H&M lavora con noi: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

Hai passione per lo “stile nordico” e ti piacerebbe lavorare in un ambiente fuori dagli schemi, in cui puoi sentirti te stesso? Una delle aziende che ha contributo ad esportare in tutto il mondo proprio questo stile è H&M, famosa catena di abbigliamento svedese a prezzi low cost, che propone capi per tutta la famiglia. In Italia è arrivata nel 2003 con l’apertura del primo negozio a Milano e oggi la trovi nei più importanti centri commerciali e vie centrali di ogni città. L’azienda cerca periodicamente personale per i propri negozi in tutta Italia, soprattutto per la figura di Sales Advisor, ma offre anche lavoro a Milano, sede italiana di H&M, e all’estero, negli uffici della sede centrale di Stoccolma, in Svezia. Se dunque sei interessato ad un lavoro nel settore della gdo, ecco tutte le posizioni aperte in H&M e tante informazioni sull’azienda, sulle possibilità di carriera a su come candidarsi.

H&M, profilo aziendale

H&M è uno dei più grandi fashion retailers al mondo, vanta infatti oltre 4.135 negozi in più di 66 mercati in tutto il mondo e ben 161,000 dipendenti. Ed è in continua crescita. Il gruppo comprende anche i marchi H&M and H&M Home, COS, & Other Stories, Monki, Weekday and Cheap Monday, ognuno con la propria identità. La sua storia è iniziata nel 1947 in Svezia, a Västerås, con l’apertura di un negozio abbigliamento femminile. Da quel giorno, H&M non ha mai smesso di crescere, tanto da affermarsi oggi sull’intera scena globale, sia online che con nuovi negozi, in mercati esistenti e nuovi. In Italia, H&M ha aperto il suo primo negozio a Milano, in Via Vittorio Emanuele, nel 2003. Oggi superano i 150 e sono collocati nelle migliori zone commerciali di ogni città d’Italia.

Lavorare in H&M

Opportunità di carriera

Lavorare in H&M vuol dire entrare in un ambiente vivace, veloce, variegato, ma anche caratterizzato da ritmi lavorativi elevati. Essendo in continua crescita, l’azienda è sempre alla ricerca di nuovi talenti per ogni area aziendale. Esistono molti modi di fare carriera in H&M; il sistema di crescita interna e il dinamismo dei cambiamenti, offrono grandi opportunità di sviluppo personale e professionale, consentendo di spostarsi tra le funzioni aziendali e di assumersi nuove responsabilità. Operando in numerosi mercati nel mondo, si creano anche molte opportunità di lavoro internazionali.

Aree aziendali

H&M offre tantissime opportunità di inserimento e carriera, sia in Italia che all’estero, nei negozi e negli uffici centrali. Ecco tutte le funzioni/figure per cui è possibile candidarsi in H&M.

Negozio: diverse sono le figure professionali che lavorano nei negozi H&M:

Sales Advisor, figura tra le più importanti in azienda, un ottimo modo per iniziare la carriera in H&M

Department Manager, responsabile di un reparto vendita

Visual Merchandiser, figura che con la sua creatività sa presentare gli abiti in maniera attraente

Store Manager, il responsabile del punto vendita

Office support, responsabile dell’organizzazione giornaliera dell’Ufficio Cassa.

Agente del servizio clienti online, assistente telefonico e addetto alla gestione delle richieste sugli ordini online

Team Coach del Servizio Clienti, responsabili del servizio clienti

Logistica, ovvero i centri di distribuzione merce:

Collaboratore – magazziniere, ha il compito di scaricare e smistare i capi in arrivo giornalmente tramite camion o nei container, mantenendo le strutture pulite e in ordine

Manager, responsabile della fornitura della merce nei negozi

Corporate, ovvero nel dietro le quinte di H&M all’interno dell’Head Office di Stoccolma, in Svezia:

Buying and Design

IT

Business Controlling

Finance and Accounting

Online

Interior

Visual

Merchandising

Marketing

Production

Logistics

Sostenibilità

Communications and Press

Human Resources

Benefit aziendali

Tutti i dipendenti H&M possono usufruire di diversi benefits. Primo tra tutti, uno sconto per gli acquisti da H&M in tutto il mondo. Possono poi usufruire di benefit che derivano dal successo aziendale. L’H&M Incentive Program incoraggia e premia l’impegno di tutti i giorni dei dipendenti e il loro coinvolgimento a lungo termine. Una donazione iniziale da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefan Persson e della sua famiglia, insieme ai futuri contributi del gruppo H&M, verranno equamente distribuiti ai dipendenti nel corso del tempo, indipendentemente dalla posizione e dallo stipendio.

Formazione

Infine, i dipendenti ricevono una adeguata formazione e percorsi di crescita: H&M promuove la formazione interna a tutti i livelli, per valorizzare i dipendenti e dare loro l’opportunità di crescere. Ciò è possibile grazie al lavoro a rotazione e alle possibilità di promozione, nonché alle opportunità internazionali. Si offrono anche programmi di formazione introduttivi per Sales Advisors, Department Manager , Visual Merchandiser e Store Manager.

Posizioni aperte nei negozi H&M

H&M in Italia ha numerose offerte di lavoro nei negozi come Sales Advisor con contratto a chiamata part-time. Questa figura ha il compito di accogliere la clientela all’interno dei negozi, assisterla offrendo un servizio eccellente.

Requisiti richiesti agli addetti vendita H&M:

dinamicità e capacità di lavorare in team

disponibilità all’apprendimento costante

passione per la moda e lo shopping

L’azienda offre un contratto a chiamata che prevede di lavorare, dal lunedì alla domenica, un numero variabile di ore sulla base delle necessità organizzative del negozio. Una indicazione: è importante segnalare, in fase di candidatura, se si è in grado di raggiungere la sede lavorativa in maniera autonoma e in meno di un’ora.

Sedi di lavoro: l’offerta di lavoro è aperta nella sede di Arese (MI).

Opinioni sul lavoro in H&M

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di H&M:

“Buono stipendio”. Questo ci dice Anna C., attuale Sales Advisor H&M, e aggiunge: “Lavoro in H&M con un contratto a chiamata, come molti altri miei colleghi. Certo, molto dipende appunto da quante volte vieni chiamato in un mese, ma se sei in un periodo di alta affluenza nei negozi riesci a guadagnare parecchio. La paga è buona e sono compresi anche i buoni pasto”.

“Ambiente di lavoro frenetico ma anche divertente”. Così invece Francesca G. definisce il suo lavoro in H&M. Lavora con contratto a chiamata da 1 anno e ci dice: “Questo è un lavoro particolare, gli store sono grandissimi e c’è sempre da sistemare. Questo è il lavoro principale, oltre ad occuparsi della clientela. E devi essere molto veloce perché ogni giorno hai una serie di attività da svolgere che ti vengono assegnate. Detto questo, io mi sono anche divertita sia con i miei colleghi che stando a contatto con la clientela”.

“Faticoso durante i saldi ma buono stipendio”. Questo invece l’opinione di Gaia C., ex Sales Advisor, che ci dice: “Ho lavorato in H&M durante il periodo Natalizio e…gli studi universitari. E’ stato abbastanza faticoso, soprattutto per gli orari e i turni pesanti..però è il periodo dell’anno più delirante quindi era comprensibile. Ho però ricevuto una buona paga e sono stata soddisfatta”.

Come candidarsi in H&M

Puoi consultare tutte le posizioni aperte alla pagina azienda dedicata agli annunci di lavoro in H&M. Per candidarti è necessario avere un account, quindi devi effettuare la registrazione e poi potrai inviare la tua candidatura in H&M. Facci conoscere la tua esperienza di lavoro o anche solo se hai provato a candidarti e a sostenere un colloquio in Italia o all’estero!