da quello che oggi si ha a disposizione, anche con il supporto delle nuove tecnologie digitali. Ad ancora, puntare al futuro in chiave di tecnologia ma anche indirizzarsi ad un cambiamento normativo, interno ed esterno alle aziende. Inoltre, anche il diritto alla formazione e l’accessibilità di tutti agli strumenti tecnologici possono garantire una crescita non solo aziendale ma anche personale. Tante le sfide da dover sostenere con ottimismo e grinta, il tutto con l’appoggio del digitale.

Il successo di questa edizione

Questa edizione del Festival Risorse Umane ha avuto un grandissimo successo, nonostante si sia tenuta completamente online. Oltre 30 ore di di Streaming Live, Speech ed anche Tavoli di confronto; più di 230 Speaker Direttori HR, Professionisti ed Opinion Leader; 37 Partner e più di 3 mila partecipanti in 42 sessioni. Un appuntamento che continua a confermarsi tra i più importanti e rilevanti nello scenario del lavoro e del mondo imprenditoriale, che punta a far conoscere una realtà in continua evoluzione. Per chi fosse interessato è possibile trovare online le sessioni complete del Forum.