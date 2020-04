Franchising online gratuito: il progetto di Greeneria e Letsell

Un nuovo interessante progetto Greeneria e Letsell di franchising online gratuito, per consentire ai tanti costretti alla quarantena di avventurarsi in una nuova esperienza professionale direttamente da casa

In tempi di emergenza sanitaria da Coronavirus, anche il mondo del lavoro si è dovuto adattare alle nuove disposizioni del Governo. Più lavoro da remoto e meno spostamenti sul territorio nazionale. Arriva così il progetto Greeneria e Letsell, di un franchising online totalmente gratuito, a cui può accedere anche chi non ha esperienza. Unico requisito, sono le conoscenze base, la passione e l’interesse verso la green economy ed i prodotti naturali.

Franchising online gratuito ai tempi del Coronavirus

In tempi di emergenza sanitaria da Coronavirus, cambiano non solo le nostre abitudini di vita, ma anche le modalità di organizzazione del lavoro. Incentivare lo smart working in tutte le sue forme diventa molto importante, per consentire ai lavoratori di continuare la propria attività oppure di avventurarsi in nuove esperienze professionali. A tal proposito “cade a fagiolo” il progetto portato avanti da Greeneria (aggregatore di produttori, artigiani, professionisti ed imprese della green economy), con la collaborazione di Letsell (start-up torinese per il commercio digitale). Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un franchising online gratuito. Si tratta di un’opportunità che viene data a tanti giovani e non solo, per operare da casa ed avere dei guadagni anche in piena emergenza sanitaria.

Greeneria e Letsell: la scheda tecnica

Quando parliamo di Greeneria ci riferiamo ad un progetto di “ricostruzione ecologica dell’universo” della Greengrass Srl. Si tratta di una società nata nel 2013 da Andrea Gandiglio, ossia l’imprenditore e direttore dell’editoriale Greenews.info, il tutto sorto per aggregare i produttori, gli artigiani, le imprese ed i professionisti operanti nel settore green, a livello non solo italiano ma anche europeo. Di fatti, sono tanti i settori merceologici di riferimento, tutti incentrati sulla qualità dei prodotti ed il pieno rispetto ambientale.

Letsell è invece una start-up operante nel settore del commercio digitale, fondata da Luca Ferrero, Carlo Tafurii e Michele Contrini nel 2017 a Torino. Il suo settore di competenza è quello dell’e-commerce, rendendo accessibile a tanti la creazione di un sito di commercio online, completo di articoli, magazzino, gestione degli ordini e tutto ciò che è indispensabile per operare nel migliore dei modi. Una facilitazione, che consente a tutti di fare commercio online, anche senza esperienza e conoscenze tecniche, in quanto tutto è fornito dalla start-up in questione.

In cosa consiste il progetto di franchising online?

Anche il franchising si aggiorna adattandosi al Coronavirus e scegliendo la strada del digitale. Il nuovo progetto consentirà di aprire degli shop online in franchising, con tutto il supporto necessario ad avviare l’attività. I primi 20 candidati, avranno l’occasione di aprire un negozio online a marchio Greeneria, gratuitamente, incominciando a vendere online tanti prodotti di eccellenza totalmente green. Su ogni vendita effettuata, i nuovi imprenditori guadagneranno dal 10% al 20%, senza alcun tipo di investimento iniziale e commissione. Infatti, Letsell, per ogni nuovo franchisee virtuale, metterà a disposizione un sito e-commerce con tutti gli strumenti necessari, come: banner, sconti, newsletter, coupon e tanto altro ancora.

Il compito del franchisee online è quello di promuovere il sito e trovare nuovi potenziali clienti a cui far conoscere e vendere i prodotti green di altissima qualità. Letsell e Greeneria si occuperanno di tutto il resto, come ad esempio degli ordini, della spedizione, dell’assistenza post-vendita, la gestione dei resi.

I futuri franchisee online

Per avviarsi verso questa nuova forma di franchising, non è necessaria la pregressa esperienza nel settore, il possesso di particolari conoscenze tecnologiche o la padronanza con la burocrazia. Questo perché i negozi online saranno forniti da Letsell, che offre la possibilità a tutti di aprire un e-commerce completo di tutti i prodotti necessari. Greeneria è addetta a selezionare i primi 20 candidati a cui affidare un e-shop virtuale, gratuitamente. dunque, questi primi negozi saranno omaggiati, mentre i candidati saranno selezionati in base alle conoscenze di base, alla passione ed attenzione verso il mondo green. Sarà premiata una predisposizione ai prodotti ed al mondo green economy nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. I selezionati riceveranno formazione a distanza, che permetterà loro di diventare dei veri e propri ambasciatori della green economy.

Franchising online e prodotti biologici

Un segnale positivo che regala speranza e voglia di fare. Infatti, l’avvio agevolato ed assistito ad una nuova attività online, con garanzie e sostegno non è qualcosa di poco. Inoltre si tratta di un’opportunità per far conoscere al pubblico prodotti green di alta qualità, spesso assenti dalla grande distribuzione e per questo poco conosciuti alla clientela. Parliamo di vini biologici, prodotti naturali per la bio-edilizia, prodotti di bellezza, per la pulizia della casa e tanto altro ancora. Insomma, la showroom virtuale di Greeneria è davvero ampia e variegata, dove il 95% dei prodotti selezionati arriva direttamente da piccoli artigiani ed imprese italiane.

Le candidature per diventare nuovi franchisee online sono aperte. Basta inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: info@greeneria.it e saranno omaggiati i primi 20 negozi virtuali, mentre ai successivi saranno offerte delle condizioni agevolate per avviare l’attività, senza investimenti iniziali.